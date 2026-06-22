Com Neymar e sem dois jogadores, Seleção faz penúltimo treino antes de encarar a Escócia

A Seleção Brasileira recebeu uma notícia positiva e uma ausência confirmada no penúltimo treino antes do confronto decisivo pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Em Nova Jersey, o técnico Carlo Ancelotti comandou a atividade com 24 jogadores.

Neymar participou normalmente com o restante do elenco. O camisa 10 se integrou sem restrições e aparece como opção para a partida de quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), em Miami. Recuperado da lesão na panturrilha, ele reforça o grupo em um momento decisivo. A atividade foi acompanhada pelo repórter Felipe Campos, do Grupo Liberal.

Neymar participa das atividades em Nova Jersey com a Seleção (Tarso Sarraf/O Liberal)

Por outro lado, Raphinha permaneceu fora do campo e está descartado para o duelo contra a Escócia. Ele segue em recuperação após deixar a vitória sobre o Haiti com uma lesão na coxa direita e não terá condições de atuar.

Alternativas no ataque e outras ausências

Para preencher a vaga no setor ofensivo, Ancelotti tem como principais alternativas Luiz Henrique, Rayan e Endrick. Gabriel Martinelli também surge como possibilidade, já que já foi utilizado pelo treinador atuando pelo lado direito do ataque.

Outra ausência no campo foi o goleiro Alisson. Ele realizou apenas trabalhos internos por controle de carga. A comissão técnica, no entanto, trata a situação como preventiva e não vê risco para a participação do jogador diante dos escoceses.

Cenário do Grupo C da Copa do Mundo 2026

Com quatro pontos somados, o Brasil divide a liderança do Grupo C com Marrocos. A Escócia aparece logo atrás, com três pontos, enquanto o Haiti já está eliminado e sem pontuar.

O cenário deixa aberta a possibilidade de definição da classificação nos critérios de desempate, como confronto direto, saldo de gols, gols marcados e cartões.

Impacto estratégico e logística da Seleção

Além da disputa esportiva, o resultado da última rodada pode alterar significativamente o planejamento da Seleção dentro do torneio. Caso avance em primeiro lugar, o Brasil seguirá para Houston e manterá uma logística considerada mais estável, preservando sua estrutura de preparação.

Se terminar em segundo, a equipe deixará a base fixa e passará a atuar em sistema itinerante, com deslocamentos entre cidades e destino inicial previsto para Monterrey, no México. Dessa forma, o duelo contra a Escócia ganhou peso que vai além da classificação: o desempenho em Miami poderá definir não apenas o caminho do Brasil no mata-mata, mas também a rotina da equipe na sequência da Copa do Mundo.

Veja fotos exclusivas do treino da Seleção

Treino da Seleção na Copa de 2026 antes de encarar a Escócia Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal

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