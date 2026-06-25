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Influenciadora cria projeto de moda inspirado nas conquistas históricas da Seleção Brasileira

O projeto também presta homenagem ao Rei do Futebol por meio dos acessórios

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Influenciadora cria projeto de moda inspirado nas conquistas históricas da Seleção Brasileira. (Reprodução)

A influenciadora Jaquelline Grohalski escolheu uma forma diferente de acompanhar sua primeira Copa do Mundo presencialmente. Durante o Mundial de 2026, ela apresentará uma série de looks inspirados nas seleções brasileiras campeãs de 1958, 1962 e 1970, unindo moda, memória e a história do futebol nacional em um projeto desenvolvido em parceria com a marca Athleta.

A iniciativa resgata a trajetória da Athleta, empresa responsável por vestir a Seleção Brasileira nas três primeiras conquistas mundiais e que também acompanhou toda a carreira profissional de Pelé, tanto no Santos quanto na Seleção Brasileira e no New York Cosmos, nos Estados Unidos. A partir desse legado, Jaquelline criou uma narrativa visual dividida em três capítulos, com um look exclusivo para cada um dos primeiros jogos do Brasil na competição, inspirado nas equipes campeãs do mundo.

O projeto também presta homenagem ao Rei do Futebol por meio dos acessórios. Ao desembarcar nos Estados Unidos, sede de parte dos jogos da Copa, a influenciadora utilizou uma bolsa que pertenceu a Pelé durante o Mundial de 1970, peça que simboliza a proposta de resgatar momentos marcantes da história do esporte brasileiro.

Segundo Jaquelline, a ideia surgiu após uma pesquisa sobre a trajetória da Seleção Brasileira, que revelou aspectos culturais que vão além do futebol. "A ideia era viver a Copa de uma forma diferente. Quando comecei a estudar a história da Seleção Brasileira, descobri uma riqueza cultural que vai muito além do futebol", afirma a influenciadora, destacando que a parceria com a Athleta foi determinante para transformar o conceito em realidade.

Ao longo da competição, os figurinos também incorporarão elementos da cultura brasileira, como peças artesanais, referências ao estilo de vida nacional e itens icônicos, entre eles as tradicionais Havaianas. A proposta é levar um pouco da identidade brasileira para cada cidade visitada durante o torneio.

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