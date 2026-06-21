Seleção Brasileira inicia preparação para enfrentar a Escócia; Paquetá celebra retorno de Neymar

Após conquistar a primeira vitória na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira iniciou, neste domingo (21), a preparação para enfrentar a Escócia, na próxima quarta-feira (24), em Miami. O treino contou com a presença do craque Neymar, que, pela primeira vez, treinou de maneira integral com o restante do elenco. Com isso, há uma expectativa maior de que o atacante esteja apto para finalmente estrear no Mundial. A possibilidade, aliada à vitória no jogo passado, alegrou os bastidores do elenco, conforme destacou o meia Lucas Paquetá após a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti. "Acho que a gente fez um bom jogo diante da nossa expectativa. Conseguimos construir uma boa vitória e foi um jogo que serviu para ganhar confiança e continuar crescendo. Todos estão muito felizes com a volta do Neymar. É um cara importantíssimo para a nossa seleção e que ainda pode nos ajudar muito", declarou o jogador.

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A vitória tirou um peso das costas dos atletas, que foram bastante cobrados pela torcida após o empate por 1 a 1 com Marrocos na estreia. Com isso, para o duelo contra a seleção haitiana, Carlo Ancelotti promoveu algumas mudanças. O camisa 20 do Brasil mudou de posição e foi parar na faixa central do meio-campo, algo que lhe é até mais habitual.

"A função que eu faço é a de um jogador de meio-campo, ajudando defensivamente e na construção das jogadas. O mister pede para eu ajudar e participar do jogo, mas também preencher os espaços no momento defensivo", comentou o atleta.

Baixa

Indo para a 15ª escalação diferente em 15 jogos, o técnico Carlo Ancelotti vai precisar substituir Raphinha. O jogador saiu machucado ainda no primeiro tempo da partida contra o Haiti e deve ficar fora por pelo menos dois jogos.

Na estreia, Paquetá foi quem jogou pelo lado direito, enquanto Rayan foi o escolhido no segundo jogo após a lesão do atleta do Barcelona. Sobre a disputa por essa vaga, o jogador do Flamengo se colocou à disposição.

"Definitivamente, eu sempre me coloco à disposição para ajudar e fazer o meu melhor. Essa é uma dúvida para o professor, ele que decide. Independentemente do nome, quem entrar estará preparado para jogar e ajudar o time", afirmou Paquetá.

Lucas Paquetá durante coletiva em Nova Jersey, nos Estados Unidos (Tarso Sarraf / O Liberal)

Projeção

O Brasil precisa vencer a Escócia para avançar em primeiro lugar do grupo. Se isso acontecer, a Seleção segue nos Estados Unidos e vai jogar em Houston, no Texas. No entanto, se os brasileiros avançarem em segundo, a partida seguinte será no México, em Monterrey. Para a logística de viagens e descanso, Paquetá reforçou a importância de terminar na liderança da chave.

"Nosso objetivo é passar em primeiro. Estamos trabalhando para isso, pois a logística favorece o descanso e as viagens. Então, esse é um dos nossos objetivos, e esperamos alcançá-lo", concluiu o jogador.

lucas paquetá Paquetá durante coletiva de imprensa neste domingo (21) Tarso Sarraf / O Liberal Paquetá durante coletiva de imprensa neste domingo (21) Tarso Sarraf / O Liberal Paquetá durante coletiva de imprensa neste domingo (21) Tarso Sarraf / O Liberal Paquetá durante coletiva de imprensa neste domingo (21) Tarso Sarraf / O Liberal

Agenda

A partida entre Escócia e Brasil ocorre na quarta-feira (24), a partir das 19h, no estádio de Miami. O jogo é válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo e vai definir os próximos passos da Seleção Brasileira no Mundial.