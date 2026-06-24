Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Santa Cruz na Série C; confira

Após se recuperar de duas derrotas seguidas na Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu se prepara para enfrentar o Santa Cruz-PE. A partida, válida pela 12ª rodada da competição, ocorre no próximo sábado (27), às 17h, na Curuzu. Para o jogo, o Papão espera lotar o estádio. Por isso, na última terça-feira (23), o clube iniciou a venda de ingressos para o duelo.

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Para o setor de arquibancadas, o bilhete custa R$ 50, enquanto, para as cadeiras, a entrada sai por R$ 100. Além disso, o Paysandu mantém a promoção da entrada antecipada. Até uma hora antes de a bola rolar, nessa modalidade, o ingresso sai por R$ [valor não informado no texto] para a arquibancada.

O Papão também informou que haverá um espaço para a torcida visitante, mas os ingressos só estarão disponíveis na sexta-feira (26), véspera do jogo.

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Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém ou por meio do site Ingresso.Paysandu.

Vale destacar que sócios-torcedores têm condições especiais na hora da compra, com até 40% de desconto.

Estudantes têm acesso à meia-entrada, e idosos e pessoas com deficiência possuem direito à gratuidade.

Cenário

Com a vitória sobre o Maranhão no último sábado (20), o Paysandu voltou à terceira posição da tabela. A equipe bicolor soma 20 pontos, um atrás do líder Guarani e do vice-líder Brusque. Conforme Júnior Rocha, a meta do Bicola é conquistar pelo menos mais 10 pontos para garantir a classificação para a segunda fase.

Já o Santa Cruz está a um ponto do G-8. O time tem 15 pontos e ocupa a nona colocação. Por isso, a equipe deve vir com tudo para cima do Papão em busca da vitória e da aproximação das primeiras posições da tabela.

Agenda

A partida entre Paysandu e Santa Cruz começa às 17h, com cobertura completa e transmissão lance a lance no OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.