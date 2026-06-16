Remo vence o Paysandu e avança aos playoffs do Paraense de Basquete cadete Leão bateu o rival por 79 a 64, mantém campanha invicta e garante vaga na fase decisiva do primeiro turno O Liberal 16.06.26 15h16 Leão superou o rival e se garantiu na decisão (Divulgação / Remo) O Remo venceu o Paysandu por 79 a 64 em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paraense de Basquete Cadete. O clássico Re-Pa foi disputado no ginásio Moura Carvalho e manteve a equipe azulina com aproveitamento de 100% na competição. O destaque da vitória remista foi Cássio Pastana. Com 21 pontos anotados, o atleta terminou a partida como principal pontuador do Leão no confronto diante do maior rival.Com mais um resultado positivo, o Remo chegou à terceira vitória consecutiva no estadual e assegurou uma vaga nos playoffs do primeiro turno da competição. Após o triunfo, o técnico Giovanni Martins destacou o desempenho da equipe em um jogo marcado pelo equilíbrio e pela rivalidade entre os clubes. De acordo com o treinador, os atletas demonstraram maturidade durante a partida e conseguiram administrar os momentos mais importantes do confronto para garantir o resultado positivo. Classificado para a fase eliminatória, o Remo volta à quadra nesta quinta-feira (18), às 19h30, quando enfrenta a Assembleia Paraense no ginásio Serra Freire. Os playoffs do primeiro turno serão disputados em série melhor de três jogos. A edição deste ano do Campeonato Paraense conta pela primeira vez com a categoria cadete, equivalente ao sub-22, no calendário oficial da Federação Paraense de Basketball. A inclusão amplia o espaço competitivo para jovens atletas e fortalece o processo de formação das equipes no estado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes remo remo x paysandu re-pa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MAIS ESPORTES Remo vence o Paysandu e avança aos playoffs do Paraense de Basquete cadete Leão bateu o rival por 79 a 64, mantém campanha invicta e garante vaga na fase decisiva do primeiro turno 16.06.26 15h16 Mais esportes Paraenses conquistam medalhas no Mundial Universitário de Lutas Atletas garantiram uma medalha de ouro e outra de bronze para o estado. 16.06.26 14h39 MMA Sport Club Justin Gaethje nocauteia Ilia Topuria e conquista o cinturão linear no UFC Freedom 250 16.06.26 10h38 mais esportes No Paraguai, paraenses conquistam sete medalhas no Sul-Americano de Judô Equipe paraense conquistou pódio em todas as categorias que disputou, sendo duas medalhas de ouro 15.06.26 11h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES NUNCA SERÁ SÓ FUTEBOL Após atropelamento, meia do Paysandu faz visita surpresa a Pam Pam O jogador Marcinho, do Paysandu, fez uma visita surpresa a Pam Pam, torcedor símbolo do Papão, que foi atropelado em Belém 16.06.26 11h04 POLÊMICA Presidente da CBF é acusado de 'enganar esposa' e bancar amantes com dinheiro da confederação Segundo Leo Dias, as verbas foram desviadas para custear as estadias e a logística das mulheres 15.06.26 18h40 Futebol Neymar treina em campo com a Seleção pela primeira vez após lesão na panturrilha Camisa 10 participou de parte dos trabalhos no centro de treinamento, ainda que de maneira controlada e sem contato com bola. 16.06.26 14h01 futebol Zagueiro do Remo, Tchamba faz ação social para crianças em Camarões durante as férias Defensor azulino aproveitou o período de descanso para visitar Yaoundé, sua cidade natal 16.06.26 10h11