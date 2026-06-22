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Com atletas de nove países, Marabá recebe o Amazônia Open de Beach Ten

Evento terá arquibancada gratuita para o público acompanhar os jogos

O Liberal
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Mais de 170 atletas participam da competição (Divulgação)

Oito dos dez melhores jogadores do mundo entram em quadra a partir desta segunda-feira (22) no Amazônia Open de Beach Tennis. O torneio é considerado um dos maiores do mundo e é realizado pela primeira vez em Marabá, no sudeste do estado do Pará.

Entre os principais nomes da modalidade estão a dupla brasileira Daniel Mola e Giovanni Cariani, o brasileiro Felipe Loch e o italiano Gabriele Gini, além do italiano hexacampeão Michele Cappelletti, que vai jogar com o catarinense André Baran.

No feminino, o destaque é para a dupla brasileira número um do ranking mundial: Sophia Chow e Vitória Marchezini, e as italianas Ninny Valentini e Giulia Gasparri, bicampeãs mundiais e quintas colocadas no ranking.

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Ao todo, a competição contará com 174 atletas de 9 países, sendo Brasil, Venezuela, Colômbia, Itália, Portugal, Espanha, França, Estados Unidos e Aruba.

Programação

As partidas começam a partir das 14h desta segunda-feira, com a disputa do BT 10, evento com dez pontos no ranking mundial. À noite, já terá a definição dos campeões.

Já a partir de terça-feira, o qualifying abre o principal torneio da semana da categoria BT 400, com 470 pontos no ranking mundial. A chave principal será disputada a partir de quarta-feira e vai até sábado, último dia de disputa.

Chancelado pela Federação Internacional de Tênis (ITF), o torneio ocorre na Arena Prime Beach Club, que conta com uma quadra central para cerca de 2 mil pessoas e 12 quadras para a disputa. Conforme a organização, a expectativa é que o público compareça em peso para acompanhar os jogos.

Nesta edição, a organização disponibilizou arquibancada gratuita, para que toda a população tenha acesso ao evento esportivo.

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