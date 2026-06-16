Remo vence o Paysandu e avança aos playoffs do Paraense de Basquete cadete

O Remo venceu o Paysandu por 79 a 64 em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paraense de Basquete Cadete. O clássico Re-Pa foi disputado no ginásio Moura Carvalho e manteve a equipe azulina com aproveitamento de 100% na competição.

O destaque da vitória remista foi Cássio Pastana. Com 21 pontos anotados, o atleta terminou a partida como principal pontuador do Leão no confronto diante do maior rival.Com mais um resultado positivo, o Remo chegou à terceira vitória consecutiva no estadual e assegurou uma vaga nos playoffs do primeiro turno da competição.

Após o triunfo, o técnico Giovanni Martins destacou o desempenho da equipe em um jogo marcado pelo equilíbrio e pela rivalidade entre os clubes. De acordo com o treinador, os atletas demonstraram maturidade durante a partida e conseguiram administrar os momentos mais importantes do confronto para garantir o resultado positivo.

Classificado para a fase eliminatória, o Remo volta à quadra nesta quinta-feira (18), às 19h30, quando enfrenta a Assembleia Paraense no ginásio Serra Freire. Os playoffs do primeiro turno serão disputados em série melhor de três jogos.

A edição deste ano do Campeonato Paraense conta pela primeira vez com a categoria cadete, equivalente ao sub-22, no calendário oficial da Federação Paraense de Basketball. A inclusão amplia o espaço competitivo para jovens atletas e fortalece o processo de formação das equipes no estado.