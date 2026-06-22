Izabelense empata com o Itupiranga e garante retorno à elite do Parazão após 33 anos Equipe de Santa Izabel do Pará vai disputar a final da Segundinha do Campeonato Paraense O Liberal 22.06.26 10h09 Equipe vai disputar o Parazão 2027 (Reprodução / Instagram) O Izabelense está de volta à elite do futebol paraense após 33 anos. O time de Santa Izabel do Pará empatou por 0 a 0 com o Itupiranga, na segunda semifinal do Campeonato Paraense Série A2, no último domingo (21), e conquistou a vaga na final da competição e o acesso ao Parazão 2027. A equipe vai enfrentar o Urumajó na decisão. O empate sem gols garantiu ao Izabelense a vaga na final da Segundinha e o acesso, pois, no jogo de ida, o time havia vencido por 2 a 1. Por meio das redes sociais, o Izabelense celebrou o retorno à elite do futebol paraense. O clube destacou a história, a luta e a resiliência ao longo dos últimos 33 anos. VEJA MAIS Nos pênaltis, Urumajó elimina o Paragominas e confirma acesso à elite do futebol paraense Equipe de Augusto Corrêa venceu o Paragominas nos pênaltis após empate sem gols e garantiu vaga na final da Série A2 e no Parazão de 2027 Tuna e Águia de Marabá perdem na primeira partida da segunda fase da Série D A Águia Guerreira foi derrotada em casa pelo Iguatu-CE, enquanto o Azulão perdeu para o Parnahyba em Parnaíba, no Piauí "33 anos depois, o Frangão está de volta", escreveu o time. "Hoje é um dia que ficará eternamente marcado na história do Atlético Clube Izabelense. Depois de 33 anos de espera, luta, desafios e muita paixão, o Frangão da Estrada conquista o tão sonhado acesso e está de volta à elite do futebol paraense. Em 2027, o nosso lugar será novamente na primeira divisão do Parazão", ressaltou. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Ainda na publicação, o clube destacou o trabalho dos atletas, da comissão técnica, da diretoria e o apoio da torcida, "que nunca deixou de acreditar". "O acesso não é apenas uma vitória dentro de campo. É a recompensa de anos de dedicação, trabalho e amor por essas cores. O Frangão voltou. O Frangão é elite. E a história continua sendo escrita. Parazão 2027, pode preparar o terreiro: o Frangão da Estrada está chegando!", finalizou o clube. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Decisão A final da Segundinha será contra o Urumajó, que superou o Paragominas na primeira semifinal. Os detalhes da decisão ainda serão divulgados pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes segundinha parazão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Izabelense empata com o Itupiranga e garante retorno à elite do Parazão após 33 anos Equipe de Santa Izabel do Pará vai disputar a final da Segundinha do Campeonato Paraense 22.06.26 10h09 futebol Tuna e Águia de Marabá perdem na primeira partida da segunda fase da Série D A Águia Guerreira foi derrotada em casa pelo Iguatu-CE, enquanto o Azulão perdeu para o Parnahyba em Parnaíba, no Piauí 21.06.26 18h40 COLUNA O TIME DE TSUBASA E A COPA DOS IGUAIS! 21.06.26 17h34 futebol Neymar faz primeiro treino completo e pode enfrentar a Escócia na Copa do Mundo; veja imagens Em recuperação de lesão na panturrilha, atacante treinou com o elenco pela primeira vez e pode ser relacionado para o duelo decisivo da Seleção Brasileira na fase de grupos 21.06.26 17h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento 20.06.26 21h24 FUTEBOL Com gol nos acréscimos, Paysandu bate o MAC e volta a vencer na Série C Papão venceu no apagar das luzes no Castelão e somou 3 pontos importantes na luta pela classificação à segunda fase da Série C 20.06.26 23h12 futebol Tuna e Águia de Marabá perdem na primeira partida da segunda fase da Série D A Águia Guerreira foi derrotada em casa pelo Iguatu-CE, enquanto o Azulão perdeu para o Parnahyba em Parnaíba, no Piauí 21.06.26 18h40 COLUNA O TIME DE TSUBASA E A COPA DOS IGUAIS! 21.06.26 17h34