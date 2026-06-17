Remo disputa Brasileiro Juvenil de Inverno de natação

O Remo está entre os participantes do Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil de Inverno, uma das principais competições da natação de base do país. O torneio reúne 594 atletas, sendo 336 no masculino e 258 no feminino, representando 123 clubes brasileiros na disputa pelo título nacional da categoria. A competição será na cidade de Recife (PE) e encerra na próxima sexta-feira (19).

A presença azulina na competição reforça o trabalho desenvolvido pelo clube na formação de atletas e na participação em eventos de nível nacional. Além da busca por resultados expressivos, o campeonato representa uma oportunidade para que os nadadores ganhem experiência diante de alguns dos principais talentos da natação brasileira.

O evento também serve como vitrine para jovens promessas da modalidade. Durante a competição, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) realiza ações de Avaliação e Biomonitoramento de Desempenho, iniciativa voltada ao acompanhamento científico de atletas com potencial para integrar futuras seleções brasileiras.

O Remo será representado pelos nadadores Sofia Lima, Sofia Overal e Pietro Sampaio, que disputarão provas nas modalidades 50 m livre, 50m borboleta e 100m borboleta. Os atletas são treinados pelo técnico Eduardo Baze.

Competição também observa talentos para o futuro

O programa promovido pela CBDA já havia sido aplicado no Campeonato Brasileiro Interclubes Júnior de Inverno e tem como objetivo monitorar a evolução física e técnica dos competidores. A iniciativa busca identificar jovens atletas que possam representar o Brasil em competições internacionais e, futuramente, em edições dos Jogos Olímpicos.

Para os atletas do Remo, a participação no campeonato vai além da disputa por medalhas. O torneio oferece a oportunidade de medir desempenho diante de competidores de diferentes regiões do país e de integrar um ambiente de avaliação que acompanha a formação de novos talentos da natação nacional.