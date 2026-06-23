Copa do Mundo: Morte da mãe tira Deschamps de partida da França Técnico da seleção francesa retornará ao país para acompanhar o funeral; auxiliar Guy Stéphan comandará a equipe na partida de sexta-feira (26) O Liberal 23.06.26 17h25 Técnico da França não comanda a equipe na última rodada da primeira fase da Copa (Instagram @equipedefrance) O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, não comandará a equipe no confronto contra a Noruega, marcado para sexta-feira (26), às 16h (horário de Brasília). A ausência ocorre após a morte da mãe do treinador na manhã desta terça-feira (23). De acordo com a Federação Francesa de Futebol (FFF), Deschamps retornará à França para participar do funeral. Por esse motivo, ele também não participará das atividades de treinamento da seleção nos próximos dias. O presidente da FFF informou que o comando técnico da equipe neste período ficará sob responsabilidade do auxiliar Guy Stéphan. A decisão foi tomada pelo próprio Deschamps antes de deixar a concentração da seleção. A França segue a preparação para o compromisso diante da Noruega sob a coordenação da comissão técnica liderada interinamente por Stéphan. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes copa do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Haaland brilha, Noruega vence Senegal e se classifica na Copa do Mundo Equipe europeia chega aos seis pontos no Grupo I da Copa do Mundo e decide a primeira colocação contra os franceses na última rodada 22.06.26 23h13 FUTEBOL Copa do Mundo: Agradeça, você viu a história Messi simplesmente marcou os cinco gols da Argentina no Mundial 2026 22.06.26 21h52 FUTEBOL Árbitro paraense é convocado para evento em Madrid, na Espanha Fernando Mendes recebeu a convocação da CBF 22.06.26 19h41 FUTEBOL Seleção Brasileira: Martinelli fala sobre Escócia e possível vaga no time titular Martinelli fala em decisão difícil contra a Escócia e destaca preparação da Seleção 22.06.26 16h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos 23.06.26 14h10 futebol CBF divulga detalhes de mais seis rodadas do Brasileirão; confira os jogos do Remo Campeonato retorna antes do fim da Copa do Mundo; Leão Azul volta a campo no dia 23 de julho 23.06.26 10h17 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões 22.06.26 21h23 futebol Urumajó e Izabelense fazem a final da Série A2 do Parazão no sábado (27) FPF divulgou os detalhes da final da segunda divisão do futebol paraense 23.06.26 12h35