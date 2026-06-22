Copa do Mundo: Agradeça, você viu a história

38 anos, mais de 900 gols, oito Bolas de Ouro, quatro Champions, maior artilheiro da história da Argentina e do Barcelona, campeão mundial e um dos maiores artilheiros da história das Copas do Mundo. Esse é o currículo invejável de Lionel Messi, autor de cinco gols em dois jogos neste Mundial.

Além dos números, a constância de grandes atuações com a frequência à qual assistimos é algo histórico. Nos Estados Unidos, jogando como um segundo atacante com a seleção albiceleste, Messi rege uma Argentina que não fez amistosos contra grandes seleções no ciclo do Mundial, mas venceu as duas partidas sem grandes dificuldades. Resta saber se os hermanos vão conseguir manter o ritmo e correr para ajudar o craque nos jogos contra os principais adversários.

Tudo bem que você goste mais do Cristiano Ronaldo ou que o Mbappé o passe em número de gols em Copas no futuro, mas desfrute. A história está sendo feita diante dos nossos olhos.

ÍDOLO PARA ÍDOLO

No Brasil, toda a expectativa é para a estreia de Neymar na Copa do Mundo. O camisa 10 brasileiro vai ser relacionado pela primeira vez e pode ganhar minutos contra a Escócia. Assunto em todas as coletivas de imprensa, o atacante Gabriel Martinelli foi o último a comentar sobre o atleta e disse abertamente que todos os jogadores correriam 30% a mais para ajudar Neymar dentro de campo.

E O GAJO?

A outra grande estrela do Mundial, Cristiano Ronaldo, ainda busca seu primeiro gol na competição, e Portugal quer a primeira vitória no jogo contra o Uzbequistão. Em Houston, a famosa terra dos foguetes, no gramado do NRG Stadium, ele tenta se aproximar do milésimo gol de sua carreira e apagar de vez a estreia ruim, quando tocou menos de trinta vezes na bola durante os noventa minutos regulamentares da partida anterior.