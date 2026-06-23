CBF divulga detalhes de mais seis rodadas do Brasileirão; confira os jogos do Remo Campeonato retorna antes do fim da Copa do Mundo; Leão Azul volta a campo no dia 23 de julho O Liberal 23.06.26 10h17 Leão Azul precisa de recuperação no segundo turno (Thiago Gomes / O Liberal) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última segunda-feira (22) os detalhes de mais seis rodadas (da 19ª a 24ª) do Campeonato Brasileiro e confirmou o retorno da disputa antes do fim da Copa do Mundo. Conforme o documento, a 19ª rodada será disputada a partir do dia 16 de julho, dois dias antes da final do Mundial. No entanto, o Remo entra em campo apenas na quinta-feira (23). Para fechar o primeiro turno do Brasileirão, o Leão Azul vai encarar o Corinthians, fora de casa, na Neo Química Arena. Na sequência, o Remo recebe o Vitória-BA no Mangueirão, no domingo (26). Já na 21ª rodada, o clube azulino visita o Mirassol na quarta-feira (29). No sábado (8), o Remo encara o Atlético-MG no Mangueirão. Na segunda-feira (17), a equipe azulina visita o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 23ª rodada. Em seguida, novamente fora de casa, o Leão Azul enfrenta o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro. VEJA MAIS CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente CBF anuncia volta do Brasileirão ainda com a Copa rolando e acaba com jogos tarde aos domingos Cenário O Remo ocupa a 18ª colocação na tabela de classificação, com 18 pontos. Na luta contra o rebaixamento, o time azulino precisará somar pelo menos mais 27 pontos para chegar aos 45, pontuação estimada para garantir a permanência na Série A. Quatro jogos antes da final da Copa Após reunião com os clubes, a CBF decidiu marcar quatro partidas para antes da final do Mundial. No dia 16 de julho, jogam Botafogo x Santos, Vitória x Vasco e Mirassol x Grêmio. Já no dia 17, Fluminense x Red Bull Bragantino se enfrentam pela 19ª rodada. A final da Copa do Mundo está marcada para o dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Novas diretrizes Além disso, a CBF informou que a tabela já leva em consideração as novas diretrizes definidas para o Brasileirão após o encontro com os clubes. A partir de agora, os jogos de domingo deverão começar, no máximo, às 19h30. Confira os jogos do Remo da 19ª à 24ª rodada do Brasileirão 19ª rodada Corinthians x Remo — 23/07, às 19h30 — Neo Química Arena, São Paulo-SP 20ª rodada Remo x Vitória-BA — 26/07, às 19h30 — Mangueirão, Belém-PA 21ª rodada Mirassol x Remo — 29/07, às 19h30 — Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol-SP 22ª rodada Remo x Atlético-MG — 08/08, às 18h30 — Mangueirão, Belém-PA 23ª rodada Internacional x Remo — 17/08, às 20h — Beira-Rio, Porto Alegre-RS 24ª rodada Fluminense x Remo — 22/08, às 16h — Maracanã, Rio de Janeiro-RJ Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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