Remo disputa Brasileiro Juvenil de Inverno de natação Delegação azulina participa da competição que reúne 594 atletas de 123 clubes de todo o país O Liberal 17.06.26 10h20 Leão Azul possui três atletas na competição nacional (Divulgação / Remo) O Remo está entre os participantes do Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil de Inverno, uma das principais competições da natação de base do país. O torneio reúne 594 atletas, sendo 336 no masculino e 258 no feminino, representando 123 clubes brasileiros na disputa pelo título nacional da categoria. A competição será na cidade de Recife (PE) e encerra na próxima sexta-feira (19). A presença azulina na competição reforça o trabalho desenvolvido pelo clube na formação de atletas e na participação em eventos de nível nacional. Além da busca por resultados expressivos, o campeonato representa uma oportunidade para que os nadadores ganhem experiência diante de alguns dos principais talentos da natação brasileira. O evento também serve como vitrine para jovens promessas da modalidade. Durante a competição, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) realiza ações de Avaliação e Biomonitoramento de Desempenho, iniciativa voltada ao acompanhamento científico de atletas com potencial para integrar futuras seleções brasileiras. O Remo será representado pelos nadadores Sofia Lima, Sofia Overal e Pietro Sampaio, que disputarão provas nas modalidades 50 m livre, 50m borboleta e 100m borboleta. Os atletas são treinados pelo técnico Eduardo Baze. Competição também observa talentos para o futuro O programa promovido pela CBDA já havia sido aplicado no Campeonato Brasileiro Interclubes Júnior de Inverno e tem como objetivo monitorar a evolução física e técnica dos competidores. A iniciativa busca identificar jovens atletas que possam representar o Brasil em competições internacionais e, futuramente, em edições dos Jogos Olímpicos. Para os atletas do Remo, a participação no campeonato vai além da disputa por medalhas. O torneio oferece a oportunidade de medir desempenho diante de competidores de diferentes regiões do país e de integrar um ambiente de avaliação que acompanha a formação de novos talentos da natação nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes natação remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MAIS ESPORTES Remo disputa Brasileiro Juvenil de Inverno de natação Delegação azulina participa da competição que reúne 594 atletas de 123 clubes de todo o país 17.06.26 10h20 MAIS ESPORTES Remo vence o Paysandu e avança aos playoffs do Paraense de Basquete cadete Leão bateu o rival por 79 a 64, mantém campanha invicta e garante vaga na fase decisiva do primeiro turno 16.06.26 15h16 Mais esportes Paraenses conquistam medalhas no Mundial Universitário de Lutas Atletas garantiram uma medalha de ouro e outra de bronze para o estado. 16.06.26 14h39 MMA Sport Club Justin Gaethje nocauteia Ilia Topuria e conquista o cinturão linear no UFC Freedom 250 16.06.26 10h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES RECORDE Messi faz hat-trick, iguala Ronaldo e encosta no recorde de maior artilheiro da Copa do Mundo Craque argentino fez história em jogo de estreia da Argentina na Copa 17.06.26 0h14 POLÊMICA Presidente da CBF se afasta da seleção após polêmica envolvendo supostas amantes Samir Xaud teria deixado temporariamente o convívio da delegação brasileira durante a Copa do Mundo após repercussão de denúncia divulgada por Leo Dias 16.06.26 21h15 sem vai e vem CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 21.05.26 15h53 POLÊMICA Presidente da CBF é acusado de 'enganar esposa' e bancar amantes com dinheiro da confederação Segundo Leo Dias, as verbas foram desviadas para custear as estadias e a logística das mulheres 15.06.26 18h40