Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Santa Cruz na Série C; confira Partida ocorre no próximo sábado (27), na Curuzu O Liberal 24.06.26 10h47 Papão busca segunda vitória seguida na Série C (Cristino Martins / O Liberal) Após se recuperar de duas derrotas seguidas na Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu se prepara para enfrentar o Santa Cruz-PE. A partida, válida pela 12ª rodada da competição, ocorre no próximo sábado (27), às 17h, na Curuzu. Para o jogo, o Papão espera lotar o estádio. Por isso, na última terça-feira (23), o clube iniciou a venda de ingressos para o duelo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Para o setor de arquibancadas, o bilhete custa R$ 50, enquanto, para as cadeiras, a entrada sai por R$ 100. Além disso, o Paysandu mantém a promoção da entrada antecipada. Até uma hora antes de a bola rolar, nessa modalidade, o ingresso sai por R$ [valor não informado no texto] para a arquibancada. O Papão também informou que haverá um espaço para a torcida visitante, mas os ingressos só estarão disponíveis na sexta-feira (26), véspera do jogo. VEJA MAIS Após vitória fora, Paysandu cresce na Série C e projeta mais três pontos contra o Santa Cruz Terceiro colocado, Papão intensifica preparação para duelo de sábado, na Curuzu, que pode dar a liderança aos bicolores Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos Torcedor símbolo do Paysandu, Pam Pam é homenageado em grafite em Belém Mural foi produzido na esquina da avenida Doutor Freitas com a Senador Lemos; influenciador e torcedor do Papão segue em recuperação após ser atropelado Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém ou por meio do site Ingresso.Paysandu. Vale destacar que sócios-torcedores têm condições especiais na hora da compra, com até 40% de desconto. Estudantes têm acesso à meia-entrada, e idosos e pessoas com deficiência possuem direito à gratuidade. Cenário Com a vitória sobre o Maranhão no último sábado (20), o Paysandu voltou à terceira posição da tabela. A equipe bicolor soma 20 pontos, um atrás do líder Guarani e do vice-líder Brusque. Conforme Júnior Rocha, a meta do Bicola é conquistar pelo menos mais 10 pontos para garantir a classificação para a segunda fase. Já o Santa Cruz está a um ponto do G-8. O time tem 15 pontos e ocupa a nona colocação. Por isso, a equipe deve vir com tudo para cima do Papão em busca da vitória e da aproximação das primeiras posições da tabela. Agenda A partida entre Paysandu e Santa Cruz começa às 17h, com cobertura completa e transmissão lance a lance no OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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