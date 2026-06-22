Seleção Brasileira: Martinelli fala sobre Escócia e possível vaga no time titular Martinelli fala em decisão difícil contra a Escócia e destaca preparação da Seleção Felipe Campos 22.06.26 16h29 Gabriel Martinell foi o escolhido para falar com a imprensa (Tarso Sarraf / O Liberal) Com a partida contra a Escócia se aproximando, o Brasil fez o seu penúltimo treino antes do jogo, o primeiro com o elenco completo, com exceção do lesionado Raphinha. O duelo diante dos europeus vale a classificação e a liderança da chave na Copa do Mundo da FIFA. Nesta segunda-feira (22), quem falou com a imprensa foi o atacante Gabriel Martinelli, jogador do Arsenal, que disputa o seu segundo Mundial. Aos 25 anos, o atleta entrou no segundo tempo contra o Haiti e acertou uma finalização na trave, o que poderia ter ajudado o Brasil no saldo de gols. Contra os escoceses, a tendência é de um jogo mais complicado, e ele sabe da importância de marcar quando tiver a oportunidade. "Vai ser um jogo muito difícil. Eles têm jogadores de qualidade e, com certeza, vão tentar ganhar da gente. Estamos treinando bastante para fazer um grande jogo e queremos sair com a vitória", afirmou. Confira as fotos da coletva Martinhelli Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Martinelli atua prioritariamente pelo lado esquerdo do ataque. Revelado pelo Ituano, o jogador do Arsenal foi campeão da Premier League este ano jogando mais pelo lado esquerdo, mas chegou a atuar pela direita quando Bukayo Saka se machucou. Sobre a possibilidade de ser titular, ele disse que a decisão é do técnico Carlo Ancelotti. "A gente fica triste pelo que aconteceu com o Raphinha e esperamos que ele volte o mais rápido possível. Temos muitos jogadores de qualidade para jogar por ali. Eu prefiro jogar na esquerda, mas posso atuar pelo outro lado. No final, a decisão é do mister", explicou. VEJA MAIS Alex Escobar passar mal ao vivo na TV Globo e preocupa fãs O apresentador esportivo estava com a voz trêmula e aparentou estar "desnorteado com as palavras" Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente Com Neymar e sem dois jogadores, Seleção faz penúltimo treino antes de encarar a Escócia Com quatro pontos somados, o Brasil divide a liderança do Grupo C com Marrocos Na quarta-feira, Gabriel Martinelli vai encontrar dois adversários frequentes na Inglaterra: Robertson e McGinn, que atuam no Tottenham e no Aston Villa, respectivamente. Além deles, Kieran Tierney já foi seu companheiro no Arsenal, um reencontro que o deixa muito feliz. "Fico feliz pelo Tierney, ele foi um grande companheiro na época de Arsenal. Conheço o Robertson e o McGinn, sei que eles são muito bons e podem nos trazer dificuldades, mas estamos preparados", comentou. Em Miami, o jogo deve acontecer sob sol e com temperaturas próximas às de Belém. A cidade na Flórida é conhecida por ser a porta de entrada dos brasileiros, mas o clima de praia pode atrapalhar o jogo devido à sensação térmica elevada. "Está muito calor, os jogadores não conseguem colocar o mesmo nível de intensidade da liga em que jogam. Mas não é o único fator, tem o costume também de atuar com os companheiros. Tem sido uma Copa muito bonita e com muitos jogos bons", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol copa do mundo atacante gabriel martinelli seleção brasileria COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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