Júnior Rocha destaca volume ofensivo do Paysandu após vitória sobre o Maranhão

Após duas derrotas seguidas na Série C, o Paysandu voltou a vencer. No último sábado (20), superou o Maranhão fora de casa com um gol de Ítalo, já nos acréscimos. Com isso, o Papão respira mais aliviado no campeonato. Apesar do placar magro, o treinador Júnior Rocha elogiou a postura do time bicolor e destacou o volume ofensivo da equipe.

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"Eu acho que a gente fez um jogo com volume ofensivo, algo que em alguns jogos a gente não vinha fazendo. Obviamente, podíamos ter sido efetivos e decidido a partida no primeiro tempo. [Mas] nós ficamos muito felizes com o volume de chances, com um padrão que nós, durante a semana, escolhemos como estratégia para esse jogo", ressaltou o técnico após o duelo.

Matemática para a classificação

O triunfo, além de evitar uma possível má fase no clube bicolor, também colocou o Paysandu na segunda posição da classificação, com 20 pontos, um a menos que o líder Guarani, que ainda joga na rodada, e dois a mais que o Brusque, que também ainda entra em campo pela 11ª rodada.

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Júnior Rocha destacou que o resultado foi importante para o time se manter nas primeiras posições e evitar mais complicações. Segundo ele, o clube bicolor precisa de mais 10 pontos para garantir a classificação para a próxima fase da Série C.

"Muito, muito importante essa vitória de hoje para a gente subir na tabela em busca da nossa classificação. Faltam, segundo a matemática, 10 pontos ainda, então são muitos os pontos a disputar. E não podia deixar hoje o Maranhão vencer aqui porque ia se aproximar e embolar cada vez mais as primeiras posições. Uma vitória merecida. Podia ter, como eu falei antes, decidido a partida no primeiro tempo. Mas não tem problema. Se for assim em todos os jogos, e o pessoal que entrar decidir o jogo para nós, como foi hoje nas trocas, [está bom]", completou Júnior Rocha.

Agora, o Paysandu foca no Santa Cruz-PE. No próximo sábado (27), o Bicola enfrenta a equipe tricolor na Curuzu, às 17h.