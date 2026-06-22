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Árbitro paraense é convocado para evento em Madrid, na Espanha

Fernando Mendes recebeu a convocação da CBF

Fábio Will
fonte

Fernando Mendes estará junto com outros árbitros em um evento realizado pela Federação Espanhola de Futebol (Divulgação)

A arbitragem paraense conquistou um reconhecimento importante. O árbitro Fernando Mendes foi convocado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para a Imersão PRO Arbitragem Europa 2026. O evento será realizado na cidade de Madrid, na Espanha, com a presença da elite da arbitragem nacional, entre os dias 4 e 11 de julho.

Os árbitros convocados terão treinamentos e passarão por práticas da arbitragem desenvolvida pela Federação Espanhola de Futebol. O encontro é considerado um dos mais qualificados voltados para a formação e aperfeiçoamento dos árbitros no mundo.

A Federação Paraense de Futebol (FPF), através de suas redes sociais, avaliou a convocação de Fernando Mendes para a Imersão PRO Arbitragem Europa 2026 e confirma que ida do ábitro é um passo importante para o cenário da arbitragem no Estado do Pará.

“A presença de Fernando Mendes no programa reforça o bom momento da arbitragem do Pará, que vem ampliando sua participação em competições de grande expressão no futebol brasileiro. Atualmente, profissionais do estado atuam com regularidade nas Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil e de decisões em competições de base e do futebol feminino”, disse a FPF em uma publicação nas redes sociais.

O futebol paraense conta com a árbitra Gleika Pinheiro, que integra o quadro da FIFA. Ela já estreou como árbitra FIFA pelo Sul-Americano Sub-17 feminino, no mês abril, realizado no Paraguai.

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