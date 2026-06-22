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Haaland brilha, Noruega vence Senegal e se classifica na Copa do Mundo

Equipe europeia chega aos seis pontos no Grupo I da Copa do Mundo e decide a primeira colocação contra os franceses na última rodada

O Liberal
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Haaland foi decisivo para a Noruega (Tarso Sarraf / O Liberal)

A Noruega venceu Senegal por 3 a 2 nesta segunda-feira (22), pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo. Com o resultado, os noruegueses chegaram aos seis pontos e igualaram a pontuação da França na liderança da chave. Os franceses seguem na primeira posição por conta do saldo de gols.

A equipe europeia teve mais posse de bola e controlou as ações na maior parte do primeiro tempo. Apesar da superioridade, o gol saiu apenas aos 42 minutos, quando Pedersen, que havia entrado após a lesão de Ryerson, balançou as redes e abriu o placar.

No segundo tempo, a partida ganhou intensidade e teve mais oportunidades de gol para os dois lados.

Logo nos primeiros minutos da etapa complementar, Haaland ampliou a vantagem da Noruega. Senegal reagiu rapidamente e descontou com Sarr, recolocando a seleção africana na disputa.

CONFIRA AS FOTOS DA PARTIDA

noruega x senegal

Pouco depois, Haaland voltou a aparecer e marcou o terceiro gol norueguês, restabelecendo a diferença de dois gols no marcador. Já nos minutos finais, Sarr fez mais um para Senegal, mas não evitou a derrota por 3 a 2.

A definição do Grupo I ocorrerá na sexta-feira (26). Noruega e França se enfrentam às 16h (de Brasília) em confronto direto pela liderança da chave.

No mesmo horário, Senegal encara o Iraque em busca dos primeiros pontos na competição e de uma vaga entre os melhores terceiros colocados da Copa do Mundo.

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esportes

copa do mundo

noruega x senegal
Futebol
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