Neymar faz primeiro treino completo e pode enfrentar a Escócia na Copa do Mundo; veja imagens

Neymar fez o primeiro treino completo com o restante do elenco da Seleção Brasileira neste domingo (21), em Nova Jersey. Em recuperação de uma lesão de grau II na panturrilha, o craque voltou a treinar com o time após a vitória sobre o Haiti, e a expectativa é que o atacante possa ser relacionado e atuar contra a Escócia, na quarta-feira (24), na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

O atacante ficou de fora das duas primeiras partidas do Brasil na Copa por conta da lesão. Neymar já havia iniciado os trabalhos com a bola, mas ainda ficava separado do restante do grupo. O principal objetivo era a recuperação total, para evitar novos problemas.

Em coletiva, Carlo Ancelotti falou sobre o retorno do craque. Segundo ele, Neymar "vai estar preparado para o jogo contra a Escócia". O jogador do Santos não deve ser titular nem atuar durante os 90 minutos. A tendência é que entre no segundo tempo para recuperar o ritmo, já que não joga há mais de um mês.

VEJA MAIS

A equipe brasileira se reapresentou após a vitória por 3 a 0 contra o Haiti, a primeira no Mundial. A maioria dos titulares fez trabalhos de recuperação na academia; apenas Paquetá, Vini Jr. e Alisson foram ao gramado para aquecimento.

Neymar completou treino com os companheiros de Seleção (Tarso Sarraf / O Liberal)

Enquanto Neymar deve jogar, o Brasil terá uma baixa no ataque contra a seleção escocesa. Raphinha saiu machucado do último jogo e pode ficar fora das próximas partidas. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou uma “lesão muscular na região posterior da coxa direita”, mas não informou o tempo de recuperação.

neymar Seleção voltou a treinar após vitória sobre o Haiti (Tarso Sarraf / O Liberal) Titulares fizeram trabalho de recuperação (Tarso Sarraf / O Liberal) Neymar treinou com o restante do elenco (Tarso Sarraf / O Liberal) Neymar deve jogar contra a Escócia (Tarso Sarraf / O Liberal) Jogadores durante treino nos EUA (Tarso Sarraf / O Liberal)

O Brasil encara a Escócia na quarta-feira (24), no estádio de Miami, às 19h (horário de Brasília). A partida é válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo e vale a liderança do Grupo C.