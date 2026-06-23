Copa do Mundo: Morte da mãe tira Deschamps de partida da França

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, não comandará a equipe no confronto contra a Noruega, marcado para sexta-feira (26), às 16h (horário de Brasília). A ausência ocorre após a morte da mãe do treinador na manhã desta terça-feira (23).

De acordo com a Federação Francesa de Futebol (FFF), Deschamps retornará à França para participar do funeral. Por esse motivo, ele também não participará das atividades de treinamento da seleção nos próximos dias.

O presidente da FFF informou que o comando técnico da equipe neste período ficará sob responsabilidade do auxiliar Guy Stéphan. A decisão foi tomada pelo próprio Deschamps antes de deixar a concentração da seleção.

A França segue a preparação para o compromisso diante da Noruega sob a coordenação da comissão técnica liderada interinamente por Stéphan.