Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente Fábio Will 22.06.26 16h14 Vozinha é a grande sensação da Copa (Foto: Reprodução/ Instagram @fifaworldcup) O clima de Copa do Mundo é diferente. Os torcedores literalmente param e acompanham os jogos da Seleção Brasileira, além de outras partidas do Mundial. Em Belém, mais precisamente no Remo, existe um jogador que atuou ao lado do astro desta Copa do Mundo, o goleiro Vozinha. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A sensação da Copa do Mundo, o goleiro Vozinha, da Seleção de Cabo Verde, saiu de 50 mil seguidores para mais de 15 milhões após o empate sem gols diante da Espanha, pelo Grupo H do Mundial. Mas o que poucos sabem é que o atacante João Pedro, do Remo, atuou ao lado de Vozinha por uma temporada. João Pedro foi peça importante no acesso do Remo à Série A. O jogador de Guiné-Bissau marcou dois dos três gols do Leão Azul no jogo contra o Goiás-GO, que deu ao Remo o acesso à elite do futebol brasileiro após 32 anos. Mas, antes de vestir o manto azulino, João Pedro defendeu o Gil Vicente, de Portugal, por quatro anos. João Pedro comemorando um dos seus gols pelo Remo (Foto: Raul Martins / Remo) VEJA MAIS Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento Zagueiro do Remo, Tchamba faz ação social para crianças em Camarões durante as férias Defensor azulino aproveitou o período de descanso para visitar Yaoundé, sua cidade natal Retorno aos treinos pode fortalecer o Remo na Série A, avalia colunista Colunista de O Liberal destaca importância da pausa para recuperação física, ajustes táticos e reforço do elenco azulino Na temporada 2016/2017, João Pedro esteve em campo 24 vezes e marcou dois gols pela equipe do Gil Vicente. O atleta azulino jogou com Vozinha, goleiro titular da equipe portuguesa. O goleiro e o atacante azulino atuaram juntos por apenas uma temporada. Atualmente, Vozinha defende a equipe do GD Chaves, também de Portugal. Vozinha está participando de sua primeira Copa do Mundo. (Foto: Reprodução/ Instagram @vozinha1) A Seleção de Cabo Verde já fez história na Copa do Mundo.A equipe empatou com duas seleções campeãs do mundo: primeiro, no empate sem gols contra a Espanha; e, no último domingo, empatou em 2 a 2, marcando seu primeiro gol em Mundiais. Além de ter “segurado” duas equipes gigantes, Cabo Verde pode se classificar para os 16 avos de final da Copa caso vença a Arábia Saudita na última rodada do Grupo H. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo goleiro vozinha cabo verde copa do mundo joão pedro futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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