Serena Williams aceita convite e vai jogar torneio de simples em Wimbledon

Serena Williams competirá no torneio de simples em Wimbledon após aceitar um convite. O anúncio o All England Club neste domingo. A decisão vem depois da norte-americana, de 44 anos, ter retornado recentemente às competições de duplas após quase quatro anos afastada do tênis profissional.

Isso significa que Serena jogará tanto simples quanto duplas em Wimbledon, tendo já aceitado um convite para o torneio para atuar ao lado de Venus, sua irmã mais velha.

A última partida de simples de Serena foi uma derrota para Ajla Tomljanovic na terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos de 2022. Na ocasião, ela disse que não queria usar a palavra "aposentadoria" e, em vez disso, afirmou que estava "evoluindo" para longe do tênis.

Serena conquistou 23 títulos de Grand Slam em simples, incluindo sete em Wimbledon. Ela também conquistou 14 títulos de Grand Slam em duplas, todos com Venus, incluindo seis em Wimbledon.

Serena venceu uma partida de duplas com sua parceira Victoria Mboko no Queen's Club na semana passada, mas a dupla teve que abandonar o jogo depois que Mboko lesionou o joelho em uma partida de simples.

Em outra partida de duplas no Aberto de Berlim na terça-feira, Serena e sua parceira Karolina Muchova perderam para Giuliana Olmos e Erin Routliffe.