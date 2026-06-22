Após 10 rodadas, Paysandu volta a não sofrer gols na Série C; confira

O Paysandu voltou a vencer na Série C após duas derrotas seguidas. Contra o Maranhão, no último sábado (20), o Papão venceu por 1 a 0. Além do triunfo, que recolocou o Bicola entre os três primeiros colocados do campeonato, o time bicolor terminou o jogo sem sofrer gols, algo que não acontecia desde a primeira rodada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Até o momento, o Paysandu já disputou 11 rodadas na Série C e sofreu gols em nove partidas — um total de 13 gols sofridos. Até o jogo de sábado contra o Maranhão, o Papão só não havia tido a defesa vazada no campeonato na estreia, quando encarou o Volta Redonda-RJ fora de casa e venceu por 1 a 0.

Com isso, o Bicola, ao lado do Amazonas-AM, tem a defesa mais vazada entre os oito primeiros colocados do campeonato. Ituano-SP e Inter de Limeira-SP vêm logo atrás, com 12 gols sofridos cada. Já o vice-líder Brusque-SC possui 11, enquanto Caxias-RS e Ferroviária têm nove cada. O líder Guarani sofreu, até o momento, apenas oito gols.

VEJA MAIS

O Maringá, 11º colocado, é o time com mais gols sofridos no campeonato, com 22.

Recuperação

Em um jogo marcado pelo equilíbrio, o Paysandu venceu o Maranhão com um gol do artilheiro Ítalo, já nos acréscimos do segundo tempo.

Com o resultado, o Papão chega aos 20 pontos e ocupa a terceira posição da tabela. Além de se recuperar das duas derrotas no campeonato, a equipe de Júnior Rocha se mantém entre os primeiros colocados e respira mais aliviada. Ainda restam oito jogos até o fim da primeira fase, e a meta do Bicola é conquistar pelo menos mais 10 pontos.

O próximo duelo será contra o Santa Cruz-PE, nono colocado. A partida será em casa, na Curuzu, no sábado (27), a partir das 17h.

Jogos do Paysandu na Série C

Paysandu 1 x 0 Maranhão — 20/06/2026 — Série C

Paysandu 1 x 2 Inter de Limeira — 14/06/2026 — Série C

Figueirense 2 x 1 Paysandu — 31/05/2026 — Série C

Paysandu 2 x 1 Floresta-CE — 25/05/2026 — Série C

Caxias 0 x 2 Paysandu — 17/05/2026 — Série C

Anápolis 1 x 2 Paysandu — 09/05/2026 — Série C

Botafogo-PB 2 x 4 Paysandu — 03/05/2026 — Série C

Itabaiana 4 x 1 Paysandu — 25/04/2026 — Série C

Paysandu 1 x 1 Barra-SC — 18/04/2026 — Série C

Paysandu 1 x 1 Brusque — 12/04/2026 — Série C

Volta Redonda 0 x 1 Paysandu — 05/04/2026 — Série C