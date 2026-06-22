Com atletas de nove países, Marabá recebe o Amazônia Open de Beach Ten Evento terá arquibancada gratuita para o público acompanhar os jogos O Liberal 22.06.26 12h14 Mais de 170 atletas participam da competição (Divulgação) Oito dos dez melhores jogadores do mundo entram em quadra a partir desta segunda-feira (22) no Amazônia Open de Beach Tennis. O torneio é considerado um dos maiores do mundo e é realizado pela primeira vez em Marabá, no sudeste do estado do Pará. Entre os principais nomes da modalidade estão a dupla brasileira Daniel Mola e Giovanni Cariani, o brasileiro Felipe Loch e o italiano Gabriele Gini, além do italiano hexacampeão Michele Cappelletti, que vai jogar com o catarinense André Baran. No feminino, o destaque é para a dupla brasileira número um do ranking mundial: Sophia Chow e Vitória Marchezini, e as italianas Ninny Valentini e Giulia Gasparri, bicampeãs mundiais e quintas colocadas no ranking. VEJA MAIS Marabá recebe etapa mundial de beach tennis com entrada gratuita em junho Amazônia Open reúne atletas de elite entre os dias 22 e 28 na Arena Prime Beach Club João Fonseca vai disputar primeira edição do UTS Rio no Maracanãzinho; veja datas Aos 19 anos, Fonseca vive a melhor fase de sua trajetória profissional Serena Williams aceita convite e vai jogar torneio de simples em Wimbledon A decisão vem depois da norte-americana, de 44 anos, ter retornado recentemente às competições de duplas Ao todo, a competição contará com 174 atletas de 9 países, sendo Brasil, Venezuela, Colômbia, Itália, Portugal, Espanha, França, Estados Unidos e Aruba. Programação As partidas começam a partir das 14h desta segunda-feira, com a disputa do BT 10, evento com dez pontos no ranking mundial. À noite, já terá a definição dos campeões. Já a partir de terça-feira, o qualifying abre o principal torneio da semana da categoria BT 400, com 470 pontos no ranking mundial. A chave principal será disputada a partir de quarta-feira e vai até sábado, último dia de disputa. Chancelado pela Federação Internacional de Tênis (ITF), o torneio ocorre na Arena Prime Beach Club, que conta com uma quadra central para cerca de 2 mil pessoas e 12 quadras para a disputa. Conforme a organização, a expectativa é que o público compareça em peso para acompanhar os jogos. Nesta edição, a organização disponibilizou arquibancada gratuita, para que toda a população tenha acesso ao evento esportivo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes beach tennis mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES mais esportes Com atletas de nove países, Marabá recebe o Amazônia Open de Beach Ten Evento terá arquibancada gratuita para o público acompanhar os jogos 22.06.26 12h14 MMA Sport Club Cidade de Barcarena recebeu a primeira edição do Açaí's Battle 19.06.26 15h00 MAIS ESPORTES Remo disputa Brasileiro Juvenil de Inverno de natação Delegação azulina participa da competição que reúne 594 atletas de 123 clubes de todo o país 17.06.26 10h20 MAIS ESPORTES Remo vence o Paysandu e avança aos playoffs do Paraense de Basquete cadete Leão bateu o rival por 79 a 64, mantém campanha invicta e garante vaga na fase decisiva do primeiro turno 16.06.26 15h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento 20.06.26 21h24 futebol Izabelense empata com o Itupiranga e garante retorno à elite do Parazão após 33 anos Equipe de Santa Izabel do Pará vai disputar a final da Segundinha do Campeonato Paraense 22.06.26 10h09 futebol Após 10 rodadas, Paysandu volta a não sofrer gols na Série C; confira Equipe bicolor tem a defesa mais vazada entre os times do G-8 do campeonato e havia levado gol nas últimas nove partidas 22.06.26 11h43 FUTEBOL Com gol nos acréscimos, Paysandu bate o MAC e volta a vencer na Série C Papão venceu no apagar das luzes no Castelão e somou 3 pontos importantes na luta pela classificação à segunda fase da Série C 20.06.26 23h12