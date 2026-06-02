Quem são os jogadores que mais vezes disputaram a Copa do Mundo? Veja recordistas do torneio Nomes históricos se destacam em participações na maior competição de futebol do mundo Estadão Conteúdo 02.06.26 10h41 Lionel Messi (Tarso Sarraf / O Liberal) A Copa do Mundo consagra carreiras, mas poucos jogadores mantêm o alto nível para disputar várias edições. Recordes de longevidade e regularidade marcam nomes históricos, destacando-se pelo número de Mundiais e partidas realizadas. O argentino Lionel Messi é o principal recordista em jogos de Copa. Campeão mundial em 2022, o camisa 10 soma 26 partidas em cinco edições do torneio: 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. O alemão Lothar Matthäus aparece logo atrás, com 25 jogos em cinco Copas. Miroslav Klose, maior artilheiro dos Mundiais, completa o pódio com 24 partidas disputadas. Jogadores com mais jogos em Copas do Mundo Lionel Messi (Argentina) - 26 jogos Lothar Matthäus (Alemanha) - 25 jogos Miroslav Klose (Alemanha) - 24 jogos Paolo Maldini (Itália) - 23 jogos Cristiano Ronaldo (Portugal) - 22 jogos Disputar cinco edições diferentes da Copa do Mundo representa outro feito raro. Um grupo seleto de atletas alcançou essa marca na história do futebol. Nomes como os mexicanos Rafael Márquez e Guillermo Ochoa, o alemão Lothar Matthäus, o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo integram este grupo. Na última edição do torneio, Ochoa, Messi e Ronaldo, ao entrarem em campo, consolidaram-se como jogadores com mais participações em Copas. Longevidade e talento em campo A presença destes atletas em cinco Copas destaca talento, longevidade e preparação física. Eles demonstram capacidade de permanecerem competitivos em alto nível por mais de uma década. A próxima Copa do Mundo, em 2026, pode ver alguns jogadores ampliarem seus números históricos. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ainda ativos, podem escrever mais um capítulo em suas trajetórias em Mundiais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo jogadores recordistas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Executivo do Remo diz que parada para a Copa vai ser importante para reformas no Baenão Estádio do Leão Azul passa por melhorias internas e no gramado 02.06.26 12h56 futebol Remo pode fazer amistoso contra equipe internacional, diz executivo Luís Vagner Vivian afirmou que os jogos estão sendo negociados, mas devem ser realizados contra uma equipe local e outra de expressão nacional ou até internacional 02.06.26 11h33 Futebol Show de nocautes e finalizações agita o Marajó Fight Combat em Anajás 02.06.26 10h35 Futebol Sopro de esperança para o Leão 02.06.26 10h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MERCADO DA BOLA Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube 31.05.26 19h27 on top Autor do gol da vitória do Remo, Marcelinho entra no 'time da rodada' do Brasileirão Lateral recebeu nota 8.1 e foi o destaque do Leão Azul no duelo contra São Paulo, no último domingo (31) 02.06.26 9h32 FUTEBOL Remo monitora mercado e planeja reforços para a sequência do Brasileirão Executivo azulino falou sobre chegadas e saída de jogadores para o campeonato e disse que clube vai fazer contratações 'pontuais' 02.06.26 12h28