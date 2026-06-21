Seleção Brasileira inicia preparação para enfrentar a Escócia; Paquetá celebra retorno de Neymar Meia destacou a importância do camisa 10 para a equipe e afirmou que a vitória sobre o Haiti trouxe mais confiança para a sequência da Copa do Mundo Felipe Campos / Especial para O Liberal 21.06.26 16h45 Lucas Paquetá falou sobre confiança após a vitória (Tarso Sarraf / O Liberal) Após conquistar a primeira vitória na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira iniciou, neste domingo (21), a preparação para enfrentar a Escócia, na próxima quarta-feira (24), em Miami. O treino contou com a presença do craque Neymar, que, pela primeira vez, treinou de maneira integral com o restante do elenco. Com isso, há uma expectativa maior de que o atacante esteja apto para finalmente estrear no Mundial. A possibilidade, aliada à vitória no jogo passado, alegrou os bastidores do elenco, conforme destacou o meia Lucas Paquetá após a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti. "Acho que a gente fez um bom jogo diante da nossa expectativa. Conseguimos construir uma boa vitória e foi um jogo que serviu para ganhar confiança e continuar crescendo. Todos estão muito felizes com a volta do Neymar. É um cara importantíssimo para a nossa seleção e que ainda pode nos ajudar muito", declarou o jogador. VEJA MAIS Brasil já está classificado para a próxima fase da Copa? Veja cenários e possíveis adversários Seleção Brasileira lidera o Grupo C antes da última rodada, mas ainda precisa garantir a vaga na fase eliminatória; entenda Paquetá destaca evolução do Brasil após vitória sobre o Haiti: 'As coisas se encaixaram melhor' Em entrevista ao Grupo Liberal, meia afirmou que a ansiedade da estreia atrapalhou a Seleção e demonstrou preocupação com a situação de Raphinha Lesão de Raphinha é confirmada e atacante desfalca o Brasil na Copa do Mundo Atacante sentiu dores durante a vitória sobre o Haiti e teve lesão muscular na coxa direita confirmada em exames realizados neste sábado (20) A vitória tirou um peso das costas dos atletas, que foram bastante cobrados pela torcida após o empate por 1 a 1 com Marrocos na estreia. Com isso, para o duelo contra a seleção haitiana, Carlo Ancelotti promoveu algumas mudanças. O camisa 20 do Brasil mudou de posição e foi parar na faixa central do meio-campo, algo que lhe é até mais habitual. "A função que eu faço é a de um jogador de meio-campo, ajudando defensivamente e na construção das jogadas. O mister pede para eu ajudar e participar do jogo, mas também preencher os espaços no momento defensivo", comentou o atleta. Baixa Indo para a 15ª escalação diferente em 15 jogos, o técnico Carlo Ancelotti vai precisar substituir Raphinha. O jogador saiu machucado ainda no primeiro tempo da partida contra o Haiti e deve ficar fora por pelo menos dois jogos. Na estreia, Paquetá foi quem jogou pelo lado direito, enquanto Rayan foi o escolhido no segundo jogo após a lesão do atleta do Barcelona. Sobre a disputa por essa vaga, o jogador do Flamengo se colocou à disposição. "Definitivamente, eu sempre me coloco à disposição para ajudar e fazer o meu melhor. Essa é uma dúvida para o professor, ele que decide. Independentemente do nome, quem entrar estará preparado para jogar e ajudar o time", afirmou Paquetá. Lucas Paquetá durante coletiva em Nova Jersey, nos Estados Unidos (Tarso Sarraf / O Liberal) Projeção O Brasil precisa vencer a Escócia para avançar em primeiro lugar do grupo. Se isso acontecer, a Seleção segue nos Estados Unidos e vai jogar em Houston, no Texas. No entanto, se os brasileiros avançarem em segundo, a partida seguinte será no México, em Monterrey. Para a logística de viagens e descanso, Paquetá reforçou a importância de terminar na liderança da chave. "Nosso objetivo é passar em primeiro. Estamos trabalhando para isso, pois a logística favorece o descanso e as viagens. Então, esse é um dos nossos objetivos, e esperamos alcançá-lo", concluiu o jogador. lucas paquetá Paquetá durante coletiva de imprensa neste domingo (21) Tarso Sarraf / O Liberal Paquetá durante coletiva de imprensa neste domingo (21) Tarso Sarraf / O Liberal Paquetá durante coletiva de imprensa neste domingo (21) Tarso Sarraf / O Liberal Paquetá durante coletiva de imprensa neste domingo (21) Tarso Sarraf / O Liberal Agenda A partida entre Escócia e Brasil ocorre na quarta-feira (24), a partir das 19h, no estádio de Miami. O jogo é válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo e vai definir os próximos passos da Seleção Brasileira no Mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave copa do mundo seleção brasileira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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