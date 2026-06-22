Copa do Mundo: Agradeça, você viu a história Messi simplesmente marcou os cinco gols da Argentina no Mundial 2026 Felipe Campos 22.06.26 21h52 Messi marcou todos os gols da Argentina nessa Copa e se tornou o maior artilheiro de todos os tempos em Mundiais. (Paul ELLIS / AFP) 38 anos, mais de 900 gols, oito Bolas de Ouro, quatro Champions, maior artilheiro da história da Argentina e do Barcelona, campeão mundial e um dos maiores artilheiros da história das Copas do Mundo. Esse é o currículo invejável de Lionel Messi, autor de cinco gols em dois jogos neste Mundial. Além dos números, a constância de grandes atuações com a frequência à qual assistimos é algo histórico. Nos Estados Unidos, jogando como um segundo atacante com a seleção albiceleste, Messi rege uma Argentina que não fez amistosos contra grandes seleções no ciclo do Mundial, mas venceu as duas partidas sem grandes dificuldades. Resta saber se os hermanos vão conseguir manter o ritmo e correr para ajudar o craque nos jogos contra os principais adversários. Tudo bem que você goste mais do Cristiano Ronaldo ou que o Mbappé o passe em número de gols em Copas no futuro, mas desfrute. A história está sendo feita diante dos nossos olhos. ÍDOLO PARA ÍDOLO No Brasil, toda a expectativa é para a estreia de Neymar na Copa do Mundo. O camisa 10 brasileiro vai ser relacionado pela primeira vez e pode ganhar minutos contra a Escócia. Assunto em todas as coletivas de imprensa, o atacante Gabriel Martinelli foi o último a comentar sobre o atleta e disse abertamente que todos os jogadores correriam 30% a mais para ajudar Neymar dentro de campo. E O GAJO? A outra grande estrela do Mundial, Cristiano Ronaldo, ainda busca seu primeiro gol na competição, e Portugal quer a primeira vitória no jogo contra o Uzbequistão. Em Houston, a famosa terra dos foguetes, no gramado do NRG Stadium, ele tenta se aproximar do milésimo gol de sua carreira e apagar de vez a estreia ruim, quando tocou menos de trinta vezes na bola durante os noventa minutos regulamentares da partida anterior. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes colunas copa do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Haaland brilha, Noruega vence Senegal e se classifica na Copa do Mundo Equipe europeia chega aos seis pontos no Grupo I da Copa do Mundo e decide a primeira colocação contra os franceses na última rodada 22.06.26 23h13 FUTEBOL Copa do Mundo: Agradeça, você viu a história Messi simplesmente marcou os cinco gols da Argentina no Mundial 2026 22.06.26 21h52 FUTEBOL Árbitro paraense é convocado para evento em Madrid, na Espanha Fernando Mendes recebeu a convocação da CBF 22.06.26 19h41 FUTEBOL Seleção Brasileira: Martinelli fala sobre Escócia e possível vaga no time titular Martinelli fala em decisão difícil contra a Escócia e destaca preparação da Seleção 22.06.26 16h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa do Mundo: Agradeça, você viu a história Messi simplesmente marcou os cinco gols da Argentina no Mundial 2026 22.06.26 21h52 VÔLEI VNL Feminina: Brasil vence Estados Unidos e mantém invencibilidade na Liga das Nações Seleção brasileira de vôlei domina em quadra e conquista segunda vitória consecutiva no Maracanãzinho, com placar de 3 sets a 0 05.06.25 22h30 Futebol Águia de Marabá e Tuna avançam no Parazão e garantem vaga na Série D de 2026 Equipes estão garantidas na semifinal do Campeonato Paraense e conquistaram a vaga para a competição nacional do próximo ano 30.03.25 20h22 reforço Guarani contrata zagueiro Rafael Wernerck com passagem pelo Bayern de Munique Revelado pelo Cruzeiro, ele passou pelas categorias de base de Corinthians, Atlético-MG e Avaí antes de disputar a última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Sfera 13.03.25 18h31