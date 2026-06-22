Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal

O clima de Copa do Mundo é diferente. Os torcedores literalmente param e acompanham os jogos da Seleção Brasileira, além de outras partidas do Mundial. Em Belém, mais precisamente no Remo, existe um jogador que atuou ao lado do astro desta Copa do Mundo, o goleiro Vozinha.

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A sensação da Copa do Mundo, o goleiro Vozinha, da Seleção de Cabo Verde, saiu de 50 mil seguidores para mais de 15 milhões após o empate sem gols diante da Espanha, pelo Grupo H do Mundial. Mas o que poucos sabem é que o atacante João Pedro, do Remo, atuou ao lado de Vozinha por uma temporada.

João Pedro foi peça importante no acesso do Remo à Série A. O jogador de Guiné-Bissau marcou dois dos três gols do Leão Azul no jogo contra o Goiás-GO, que deu ao Remo o acesso à elite do futebol brasileiro após 32 anos. Mas, antes de vestir o manto azulino, João Pedro defendeu o Gil Vicente, de Portugal, por quatro anos.

João Pedro comemorando um dos seus gols pelo Remo (Foto: Raul Martins / Remo)

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Na temporada 2016/2017, João Pedro esteve em campo 24 vezes e marcou dois gols pela equipe do Gil Vicente. O atleta azulino jogou com Vozinha, goleiro titular da equipe portuguesa. O goleiro e o atacante azulino atuaram juntos por apenas uma temporada. Atualmente, Vozinha defende a equipe do GD Chaves, também de Portugal.

Vozinha está participando de sua primeira Copa do Mundo. (Foto: Reprodução/ Instagram @vozinha1)

A Seleção de Cabo Verde já fez história na Copa do Mundo.A equipe empatou com duas seleções campeãs do mundo: primeiro, no empate sem gols contra a Espanha; e, no último domingo, empatou em 2 a 2, marcando seu primeiro gol em Mundiais. Além de ter “segurado” duas equipes gigantes, Cabo Verde pode se classificar para os 16 avos de final da Copa caso vença a Arábia Saudita na última rodada do Grupo H.