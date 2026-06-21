Neymar faz primeiro treino completo e pode enfrentar a Escócia na Copa do Mundo; veja imagens Em recuperação de lesão na panturrilha, atacante treinou com o elenco pela primeira vez e pode ser relacionado para o duelo decisivo da Seleção Brasileira na fase de grupos O Liberal 21.06.26 17h13 Neymar deve jogar contra a Escócia (Tarso Sarraf / O Liberal) Neymar fez o primeiro treino completo com o restante do elenco da Seleção Brasileira neste domingo (21), em Nova Jersey. Em recuperação de uma lesão de grau II na panturrilha, o craque voltou a treinar com o time após a vitória sobre o Haiti, e a expectativa é que o atacante possa ser relacionado e atuar contra a Escócia, na quarta-feira (24), na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O atacante ficou de fora das duas primeiras partidas do Brasil na Copa por conta da lesão. Neymar já havia iniciado os trabalhos com a bola, mas ainda ficava separado do restante do grupo. O principal objetivo era a recuperação total, para evitar novos problemas. Em coletiva, Carlo Ancelotti falou sobre o retorno do craque. Segundo ele, Neymar "vai estar preparado para o jogo contra a Escócia". O jogador do Santos não deve ser titular nem atuar durante os 90 minutos. A tendência é que entre no segundo tempo para recuperar o ritmo, já que não joga há mais de um mês. VEJA MAIS Seleção Brasileira inicia preparação para enfrentar a Escócia; Paquetá celebra retorno de Neymar Meia destacou a importância do camisa 10 para a equipe e afirmou que a vitória sobre o Haiti trouxe mais confiança para a sequência da Copa do Mundo Lesão de Raphinha é confirmada e atacante desfalca o Brasil na Copa do Mundo Atacante sentiu dores durante a vitória sobre o Haiti e teve lesão muscular na coxa direita confirmada em exames realizados neste sábado (20) Brasil já está classificado para a próxima fase da Copa? Veja cenários e possíveis adversários Seleção Brasileira lidera o Grupo C antes da última rodada, mas ainda precisa garantir a vaga na fase eliminatória; entenda A equipe brasileira se reapresentou após a vitória por 3 a 0 contra o Haiti, a primeira no Mundial. A maioria dos titulares fez trabalhos de recuperação na academia; apenas Paquetá, Vini Jr. e Alisson foram ao gramado para aquecimento. Neymar completou treino com os companheiros de Seleção (Tarso Sarraf / O Liberal) Enquanto Neymar deve jogar, o Brasil terá uma baixa no ataque contra a seleção escocesa. Raphinha saiu machucado do último jogo e pode ficar fora das próximas partidas. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou uma “lesão muscular na região posterior da coxa direita”, mas não informou o tempo de recuperação. neymar Seleção voltou a treinar após vitória sobre o Haiti (Tarso Sarraf / O Liberal) Titulares fizeram trabalho de recuperação (Tarso Sarraf / O Liberal) Neymar treinou com o restante do elenco (Tarso Sarraf / O Liberal) Neymar deve jogar contra a Escócia (Tarso Sarraf / O Liberal) Jogadores durante treino nos EUA (Tarso Sarraf / O Liberal) O Brasil encara a Escócia na quarta-feira (24), no estádio de Miami, às 19h (horário de Brasília). A partida é válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo e vale a liderança do Grupo C. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes copa do mundo seleção brasileira neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. 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