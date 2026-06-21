Serena Williams aceita convite e vai jogar torneio de simples em Wimbledon A decisão vem depois da norte-americana, de 44 anos, ter retornado recentemente às competições de duplas Estadão Conteúdo 21.06.26 18h47 Serena Williams eliminada do US Open pela tcheca Pliskova (CHRISTOPHE SIMON / AFP)) Serena Williams competirá no torneio de simples em Wimbledon após aceitar um convite. O anúncio o All England Club neste domingo. A decisão vem depois da norte-americana, de 44 anos, ter retornado recentemente às competições de duplas após quase quatro anos afastada do tênis profissional. Isso significa que Serena jogará tanto simples quanto duplas em Wimbledon, tendo já aceitado um convite para o torneio para atuar ao lado de Venus, sua irmã mais velha. A última partida de simples de Serena foi uma derrota para Ajla Tomljanovic na terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos de 2022. Na ocasião, ela disse que não queria usar a palavra "aposentadoria" e, em vez disso, afirmou que estava "evoluindo" para longe do tênis. Serena conquistou 23 títulos de Grand Slam em simples, incluindo sete em Wimbledon. Ela também conquistou 14 títulos de Grand Slam em duplas, todos com Venus, incluindo seis em Wimbledon. Serena venceu uma partida de duplas com sua parceira Victoria Mboko no Queen's Club na semana passada, mas a dupla teve que abandonar o jogo depois que Mboko lesionou o joelho em uma partida de simples. Em outra partida de duplas no Aberto de Berlim na terça-feira, Serena e sua parceira Karolina Muchova perderam para Giuliana Olmos e Erin Routliffe. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Wimbledon Serena Williams COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Tuna e Águia de Marabá perdem na primeira partida da segunda fase da Série D A Águia Guerreira foi derrotada em casa pelo Iguatu-CE, enquanto o Azulão perdeu para o Parnahyba em Parnaíba, no Piauí 21.06.26 18h40 COLUNA O TIME DE TSUBASA E A COPA DOS IGUAIS! 21.06.26 17h34 futebol Neymar faz primeiro treino completo e pode enfrentar a Escócia na Copa do Mundo; veja imagens Em recuperação de lesão na panturrilha, atacante treinou com o elenco pela primeira vez e pode ser relacionado para o duelo decisivo da Seleção Brasileira na fase de grupos 21.06.26 17h13 futebol Júnior Rocha destaca volume ofensivo do Paysandu após vitória sobre o Maranhão Técnico bicolor também falou sobre a meta de pontos para garantir a classificação para a próxima fase da Série C 21.06.26 15h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento 20.06.26 21h24 FUTEBOL Com gol nos acréscimos, Paysandu bate o MAC e volta a vencer na Série C Papão venceu no apagar das luzes no Castelão e somou 3 pontos importantes na luta pela classificação à segunda fase da Série C 20.06.26 23h12 futebol Neymar faz primeiro treino completo e pode enfrentar a Escócia na Copa do Mundo; veja imagens Em recuperação de lesão na panturrilha, atacante treinou com o elenco pela primeira vez e pode ser relacionado para o duelo decisivo da Seleção Brasileira na fase de grupos 21.06.26 17h13 futebol Júnior Rocha destaca volume ofensivo do Paysandu após vitória sobre o Maranhão Técnico bicolor também falou sobre a meta de pontos para garantir a classificação para a próxima fase da Série C 21.06.26 15h19