Anvisa aprova vacina contra HPV para prevenção de cânceres de orofaringe, cabeça e pescoço

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou na terça-feira, 10, uma nova indicação para a vacina nonavalente contra o HPV Gardasil 9. Agora, o imunizante também pode ser usado na prevenção dos cânceres de orofaringe, cabeça e pescoço.

A vacina já era utilizada na prevenção de cânceres do colo do útero, vulva, vagina, pênis e ânus, além de lesões pré-cancerosas, verrugas genitais e infecções persistentes causadas pelo papilomavírus humano (HPV).

"A nova indicação é fundamentada na prevenção da infecção persistente pelos tipos de HPV oncogênicos, reconhecidos como principais causadores desses cânceres, bem como na demonstração de resposta imunológica robusta contra esses tipos virais", cita a Anvisa em nota.

A vacina é indicada para pessoas de 9 a 45 anos. Para meninas e meninos de 9 a 14 anos, o esquema é de duas doses, com intervalo de seis meses entre elas.

A partir dos 15 anos, a recomendação é de três doses: a segunda dois meses após a primeira e a terceira seis meses depois do início do esquema (0-2-6 meses).

Pessoas imunodeprimidas, de 9 a 45 anos, devem receber três doses independentemente da idade, também no esquema 0-2-6 meses.

A imunização é recomendada, preferencialmente, antes do início da vida sexual, já que o vírus é transmitido por relações sexuais.

Oferta no SUS

Atualmente, a Gardasil 9 é oferecida somente na rede particular, ao custo médio de R$ 800 por dose, mas o Ministério da Saúde tem a intenção de oferecê-la na rede pública.

Em evento no último dia 9, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a nova fábrica de vacina contra o HPV no Instituto Butantan abre a possibilidade de modernizar o imunizante oferecido no Sistema Único de Saúde (SUS).

Além de aumentar a capacidade de produção da vacina quadrivalente produzida atualmente, a nova planta industrial também será usada para "realizar um salto tecnológico da vacina quadrivalente para a nonavalente, seguindo o exemplo da Austrália, que praticamente erradicou o câncer de colo de útero com essa versão", informou na ocasião o diretor do Instituto Butantan, Esper Kallás.

Atualmente, a rede pública aplica a vacina que protege contra quatro tipos de HPV: 6, 11, 16 e 18. Ela está disponível para crianças e adolescentes de 9 a 19 anos e adultos de até 45 anos integrantes de grupos prioritários.