Curaçao conquista primeiro ponto em Copa e rei faz festa no vestiário

A seleção de Curaçao alcançou um feito histórico na Copa do Mundo de 2026 ao conquistar seu primeiro ponto na competição. A menor nação em extensão territorial a disputar um Mundial, com cerca de 444 km², empatou em 0 a 0 com o Equador no último sábado (20), em Kansas City, pela segunda rodada do Grupo E.

O resultado ganhou contornos especiais pela presença da família real dos Países Baixos. O rei Willem-Alexander, a rainha Máxima e a princesa Ariane acompanharam a partida das arquibancadas. Eles também participaram da comemoração dos jogadores no vestiário após o apito final.

Antes do empate histórico, Curaçao já havia atingido outro marco inédito. Em sua estreia na Copa do Mundo, a seleção marcou o primeiro gol de sua trajetória em Mundiais. O feito foi celebrado pelos torcedores, mesmo com a derrota de 7 a 1 para a Alemanha em 14 de junho, em Houston.

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Goleiro Eloy Room vira destaque de Curaçao no Mundial

O principal responsável pelo empate foi o goleiro Eloy Room, de 37 anos. Ele protagonizou uma das atuações mais marcantes desta Copa do Mundo. Room realizou 15 defesas durante a partida e impediu gols dos equatorianos.

Com a atuação decisiva, Room se tornou um dos personagens da rodada. Ele ajudou Curaçao a conquistar um resultado histórico para uma nação com cerca de 185 mil habitantes.

Após a partida, o goleiro Eloy Room revelou um momento inusitado. O fato envolveu a rainha Máxima durante as comemorações.

"Foi muito especial. Ganhei um beijo (risos). Espero que minha esposa não escute. Não a conhecia. Tê-los presentes foi incrível, foi muito bom tê-los aqui e depois dançar com eles", declarou Room.

Família real participa da festa no vestiário da seleção

Após o empate, o rei Willem-Alexander e a rainha Máxima entraram na área dos jogadores. Eles conversaram com o técnico Dick Advocaat e participaram da celebração com o elenco.

A presença da família real foi destacada pelo treinador holandês. Durante a entrevista coletiva, Advocaat afirmou: "O rei esteve aqui conosco com sua esposa e sua filha. Foi uma questão de respeito, dançaram conosco, sorriram conosco e foi maravilhoso. O empate foi o ponto crucial de tudo isso".

Mais cedo, a família real esteve no Estádio de Boston. Eles acompanharam a vitória da Holanda por 5 a 1 sobre a Suécia, em partida válida pelo Grupo F.

Campanha histórica de Curaçao na Copa do Mundo

Nos dois primeiros jogos do Mundial, a seleção caribenha já alcançou feitos inéditos:

Primeiro jogo da história em Copas do Mundo;

Primeiro gol marcado em Mundiais, contra a Alemanha;

Primeiro ponto conquistado na competição, diante do Equador;

Primeiro empate da seleção em uma Copa do Mundo.

Curaçao é uma ilha no mar do Caribe e integra o Reino dos Países Baixos. Apesar da pequena dimensão territorial e da população reduzida, a seleção competiu diante de equipes tradicionais. Assim, o time entrou para a história da competição.

A equipe de Curaçao encerra sua participação na fase de grupos na próxima quarta-feira (25). O confronto será contra a Costa do Marfim, na Filadélfia.

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