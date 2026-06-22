Após 10 rodadas, Paysandu volta a não sofrer gols na Série C; confira Equipe bicolor tem a defesa mais vazada entre os times do G-8 do campeonato e havia levado gol nas últimas nove partidas O Liberal 22.06.26 11h43 Time bicolor venceu o MAC por 1 a 0 (Ronald Felipe / Paysandu) O Paysandu voltou a vencer na Série C após duas derrotas seguidas. Contra o Maranhão, no último sábado (20), o Papão venceu por 1 a 0. Além do triunfo, que recolocou o Bicola entre os três primeiros colocados do campeonato, o time bicolor terminou o jogo sem sofrer gols, algo que não acontecia desde a primeira rodada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Até o momento, o Paysandu já disputou 11 rodadas na Série C e sofreu gols em nove partidas — um total de 13 gols sofridos. Até o jogo de sábado contra o Maranhão, o Papão só não havia tido a defesa vazada no campeonato na estreia, quando encarou o Volta Redonda-RJ fora de casa e venceu por 1 a 0. Com isso, o Bicola, ao lado do Amazonas-AM, tem a defesa mais vazada entre os oito primeiros colocados do campeonato. Ituano-SP e Inter de Limeira-SP vêm logo atrás, com 12 gols sofridos cada. Já o vice-líder Brusque-SC possui 11, enquanto Caxias-RS e Ferroviária têm nove cada. O líder Guarani sofreu, até o momento, apenas oito gols. VEJA MAIS Júnior Rocha destaca volume ofensivo do Paysandu após vitória sobre o Maranhão Técnico bicolor também falou sobre a meta de pontos para garantir a classificação para a próxima fase da Série C Palestra no Paysandu orienta famílias sobre desafios da formação de jovens atletas Ação realizada em parceria com a Defensoria Pública abordou contratos, legislação esportiva, papel da família e cuidados com promessas no futebol de base Com gol nos acréscimos, Paysandu bate o MAC e volta a vencer na Série C Papão venceu no apagar das luzes no Castelão e somou 3 pontos importantes na luta pela classificação à segunda fase da Série C O Maringá, 11º colocado, é o time com mais gols sofridos no campeonato, com 22. Recuperação Em um jogo marcado pelo equilíbrio, o Paysandu venceu o Maranhão com um gol do artilheiro Ítalo, já nos acréscimos do segundo tempo. Com o resultado, o Papão chega aos 20 pontos e ocupa a terceira posição da tabela. Além de se recuperar das duas derrotas no campeonato, a equipe de Júnior Rocha se mantém entre os primeiros colocados e respira mais aliviada. Ainda restam oito jogos até o fim da primeira fase, e a meta do Bicola é conquistar pelo menos mais 10 pontos. O próximo duelo será contra o Santa Cruz-PE, nono colocado. A partida será em casa, na Curuzu, no sábado (27), a partir das 17h. Jogos do Paysandu na Série C Paysandu 1 x 0 Maranhão — 20/06/2026 — Série C Paysandu 1 x 2 Inter de Limeira — 14/06/2026 — Série C Figueirense 2 x 1 Paysandu — 31/05/2026 — Série C Paysandu 2 x 1 Floresta-CE — 25/05/2026 — Série C Caxias 0 x 2 Paysandu — 17/05/2026 — Série C Anápolis 1 x 2 Paysandu — 09/05/2026 — Série C Botafogo-PB 2 x 4 Paysandu — 03/05/2026 — Série C Itabaiana 4 x 1 Paysandu — 25/04/2026 — Série C Paysandu 1 x 1 Barra-SC — 18/04/2026 — Série C Paysandu 1 x 1 Brusque — 12/04/2026 — Série C Volta Redonda 0 x 1 Paysandu — 05/04/2026 — Série C Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Após 10 rodadas, Paysandu volta a não sofrer gols na Série C; confira Equipe bicolor tem a defesa mais vazada entre os times do G-8 do campeonato e havia levado gol nas últimas nove partidas 22.06.26 11h43 futebol Júnior Rocha destaca volume ofensivo do Paysandu após vitória sobre o Maranhão Técnico bicolor também falou sobre a meta de pontos para garantir a classificação para a próxima fase da Série C 21.06.26 15h19 futebol Palestra no Paysandu orienta famílias sobre desafios da formação de jovens atletas Ação realizada em parceria com a Defensoria Pública abordou contratos, legislação esportiva, papel da família e cuidados com promessas no futebol de base 21.06.26 9h00 FUTEBOL Com gol nos acréscimos, Paysandu bate o MAC e volta a vencer na Série C Papão venceu no apagar das luzes no Castelão e somou 3 pontos importantes na luta pela classificação à segunda fase da Série C 20.06.26 23h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento 20.06.26 21h24 futebol Izabelense empata com o Itupiranga e garante retorno à elite do Parazão após 33 anos Equipe de Santa Izabel do Pará vai disputar a final da Segundinha do Campeonato Paraense 22.06.26 10h09 futebol Após 10 rodadas, Paysandu volta a não sofrer gols na Série C; confira Equipe bicolor tem a defesa mais vazada entre os times do G-8 do campeonato e havia levado gol nas últimas nove partidas 22.06.26 11h43 FUTEBOL Com gol nos acréscimos, Paysandu bate o MAC e volta a vencer na Série C Papão venceu no apagar das luzes no Castelão e somou 3 pontos importantes na luta pela classificação à segunda fase da Série C 20.06.26 23h12