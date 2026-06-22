Haaland brilha, Noruega vence Senegal e se classifica na Copa do Mundo Equipe europeia chega aos seis pontos no Grupo I da Copa do Mundo e decide a primeira colocação contra os franceses na última rodada O Liberal 22.06.26 23h13 Haaland foi decisivo para a Noruega (Tarso Sarraf / O Liberal) A Noruega venceu Senegal por 3 a 2 nesta segunda-feira (22), pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo. Com o resultado, os noruegueses chegaram aos seis pontos e igualaram a pontuação da França na liderança da chave. Os franceses seguem na primeira posição por conta do saldo de gols. A equipe europeia teve mais posse de bola e controlou as ações na maior parte do primeiro tempo. Apesar da superioridade, o gol saiu apenas aos 42 minutos, quando Pedersen, que havia entrado após a lesão de Ryerson, balançou as redes e abriu o placar. No segundo tempo, a partida ganhou intensidade e teve mais oportunidades de gol para os dois lados. Logo nos primeiros minutos da etapa complementar, Haaland ampliou a vantagem da Noruega. Senegal reagiu rapidamente e descontou com Sarr, recolocando a seleção africana na disputa. CONFIRA AS FOTOS DA PARTIDA noruega x senegal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Pouco depois, Haaland voltou a aparecer e marcou o terceiro gol norueguês, restabelecendo a diferença de dois gols no marcador. Já nos minutos finais, Sarr fez mais um para Senegal, mas não evitou a derrota por 3 a 2. A definição do Grupo I ocorrerá na sexta-feira (26). Noruega e França se enfrentam às 16h (de Brasília) em confronto direto pela liderança da chave. No mesmo horário, Senegal encara o Iraque em busca dos primeiros pontos na competição e de uma vaga entre os melhores terceiros colocados da Copa do Mundo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes copa do mundo noruega x senegal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Haaland brilha, Noruega vence Senegal e se classifica na Copa do Mundo Equipe europeia chega aos seis pontos no Grupo I da Copa do Mundo e decide a primeira colocação contra os franceses na última rodada 22.06.26 23h13 FUTEBOL Copa do Mundo: Agradeça, você viu a história Messi simplesmente marcou os cinco gols da Argentina no Mundial 2026 22.06.26 21h52 FUTEBOL Árbitro paraense é convocado para evento em Madrid, na Espanha Fernando Mendes recebeu a convocação da CBF 22.06.26 19h41 FUTEBOL Seleção Brasileira: Martinelli fala sobre Escócia e possível vaga no time titular Martinelli fala em decisão difícil contra a Escócia e destaca preparação da Seleção 22.06.26 16h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa do Mundo: Agradeça, você viu a história Messi simplesmente marcou os cinco gols da Argentina no Mundial 2026 22.06.26 21h52 VÔLEI VNL Feminina: Brasil vence Estados Unidos e mantém invencibilidade na Liga das Nações Seleção brasileira de vôlei domina em quadra e conquista segunda vitória consecutiva no Maracanãzinho, com placar de 3 sets a 0 05.06.25 22h30 Futebol Águia de Marabá e Tuna avançam no Parazão e garantem vaga na Série D de 2026 Equipes estão garantidas na semifinal do Campeonato Paraense e conquistaram a vaga para a competição nacional do próximo ano 30.03.25 20h22 reforço Guarani contrata zagueiro Rafael Wernerck com passagem pelo Bayern de Munique Revelado pelo Cruzeiro, ele passou pelas categorias de base de Corinthians, Atlético-MG e Avaí antes de disputar a última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Sfera 13.03.25 18h31