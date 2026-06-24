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Vini Jr decide, Brasil vence a Escócia e avança como líder do Grupo C na Copa do Mundo

Vitória por 3 a 0 em Miami marcou o retorno de Neymar à Seleção Brasileira após quase três anos

Junior Cunha | Especial para O Liberal
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Vinicius Junior comandou a vitória do Brasil contra a Escócia. (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal)

Classificado! A primeira fase da Copa do Mundo 2026 terminou com vitória para a Seleção Brasileira. Contra a Escócia, a escrita de nunca ter perdido para os escoceses foi mantida. Dessa vez, com dois gols de Vinicius Junior e um de Matheus Cunha, fechando a partida em 3 a 0.

O confronto em Miami, nos Estados Unidos, marcou ainda o retorno de Neymar à Seleção Brasileira após quase três anos. A última vez havia sido em outubro de 2023, quando sofreu uma lesão no ligamento do joelho em partida contra o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Com a vitória, o Brasil fechou a primeira fase com sete pontos e na liderança do Grupo C. Agora, a Seleção aguarda a conclusão do Grupo F, que terá jogos nesta quinta-feira (25), às 20h (de Brasília), entre Japão x Suécia e Tunísia x Holanda, para conhecer o adversário do primeiro mata-mata da Copa do Mundo. 

Enquanto aguarda o adversário, a Seleção Brasileira já sabe que o próximo confronto será na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), na cidade de Houston, nos Estados Unidos, contra o segundo colocado do Grupo F.

Confira as fotos da partida:

GALERIA DE FOTOS - BRASIL X ESCÓCIA - OLIBERAL - TARSO SARRAF

Teste de paciência

A Seleção Brasileira precisou ser resiliente contra a Escócia em Miami, nos Estados Unidos. Com um estilo de jogo pragmático, os europeus abdicaram desde cedo da partida e "entregaram" a bola aos brasileiros. 

E a palavra "entregar" fez parte de forma literal dos primeiros 45 minutos no Hard Rock Stadium, até porque foi assim que o placar foi inaugurado com seis minutos. 

Com pouca qualidade técnica para sair jogando, Rayan pressionou Mckenna e conseguiu uma assistência para Vinícius Junior. O camisa 7 do Brasil teve paciência para tirar o goleiro Angus Gunn e marcar o primeiro gol do jogo. 

Apesar da abertura do placar, a Escócia seguiu sendo pragmática e jogando postado no campo defensivo. As linhas com cinco na defesa e quatro no meio de campo travaram em alguns momentos o andamento brasileiro. 

Gabriel Magalhães e Marquinhos ficaram mais do que o normal com a bola. A dupla de zaga virou "construtora" em um sistema de jogo que procurava brecha para entrar na defesa da Escócia. 

image Líderda defesa brasileira, Gabriel Magalhães teve atuação de destaque durante a partida. (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal)

E nessa brincadeira de paciência, o segundo gol brasileiro veio em nova bobeira da defesa escocesa. Em nova pressão na saída de bola, Vinicius Junior roubou e bateu na saída do goleiro. Gol marcado, mas anulado após revisão do VAR, que enxergou falta do atacante brasileiro no zagueiro escocês. 

Em raros momentos, a Escócia ensaiou uma pressão ao gol defendido por Alisson. Mas em todas a defesa brasileira levou a melhor. Diferente de quando o Brasil ia ao ataque. 

Já nos minutos finais da etapa inicial, Rayan e Matheus Cunha brigaram na área, a bola sobrou para Bruno Guimarães que encontrou Vinicius Junior na segunda trave. Sozinho, ele escorou de cabeça para marcar o segundo gol brasileiro no jogo. 

E antes do apito final, ainda deu tempo de Rayan fazer uma jogadaça, deixar Robertson na saudade e ver o goleiro Angus Gunn salvar com o joelho o que seria o terceiro gol do Brasil. 

Baixou e definiu

Com dois a zero no placar, a Seleção Brasileiro reduziu o ritmo no segundo tempo. Nos primeiros minutos, a Escócia teve mais campo e bola para jogar. Em alguns momentos, a pressão na área verde e amarela foi real, com o goleiro Alisson tendo que trabalhar para evitar o gol europeu. 

Em dois lances, os escoceses reclamaram de pênalti. Em ambos, houve disputa de bola e a arbitragem entendeu como "lance de jogo". 

Quando decidiu voltar a acelerar o jogo, a Seleção Brasileira foi superior. Na primeira, Paquetá "rasgou" a zaga e Vinicius Junior saiu de cara, mas parou em Gunn. Na segunda, sem chances de defesa. 

Escócia x Brasil - Copa do Mundo 2026

Casemiro encontrou Bruno Guimarães avançado e ele entrou com facilidade na área. Com um toque, o camisa 8 deixou Matheus Cunha na boa para tocar para o fundo do gol. Brasil três a zero aos 14 minutos do segundo tempo. 

O pós-gol brasileiro veio com Alisson trabalhando duas vezes. Na base da bola alta, a Escócia tentou de cabeça em cruzamento e na cobrança de escanteio. Nas duas, o camisa 1 do Brasil foi gigante, mantendo o placar favorável ao Brasil. 

O 10 voltou!

Aos 30 minutos do segundo tempo, Carlo Ancelotti promoveu o retorno do atacante Neymar à Seleção Brasileira. 

Nome controverso durante a convocação final para o Mundial, o camisa 10 passou por semanas intensas de recuperação na Granja Comary e nos Estados Unidos de uma lesão na panturrilha direita. 

Pronto para jogar, ele entrou na vaga de Matheus Cunha e participou com muita movimentação, mas sem conseguir ser efetivo nas ações com a bola no pé.

image Antes de entrar em campo, Neymar celebrou o terceiro gol do Brasil marcado por Matheus Cunha. (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal)

Ficha técnica

Escócia 0 x 3 Brasil

Data: 24.06.2026

Hora: 19h (de Brasília)

Local: Miami, Estados Unidos

Árbitro: César Ramos (Fifa/MEX)

Assistentes: Alberto Amorim (Fifa/MEX) e Marco Bisguerra (Fifa/MEX)

VAR: Guillermo Pacheco (Fifa/MEX)

Cartão amarelo: Danilo e Fabinho (Brasil) | Christie (Escócia)

Gols: Vini Junior (6'1ºT e 47'1ºT) e Matheus Cunha (14'2ºT)

Escócia: Angus Gunn; Scott Mckenna, Nathan Patterson (Raslton), Jack Hendry e Andy Robertson (Kieran Tierney); Kenny Mclean, Lewis Ferguson, John McGinn (Curtis) e Scott McTomiany; Lawrence Shankland (Che Admas) e Ben Gannon-Doak (Christie). Téc.: Stephen Clark.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Gabriel Martinelli); Rayan (Endrick), Matheus Cunha (Neymar) e Vini Junior. Téc.: Carlo Ancelotti.

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