Com Neymar e sem dois jogadores, Seleção faz penúltimo treino antes de encarar a Escócia Com quatro pontos somados, o Brasil divide a liderança do Grupo C com Marrocos Felipe Campos, direto de Nova Jersey 22.06.26 13h49 Elenco Seleção Copa do Mundo 2026 (Tarso Sarraf/ O Liberal) A Seleção Brasileira recebeu uma notícia positiva e uma ausência confirmada no penúltimo treino antes do confronto decisivo pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Em Nova Jersey, o técnico Carlo Ancelotti comandou a atividade com 24 jogadores. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Neymar participou normalmente com o restante do elenco. O camisa 10 se integrou sem restrições e aparece como opção para a partida de quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), em Miami. Recuperado da lesão na panturrilha, ele reforça o grupo em um momento decisivo. A atividade foi acompanhada pelo repórter Felipe Campos, do Grupo Liberal. Neymar participa das atividades em Nova Jersey com a Seleção (Tarso Sarraf/O Liberal) Por outro lado, Raphinha permaneceu fora do campo e está descartado para o duelo contra a Escócia. Ele segue em recuperação após deixar a vitória sobre o Haiti com uma lesão na coxa direita e não terá condições de atuar. Alternativas no ataque e outras ausências Para preencher a vaga no setor ofensivo, Ancelotti tem como principais alternativas Luiz Henrique, Rayan e Endrick. Gabriel Martinelli também surge como possibilidade, já que já foi utilizado pelo treinador atuando pelo lado direito do ataque. Outra ausência no campo foi o goleiro Alisson. Ele realizou apenas trabalhos internos por controle de carga. A comissão técnica, no entanto, trata a situação como preventiva e não vê risco para a participação do jogador diante dos escoceses. Cenário do Grupo C da Copa do Mundo 2026 Com quatro pontos somados, o Brasil divide a liderança do Grupo C com Marrocos. A Escócia aparece logo atrás, com três pontos, enquanto o Haiti já está eliminado e sem pontuar. O cenário deixa aberta a possibilidade de definição da classificação nos critérios de desempate, como confronto direto, saldo de gols, gols marcados e cartões. Impacto estratégico e logística da Seleção Além da disputa esportiva, o resultado da última rodada pode alterar significativamente o planejamento da Seleção dentro do torneio. Caso avance em primeiro lugar, o Brasil seguirá para Houston e manterá uma logística considerada mais estável, preservando sua estrutura de preparação. Se terminar em segundo, a equipe deixará a base fixa e passará a atuar em sistema itinerante, com deslocamentos entre cidades e destino inicial previsto para Monterrey, no México. Dessa forma, o duelo contra a Escócia ganhou peso que vai além da classificação: o desempenho em Miami poderá definir não apenas o caminho do Brasil no mata-mata, mas também a rotina da equipe na sequência da Copa do Mundo. Veja fotos exclusivas do treino da Seleção Treino da Seleção na Copa de 2026 antes de encarar a Escócia Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol copa do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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