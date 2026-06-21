Brasil já está classificado para a próxima fase da Copa? Veja cenários e possíveis adversários

A Seleção Brasileira segue em busca do sexto título mundial na Copa do Mundo de 2026. A equipe lidera o Grupo C antes da última rodada, mas ainda não tem a classificação matemática garantida para os 16 avos de final do torneio.

O Brasil conquistou quatro pontos em dois jogos, com um empate de 1 a 1 contra Marrocos e uma vitória de 3 a 0 sobre o Haiti. O próximo confronto decisivo será diante da Escócia, marcado para terça-feira (24), às 19h (horário de Brasília).

Brasil depende apenas de si para avançar

A situação no Grupo C ainda está aberta. O Brasil ocupa a liderança com quatro pontos e saldo de três gols, seguido por Marrocos, que também soma quatro pontos. A Escócia tem três pontos, enquanto o Haiti já está eliminado da competição.

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Na última rodada, Brasil e Escócia se enfrentam. No mesmo horário, Marrocos joga contra o Haiti. Uma vitória brasileira garante a classificação direta e, a depender de outros resultados, também a primeira colocação do grupo.

Um empate pode ser suficiente para levar a Seleção Brasileira à fase eliminatória. Mesmo em caso de derrota, o Brasil ainda poderá avançar como segundo colocado ou figurar entre os melhores terceiros da competição, dependendo da combinação de resultados.

Quem o Brasil enfrentaria se terminar em primeiro?

O regulamento da Copa do Mundo de 2026 estabelece que o primeiro colocado do Grupo C enfrentará o segundo colocado do Grupo F na fase de 16 avos de final.

Neste momento, o adversário mais provável é o Japão, que ocupa a vice-liderança da chave. O Grupo F chega à rodada final com três seleções disputando a classificação:

Países Baixos – 4 pontos

Japão – 4 pontos

Suécia – 3 pontos

Os holandeses lideram por critérios de desempate e jogarão contra a Tunísia, já eliminada. O Japão, por sua vez, enfrentará a Suécia. Mantendo a classificação atual, o possível confronto seria:

Brasil x Japão

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E se o Brasil terminar em segundo lugar?

Caso seja superado no Grupo C, o Brasil enfrentará o líder do Grupo F na primeira fase eliminatória. Hoje, esse adversário seria os Países Baixos.

Os Países Baixos lideram a chave F graças ao maior número de gols marcados. Neste cenário, o duelo provável seria:

Países Baixos x Brasil

A partida está prevista para o dia 29 de junho, às 22h.

Brasil pode avançar em terceiro?

Sim, é possível. A primeira Copa do Mundo com 48 seleções classifica para o primeiro mata-mata os dois primeiros de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados na classificação geral.

Se terminar em terceiro no Grupo C e estiver entre os melhores terceiros, a Seleção Brasileira poderá ter diferentes adversários, conforme a distribuição definida pelo regulamento.

Os cenários possíveis incluem confrontos contra equipes como:

Alemanha, já classificada como líder do Grupo E;

O líder do Grupo I, atualmente a Noruega;

O México, garantido como primeiro colocado do Grupo A.

O Grupo I ainda está em aberto e tem a França como outra candidata à liderança.

Cenário geral

A duas rodadas do início da fase eliminatória, os cruzamentos mais prováveis indicam o Brasil podendo enfrentar Japão ou Países Baixos, dependendo da posição final no Grupo C.

Dessa forma, o duelo contra a Escócia será decisivo não apenas para a classificação da Seleção Brasileira à fase eliminatória, mas também para definir o caminho da equipe na sequência da Copa do Mundo de 2026.

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