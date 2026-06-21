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Tuna e Águia iniciam disputa por vaga nas oitavas da Série D

Clubes paraenses entram em campo neste domingo (21) pelo mata-mata da competição nacional em busca de vantagem na segunda fase

O Liberal
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Lusa e Águia de Marabá iniciam a disputa por vagas na próxima fase da Série D (Marcos Freitas / Agência Mirassol)

Chegou o momento decisivo para os representantes paraenses no Campeonato Brasileiro da Série D. Tuna Luso e Águia de Marabá entram em campo neste domingo (21) pelo primeiro confronto da segunda fase da competição nacional, etapa que marca o início do mata-mata em busca do acesso à Série C.

O Águia de Marabá enfrenta o Parnahyba-PI às 15h, fora de casa. Já a Tuna Luso recebe o Iguatu-CE às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém. Os dois clubes tentam abrir vantagem para os jogos de volta e seguir na disputa por uma vaga nas oitavas de final.

O Águia encerrou a primeira fase na segunda colocação de seu grupo e foi o paraense de melhor campanha na competição. Agora, diante do Parnahyba, o Azulão marabaense tenta superar uma marca incômoda: nunca ter avançado além da segunda fase da Série D.

Para o técnico Luís Carlos Winck, a equipe precisa manter o equilíbrio entre organização defensiva e produção ofensiva para conquistar um resultado positivo fora de casa.

"Nós temos que cumprir taticamente com aquilo que estamos pensando, passando para os atletas e estamos treinando. Ter o nível de atenção redobrado para fazer um jogo seguro na parte defensiva. E ao mesmo tempo entender que, também com a posse de bola, nós temos que jogar e criar situações que nós estamos criando", afirmou.

O treinador também ressaltou que o mata-mata exige concentração máxima, já que qualquer erro pode comprometer a permanência da equipe na competição.

A Tuna Luso garantiu classificação na quarta colocação do grupo e terá pela frente o Iguatu-CE. O primeiro confronto será disputado em Belém, diante da torcida cruz-maltina, que espera ver a equipe construir uma vantagem para a partida decisiva fora de casa.

O clube paraense chega à fase eliminatória com o objetivo de seguir vivo na luta pelo acesso à Série C. Na temporada passada, a Tuna esteve perto de alcançar esse objetivo, mas acabou eliminada na terceira fase pelo Maranhão, nas cobranças de pênaltis.

A equipe maranhense avançou na competição e, posteriormente, conquistou o acesso à terceira divisão nacional. Agora, a Lusa busca transformar a experiência da última temporada em motivação para avançar mais uma vez no torneio.

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