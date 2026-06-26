Avião da FAB transporta ajuda humanitária para a Venezuela após terremoto

Uma aeronave KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou nesta sexta-feira (26), da Base Aérea de São Paulo (BASP), em Guarulhos, (SP), para integrar a missão humanitária brasileira de apoio à Venezuela após os terremotos registrados na última terça-feira (23). Estão sendo transportados 36 bombeiros, incluindo militares dos Corpos de Bombeiros Militares de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, além de seis cães das corporações.

Ainda embarcaram quatro integrantes da Defesa Civil e quatro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), além de cerca de 12 toneladas de material de apoio. O KC-390 Millennium do Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT) também já via havia sido empregado, por uma semana, em missão de ajuda humanitária na Bolívia e foi acionado para apoiar o outro país vizinho.

O Comandante da missão, Major Aviador Anderson Dias Santiago, destacou a capacidade de pronta resposta da equipe. “Esse é o foco do nosso trabalho: manter a prontidão e cumprir aquilo que nos foi atribuído, seja no Brasil ou em qualquer lugar onde nossa atuação seja necessária”, detalha.

A mobilização brasileira é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE). A missão contará com uma equipe de Busca e Resgate Urbano de nível pesado, composta por profissionais da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC/MIDR).

Projetada para operar em diferentes ambientes, a aeronave tem sido empregada com frequência em missões de ajuda humanitária, transporte logístico e apoio à Defesa Civil, tanto no Brasil quanto no exterior.