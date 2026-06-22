João Fonseca vai disputar primeira edição do UTS Rio no Maracanãzinho; veja datas

João Fonseca estará entre os participantes da primeira edição do Ultimate Tennis Showdown Rio (UTS Rio), competição de exibição que será realizada no Maracanãzinho.

O evento acontecerá entre os dias 16 e 18 de julho e marcará o retorno de grandes eventos da modalidade ao tradicional ginásio após 14 anos. Fonseca, principal nome do tênis brasileiro, voltará a atuar diante da torcida nacional em um momento de destaque na carreira.

Aos 19 anos, o carioca vive a melhor fase de sua trajetória profissional. Atual número 27 do ranking da ATP, o brasileiro ganhou projeção internacional com campanhas expressivas no circuito, incluindo resultados em Roland Garros e vitórias sobre atletas de elite, como Novak Djokovic.

Fonseca celebra oportunidade de jogar em casa

Em declaração divulgada pela organização, o tenista comemorou a oportunidade de jogar novamente no Brasil. "Estou muito feliz em confirmar que vou competir no UTS Rio em julho. Mal posso esperar para jogar em casa, ainda mais no Maracanãzinho, que é tão especial para os cariocas", afirmou.

Ele também comentou sobre a edição anterior do evento: "Vi imagens da última edição do UTS na França e a atmosfera parecia fantástica. Tenho certeza de que vai ser incrível", completou Fonseca sobre a expectativa para o torneio no Rio de Janeiro.