O Brasil vai estar fora se perder o próximo jogo da Copa? Entenda como funciona a fase do mata-mata

Com a vitória do Brasil contra a Escócia na noite desta quarta-feira (24), a torcida brasileira já está na expectativa para os jogos da seleção durante a fase do mata-mata na Copa do Mundo 2026. O próximo jogo do Brasil será na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, no Texas (EUA), sendo que esta já será uma fase decisiva em que os jogadores enfrentarão o segundo colocado do Grupo F.

Como funciona a fase do mata-mata?

De acordo com o regulamento da Federação Internacional de Futebol (Fifa), todas as partidas a partir da segunda fase terão eliminações:

Se vencer, avança na competição;

Se perder, volta para casa sem chances de repescagem;

Se empatar, a vaga é decidida na prorrogação ou nos pênaltis.

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Confira a classificação do Brasil na Copa do Mundo:

1º lugar - Brasil: 7 pontos (desempate por saldo de gols)

2º lugar - Marrocos: 7 pontos

3º lugar - Escócia: 3 pontos

4º lugar - Haiti: 0 pontos

Quando serão os próximos jogos da Seleção Brasileira?

Segunda fase: 29 de junho (segunda), às 14h

Oitavas de final: 5 de julho (domingo), às 17h

Quartas de final: 11 de julho (sábado), às 18h

Semifinal: 15 de julho (quarta), às 16h

Final: 19 de julho (domingo), às 16h.

Veja a programação completa da Copa 2026:

Fase de grupos: 11 a 27 de junho

Segunda fase: 28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final: 4 a 7 de julho

Quartas de final: 9 a 11 de julho

Semifinais: 14 e 15 de julho

Disputa do 3º lugar: 18 de julho

Grande final: 19 de julho.

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(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)