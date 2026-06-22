João Fonseca vai disputar primeira edição do UTS Rio no Maracanãzinho; veja datas Aos 19 anos, Fonseca vive a melhor fase de sua trajetória profissional Estadão Conteúdo 22.06.26 11h41 João Fonseca (Instagram @joaoffonseca @bmw_open) João Fonseca estará entre os participantes da primeira edição do Ultimate Tennis Showdown Rio (UTS Rio), competição de exibição que será realizada no Maracanãzinho. O evento acontecerá entre os dias 16 e 18 de julho e marcará o retorno de grandes eventos da modalidade ao tradicional ginásio após 14 anos. Fonseca, principal nome do tênis brasileiro, voltará a atuar diante da torcida nacional em um momento de destaque na carreira. Aos 19 anos, o carioca vive a melhor fase de sua trajetória profissional. Atual número 27 do ranking da ATP, o brasileiro ganhou projeção internacional com campanhas expressivas no circuito, incluindo resultados em Roland Garros e vitórias sobre atletas de elite, como Novak Djokovic. Fonseca celebra oportunidade de jogar em casa Em declaração divulgada pela organização, o tenista comemorou a oportunidade de jogar novamente no Brasil. "Estou muito feliz em confirmar que vou competir no UTS Rio em julho. Mal posso esperar para jogar em casa, ainda mais no Maracanãzinho, que é tão especial para os cariocas", afirmou. Ele também comentou sobre a edição anterior do evento: "Vi imagens da última edição do UTS na França e a atmosfera parecia fantástica. Tenho certeza de que vai ser incrível", completou Fonseca sobre a expectativa para o torneio no Rio de Janeiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis UTS Rio João Fonseca Maracanãzinho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com Neymar e sem dois jogadores, Seleção faz penúltimo treino antes de encarar a Escócia Com quatro pontos somados, o Brasil divide a liderança do Grupo C com Marrocos 22.06.26 13h49 mais esportes Com atletas de nove países, Marabá recebe o Amazônia Open de Beach Ten Evento terá arquibancada gratuita para o público acompanhar os jogos 22.06.26 12h14 futebol Após 10 rodadas, Paysandu volta a não sofrer gols na Série C; confira Equipe bicolor tem a defesa mais vazada entre os times do G-8 do campeonato e havia levado gol nas últimas nove partidas 22.06.26 11h43 futebol Izabelense empata com o Itupiranga e garante retorno à elite do Parazão após 33 anos Equipe de Santa Izabel do Pará vai disputar a final da Segundinha do Campeonato Paraense 22.06.26 10h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento 20.06.26 21h24 futebol Izabelense empata com o Itupiranga e garante retorno à elite do Parazão após 33 anos Equipe de Santa Izabel do Pará vai disputar a final da Segundinha do Campeonato Paraense 22.06.26 10h09 Futebol Com Neymar e sem dois jogadores, Seleção faz penúltimo treino antes de encarar a Escócia Com quatro pontos somados, o Brasil divide a liderança do Grupo C com Marrocos 22.06.26 13h49 futebol Após 10 rodadas, Paysandu volta a não sofrer gols na Série C; confira Equipe bicolor tem a defesa mais vazada entre os times do G-8 do campeonato e havia levado gol nas últimas nove partidas 22.06.26 11h43