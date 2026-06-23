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CBF divulga detalhes de mais seis rodadas do Brasileirão; confira os jogos do Remo

Campeonato retorna antes do fim da Copa do Mundo; Leão Azul volta a campo no dia 23 de julho

O Liberal
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Leão Azul precisa de recuperação no segundo turno (Thiago Gomes / O Liberal)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última segunda-feira (22) os detalhes de mais seis rodadas (da 19ª a 24ª) do Campeonato Brasileiro e confirmou o retorno da disputa antes do fim da Copa do Mundo. Conforme o documento, a 19ª rodada será disputada a partir do dia 16 de julho, dois dias antes da final do Mundial. No entanto, o Remo entra em campo apenas na quinta-feira (23).

Para fechar o primeiro turno do Brasileirão, o Leão Azul vai encarar o Corinthians, fora de casa, na Neo Química Arena. Na sequência, o Remo recebe o Vitória-BA no Mangueirão, no domingo (26). Já na 21ª rodada, o clube azulino visita o Mirassol na quarta-feira (29).

No sábado (8), o Remo encara o Atlético-MG no Mangueirão. Na segunda-feira (17), a equipe azulina visita o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 23ª rodada. Em seguida, novamente fora de casa, o Leão Azul enfrenta o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro.

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Cenário 

O Remo ocupa a 18ª colocação na tabela de classificação, com 18 pontos. Na luta contra o rebaixamento, o time azulino precisará somar pelo menos mais 27 pontos para chegar aos 45, pontuação estimada para garantir a permanência na Série A.

Quatro jogos antes da final da Copa

Após reunião com os clubes, a CBF decidiu marcar quatro partidas para antes da final do Mundial. No dia 16 de julho, jogam Botafogo x Santos, Vitória x Vasco e Mirassol x Grêmio. Já no dia 17, Fluminense x Red Bull Bragantino se enfrentam pela 19ª rodada.

A final da Copa do Mundo está marcada para o dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Novas diretrizes

Além disso, a CBF informou que a tabela já leva em consideração as novas diretrizes definidas para o Brasileirão após o encontro com os clubes. A partir de agora, os jogos de domingo deverão começar, no máximo, às 19h30.

Confira os jogos do Remo da 19ª à 24ª rodada do Brasileirão

19ª rodada

  • Corinthians x Remo — 23/07, às 19h30 — Neo Química Arena, São Paulo-SP

20ª rodada

  • Remo x Vitória-BA — 26/07, às 19h30 — Mangueirão, Belém-PA

21ª rodada

  • Mirassol x Remo — 29/07, às 19h30 — Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol-SP

22ª rodada

  • Remo x Atlético-MG — 08/08, às 18h30 — Mangueirão, Belém-PA

23ª rodada

  • Internacional x Remo — 17/08, às 20h — Beira-Rio, Porto Alegre-RS

24ª rodada

  • Fluminense x Remo — 22/08, às 16h — Maracanã, Rio de Janeiro-RJ
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