Árbitro paraense é convocado para evento em Madrid, na Espanha Fernando Mendes recebeu a convocação da CBF Fábio Will 22.06.26 19h41 Fernando Mendes estará junto com outros árbitros em um evento realizado pela Federação Espanhola de Futebol (Divulgação) A arbitragem paraense conquistou um reconhecimento importante. O árbitro Fernando Mendes foi convocado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para a Imersão PRO Arbitragem Europa 2026. O evento será realizado na cidade de Madrid, na Espanha, com a presença da elite da arbitragem nacional, entre os dias 4 e 11 de julho. Os árbitros convocados terão treinamentos e passarão por práticas da arbitragem desenvolvida pela Federação Espanhola de Futebol. O encontro é considerado um dos mais qualificados voltados para a formação e aperfeiçoamento dos árbitros no mundo. A Federação Paraense de Futebol (FPF), através de suas redes sociais, avaliou a convocação de Fernando Mendes para a Imersão PRO Arbitragem Europa 2026 e confirma que ida do ábitro é um passo importante para o cenário da arbitragem no Estado do Pará. “A presença de Fernando Mendes no programa reforça o bom momento da arbitragem do Pará, que vem ampliando sua participação em competições de grande expressão no futebol brasileiro. Atualmente, profissionais do estado atuam com regularidade nas Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil e de decisões em competições de base e do futebol feminino”, disse a FPF em uma publicação nas redes sociais. O futebol paraense conta com a árbitra Gleika Pinheiro, que integra o quadro da FIFA. Ela já estreou como árbitra FIFA pelo Sul-Americano Sub-17 feminino, no mês abril, realizado no Paraguai. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes fernando mendes árbitro futebol fpf COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Árbitro paraense é convocado para evento em Madrid, na Espanha Fernando Mendes recebeu a convocação da CBF 22.06.26 19h41 FUTEBOL Seleção Brasileira: Martinelli fala sobre Escócia e possível vaga no time titular Martinelli fala em decisão difícil contra a Escócia e destaca preparação da Seleção 22.06.26 16h29 FUTEBOL Tuna e Águia iniciam disputa por vaga nas oitavas da Série D Clubes paraenses entram em campo neste domingo (21) pelo mata-mata da competição nacional em busca de vantagem na segunda fase 21.06.26 8h00 Futebol Ancelotti atualiza situação de Neymar e aguarda exames de Raphinha para duelo com a Escócia pós a vitória sobre o Haiti, treinador confirmou a presença de Neymar na preparação para a próxima partida e revelou preocupação com o atacante Raphinha, que deixou o campo com dores na coxa direita 20.06.26 0h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES MAL-ESTAR Alex Escobar passar mal ao vivo na TV Globo e preocupa fãs O apresentador esportivo estava com a voz trêmula e aparentou estar "desnorteado com as palavras" 22.06.26 16h32 FUTEBOL Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente 22.06.26 16h14 Futebol Com Neymar e sem dois jogadores, Seleção faz penúltimo treino antes de encarar a Escócia Com quatro pontos somados, o Brasil divide a liderança do Grupo C com Marrocos 22.06.26 13h49 FUTEBOL Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento 20.06.26 21h24