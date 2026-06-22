Izabelense empata com o Itupiranga e garante retorno à elite do Parazão após 33 anos

O Izabelense está de volta à elite do futebol paraense após 33 anos. O time de Santa Izabel do Pará empatou por 0 a 0 com o Itupiranga, na segunda semifinal do Campeonato Paraense Série A2, no último domingo (21), e conquistou a vaga na final da competição e o acesso ao Parazão 2027. A equipe vai enfrentar o Urumajó na decisão.

O empate sem gols garantiu ao Izabelense a vaga na final da Segundinha e o acesso, pois, no jogo de ida, o time havia vencido por 2 a 1.

Por meio das redes sociais, o Izabelense celebrou o retorno à elite do futebol paraense. O clube destacou a história, a luta e a resiliência ao longo dos últimos 33 anos.

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"33 anos depois, o Frangão está de volta", escreveu o time. "Hoje é um dia que ficará eternamente marcado na história do Atlético Clube Izabelense. Depois de 33 anos de espera, luta, desafios e muita paixão, o Frangão da Estrada conquista o tão sonhado acesso e está de volta à elite do futebol paraense. Em 2027, o nosso lugar será novamente na primeira divisão do Parazão", ressaltou.

Ainda na publicação, o clube destacou o trabalho dos atletas, da comissão técnica, da diretoria e o apoio da torcida, "que nunca deixou de acreditar".

"O acesso não é apenas uma vitória dentro de campo. É a recompensa de anos de dedicação, trabalho e amor por essas cores. O Frangão voltou. O Frangão é elite. E a história continua sendo escrita. Parazão 2027, pode preparar o terreiro: o Frangão da Estrada está chegando!", finalizou o clube.

Decisão

A final da Segundinha será contra o Urumajó, que superou o Paragominas na primeira semifinal. Os detalhes da decisão ainda serão divulgados pela Federação Paraense de Futebol (FPF).