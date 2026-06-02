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Quem são os jogadores que mais vezes disputaram a Copa do Mundo? Veja recordistas do torneio

Nomes históricos se destacam em participações na maior competição de futebol do mundo

Estadão Conteúdo
fonte

Lionel Messi (Tarso Sarraf / O Liberal)

A Copa do Mundo consagra carreiras, mas poucos jogadores mantêm o alto nível para disputar várias edições. Recordes de longevidade e regularidade marcam nomes históricos, destacando-se pelo número de Mundiais e partidas realizadas.

O argentino Lionel Messi é o principal recordista em jogos de Copa. Campeão mundial em 2022, o camisa 10 soma 26 partidas em cinco edições do torneio: 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

O alemão Lothar Matthäus aparece logo atrás, com 25 jogos em cinco Copas. Miroslav Klose, maior artilheiro dos Mundiais, completa o pódio com 24 partidas disputadas.

Jogadores com mais jogos em Copas do Mundo

  1. Lionel Messi (Argentina) - 26 jogos
  2. Lothar Matthäus (Alemanha) - 25 jogos
  3. Miroslav Klose (Alemanha) - 24 jogos
  4. Paolo Maldini (Itália) - 23 jogos
  5. Cristiano Ronaldo (Portugal) - 22 jogos

Disputar cinco edições diferentes da Copa do Mundo representa outro feito raro. Um grupo seleto de atletas alcançou essa marca na história do futebol.

Nomes como os mexicanos Rafael Márquez e Guillermo Ochoa, o alemão Lothar Matthäus, o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo integram este grupo.

Na última edição do torneio, Ochoa, Messi e Ronaldo, ao entrarem em campo, consolidaram-se como jogadores com mais participações em Copas.

Longevidade e talento em campo

A presença destes atletas em cinco Copas destaca talento, longevidade e preparação física. Eles demonstram capacidade de permanecerem competitivos em alto nível por mais de uma década.

A próxima Copa do Mundo, em 2026, pode ver alguns jogadores ampliarem seus números históricos. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ainda ativos, podem escrever mais um capítulo em suas trajetórias em Mundiais.

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