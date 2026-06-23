Modelo paraense estreia no fisiculturismo e conquista dois títulos no Estadual Yasmin Cristina venceu a categoria Musa Fitness e levou o Overall da competição; próximo desafio será um concurso de verão em Castanhal O Liberal 23.06.26 22h24 Yasmin fez grande estreia no fisiculturismo paraense. (Divulgação) A modelo Yasmin Cristina, de 25 anos, estreou com o pé direito no fisiculturismo. No último dia 6 de junho, ela conquistou o primeiro lugar na categoria Musa Fitness e também venceu o Overall do Campeonato Paraense, sendo eleita a melhor atleta da competição realizada no Teatro Gasômetro, em Belém. Acostumada às passarelas, Yasmin revelou que não esperava um resultado tão expressivo logo na primeira participação no esporte. “Sou modelo, participo de desfiles, e no dia 6 de junho fiz minha primeira vez no fisiculturismo. Foi algo que eu não imaginava. Entrei no Campeonato Paraense pela categoria Musa Fitness e acabei sendo campeã. Também venci o Overall da noite, como melhor atleta da competição”, contou. VEJA MAIS Atletas paraenses encaram desafio de representar o Estado no Mister Universe Brasil, em Minas Gerais Liderados por Augusto Kzan, fisiculturistas do Pará buscam destaque em um dos principais campeonatos do país Fisiculturismo ganha força no Pará e conquista espaço nacional com atletas de destaque Com crescente adesão e apoio institucional, o esporte se consolida no estado Paraenses brilham no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo, com direito a tetracampeonato; veja Roberto Costa garantiu o quarto título na categoria classic master A preparação foi rápida, mas contou com o acompanhamento do coach Wilson Cleyber e do treinador Tom Barros, além de aulas específicas de poses. “Tive poucos dias de preparação com meu coach Wilson Cleyber e meu treinador Tom Barros. Fiz algumas aulas de poses antes de subir ao palco. Estava muito nervosa, mas foi uma experiência incrível e deu tudo certo”, afirmou. Empolgada com a conquista, Yasmin pretende seguir competindo no fisiculturismo sem deixar de lado a carreira de modelo. “Agora quero manter a preparação e participar de outros campeonatos na mesma categoria, conciliando com os desfiles de verão que já fazem parte da minha rotina”, destacou. O próximo compromisso será no Concurso Garota Prime 2025, um dos eventos mais tradicionais do verão de Castanhal. A disputa acontece no dia 28 de junho, no Prime Clube, reunindo candidatas de toda a região. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes fisiculturismo campeonato paraense de fisiculturismo esporte amador paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Volante que está no futebol da Ucrânia entra na mira do Remo para a Série A; diz jornalista Jogador teve passagens por Vitória-BA e Bahia-BA na carreira 23.06.26 17h30 FUTEBOL Copa do Mundo: Morte da mãe tira Deschamps de partida da França Técnico da seleção francesa retornará ao país para acompanhar o funeral; auxiliar Guy Stéphan comandará a equipe na partida de sexta-feira (26) 23.06.26 17h25 Futebol Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos 23.06.26 14h10 Futebol Seleção Brasileira faz último treino antes de enfrentar a Escócia na Copa do Mundo Alisson, poupado da última atividade, volta aos treinos. Neymar deve ser relacionado 23.06.26 13h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Messi se posiciona diante de abusos nas redes após racismo na Inglaterra: 'Cada vez mais e piores' Ação foi iniciada pela UEFA e Campeonato Inglês após caso de racismo contra um atleta da competição. Nas redes, as entidades iniciaram uma campanha neste final de semana 01.05.21 15h37 BEACH TENNIS Paraenses são vice-campeões no primeiro dia do Amazônia Open de Beach Tennis em Marabá Dupla de Parauapebas fica com o segundo lugar no BT10 após boa campanha no torneio que reúne atletas de nove países no Pará 24.06.26 0h01 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões 22.06.26 21h23