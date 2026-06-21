Tuna e Águia iniciam disputa por vaga nas oitavas da Série D Clubes paraenses entram em campo neste domingo (21) pelo mata-mata da competição nacional em busca de vantagem na segunda fase O Liberal 21.06.26 8h00 Lusa e Águia de Marabá iniciam a disputa por vagas na próxima fase da Série D (Marcos Freitas / Agência Mirassol) Chegou o momento decisivo para os representantes paraenses no Campeonato Brasileiro da Série D. Tuna Luso e Águia de Marabá entram em campo neste domingo (21) pelo primeiro confronto da segunda fase da competição nacional, etapa que marca o início do mata-mata em busca do acesso à Série C. O Águia de Marabá enfrenta o Parnahyba-PI às 15h, fora de casa. Já a Tuna Luso recebe o Iguatu-CE às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém. Os dois clubes tentam abrir vantagem para os jogos de volta e seguir na disputa por uma vaga nas oitavas de final. O Águia encerrou a primeira fase na segunda colocação de seu grupo e foi o paraense de melhor campanha na competição. Agora, diante do Parnahyba, o Azulão marabaense tenta superar uma marca incômoda: nunca ter avançado além da segunda fase da Série D. Para o técnico Luís Carlos Winck, a equipe precisa manter o equilíbrio entre organização defensiva e produção ofensiva para conquistar um resultado positivo fora de casa. "Nós temos que cumprir taticamente com aquilo que estamos pensando, passando para os atletas e estamos treinando. Ter o nível de atenção redobrado para fazer um jogo seguro na parte defensiva. E ao mesmo tempo entender que, também com a posse de bola, nós temos que jogar e criar situações que nós estamos criando", afirmou. O treinador também ressaltou que o mata-mata exige concentração máxima, já que qualquer erro pode comprometer a permanência da equipe na competição. A Tuna Luso garantiu classificação na quarta colocação do grupo e terá pela frente o Iguatu-CE. O primeiro confronto será disputado em Belém, diante da torcida cruz-maltina, que espera ver a equipe construir uma vantagem para a partida decisiva fora de casa. O clube paraense chega à fase eliminatória com o objetivo de seguir vivo na luta pelo acesso à Série C. Na temporada passada, a Tuna esteve perto de alcançar esse objetivo, mas acabou eliminada na terceira fase pelo Maranhão, nas cobranças de pênaltis. A equipe maranhense avançou na competição e, posteriormente, conquistou o acesso à terceira divisão nacional. Agora, a Lusa busca transformar a experiência da última temporada em motivação para avançar mais uma vez no torneio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes tuna águia de marabá série d futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Haaland brilha, Noruega vence Senegal e se classifica na Copa do Mundo Equipe europeia chega aos seis pontos no Grupo I da Copa do Mundo e decide a primeira colocação contra os franceses na última rodada 22.06.26 23h13 FUTEBOL Copa do Mundo: Agradeça, você viu a história Messi simplesmente marcou os cinco gols da Argentina no Mundial 2026 22.06.26 21h52 FUTEBOL Árbitro paraense é convocado para evento em Madrid, na Espanha Fernando Mendes recebeu a convocação da CBF 22.06.26 19h41 FUTEBOL Seleção Brasileira: Martinelli fala sobre Escócia e possível vaga no time titular Martinelli fala em decisão difícil contra a Escócia e destaca preparação da Seleção 22.06.26 16h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol CBF divulga detalhes de mais seis rodadas do Brasileirão; confira os jogos do Remo Campeonato retorna antes do fim da Copa do Mundo; Leão Azul volta a campo no dia 23 de julho 23.06.26 10h17 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões 22.06.26 21h23 FUTEBOL Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente 22.06.26 16h14 FUTEBOL Haaland brilha, Noruega vence Senegal e se classifica na Copa do Mundo Equipe europeia chega aos seis pontos no Grupo I da Copa do Mundo e decide a primeira colocação contra os franceses na última rodada 22.06.26 23h13