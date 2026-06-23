Modelo paraense estreia no fisiculturismo e conquista dois títulos no Estadual

A modelo Yasmin Cristina, de 25 anos, estreou com o pé direito no fisiculturismo. No último dia 6 de junho, ela conquistou o primeiro lugar na categoria Musa Fitness e também venceu o Overall do Campeonato Paraense, sendo eleita a melhor atleta da competição realizada no Teatro Gasômetro, em Belém.

Acostumada às passarelas, Yasmin revelou que não esperava um resultado tão expressivo logo na primeira participação no esporte. “Sou modelo, participo de desfiles, e no dia 6 de junho fiz minha primeira vez no fisiculturismo. Foi algo que eu não imaginava. Entrei no Campeonato Paraense pela categoria Musa Fitness e acabei sendo campeã. Também venci o Overall da noite, como melhor atleta da competição”, contou.

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A preparação foi rápida, mas contou com o acompanhamento do coach Wilson Cleyber e do treinador Tom Barros, além de aulas específicas de poses. “Tive poucos dias de preparação com meu coach Wilson Cleyber e meu treinador Tom Barros. Fiz algumas aulas de poses antes de subir ao palco. Estava muito nervosa, mas foi uma experiência incrível e deu tudo certo”, afirmou.

Empolgada com a conquista, Yasmin pretende seguir competindo no fisiculturismo sem deixar de lado a carreira de modelo. “Agora quero manter a preparação e participar de outros campeonatos na mesma categoria, conciliando com os desfiles de verão que já fazem parte da minha rotina”, destacou.

O próximo compromisso será no Concurso Garota Prime 2025, um dos eventos mais tradicionais do verão de Castanhal. A disputa acontece no dia 28 de junho, no Prime Clube, reunindo candidatas de toda a região.