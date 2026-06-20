Paquetá destaca evolução do Brasil após vitória sobre o Haiti: 'As coisas se encaixaram melhor'

O meia Lucas Paquetá avaliou como positiva a atuação da Seleção Brasileira na vitória por 3 a 1 sobre o Haiti, na noite de sexta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao Grupo Liberal na madrugada deste sábado (20), o jogador destacou a evolução da equipe em relação à estreia e afirmou que o nervosismo do primeiro jogo interferiu no desempenho do Brasil.

Segundo Paquetá, o time conseguiu colocar em prática a qualidade técnica e construir o resultado com mais naturalidade. "Hoje as coisas se encaixaram melhor. A gente pôde evoluir dentro de campo, fazer um bom jogo, construir a vitória. Agora é descansar", afirmou.

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O camisa 20 explicou que a pressão e a ansiedade típicas de uma Copa do Mundo acabaram prejudicando a Seleção no empate da estreia.

"Acho que em Copa do Mundo é sempre uma ansiedade a mais e acabou atrapalhando a nossa qualidade. Tinha muita vontade, muita energia, mas pouca concentração no passe e em coisas de jogo. Hoje, depois da estreia, as coisas fluíram normalmente, a gente pôde colocar nossa qualidade em prática e vencemos o jogo", disse.

Paquetá demonstra preocupação com Raphinha

Durante a conversa, o meia também comentou a situação de Raphinha, que deixou o gramado ainda no primeiro tempo após sentir dores na coxa direita. O atacante passou por exames neste sábado, que confirmaram uma lesão muscular.

Paquetá revelou que o companheiro estava abatido após a partida e torceu para que o problema físico não seja grave.

"Ele está um pouco abatido. A gente espera que não seja nada demais, o menos pior, porque é um jogador muito importante. A gente conta muito com ele", afirmou.

Sonho do hexa segue vivo

Ao encerrar a entrevista, Lucas Paquetá mandou um recado para os torcedores brasileiros e reforçou que o elenco compartilha do mesmo sonho da torcida: conquistar o sexto título mundial.

"É só agradecer todo o apoio. Independente da pressão que é vestir essa camisa, eu sei que todos os brasileiros sonham com esse título e a gente sonha ainda mais. Que a gente possa ir juntos, sonhando isso, e fazer o nosso melhor para que eles possam ser felizes também", declarou.

Após a vitória sobre o Haiti, a Seleção Brasileira volta a campo na próxima quarta-feira (24), em Miami, contra a Escócia, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Confira a entrevista completa: