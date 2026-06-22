CBF anuncia volta do Brasileirão ainda com a Copa rolando e acaba com jogos tarde aos domingos Estadão Conteúdo 22.06.26 21h23 A CBF ousou ao desmembrar a tabela da 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ao marcar quatro jogos com a Copa do Mundo ainda sendo disputada. No dia 16 de julho (quinta-feira), jogam Botafogo x Santos, Vitória x Vasco (ambos às 19h30) e Mirassol x Grêmio (21h30). Dia 17, às 21h30, será a vez de Fluminense x Red Bull Bragantino. A final do Mundial é dia 19. Com isso, o Santos poderá atuar sem Neymar, caso o Brasil alcance a semifinal do Mundial. O líder Palmeiras será o último a ir a campo, fechando a rodada no dia 23 de julho, quando o campeão mundial já estará definido. A equipe de Abel Ferreira visita o Coritiba, às 21h30, no Couto Pereira. Neste mesmo dia, outro Paulista entra em ação, mas um pouco mais cedo. O Corinthians recebe o Remo na Neo Química Arena às 19h30. Já o São Paulo joga no dia 22, às 21h30, em local ainda sem definição. No mesmo horário e dia a Chapecoense recebe o Flamengo e o Cruzeiro visita o Internacional. Em 21 de julho, só um jogo está marcado. Será Atlético-MG x Bahia, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Outra novidade da CBF é jogos mais cedo aos domingos, atendendo reclamação dos clubes. Ninguém entrará em campo além das 19h30 no fechamento do dia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol CBF Campeonato Brasileiro tabela retorno COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões 22.06.26 21h23 FUTEBOL Árbitro paraense é convocado para evento em Madrid, na Espanha Fernando Mendes recebeu a convocação da CBF 22.06.26 19h41 FUTEBOL Seleção Brasileira: Martinelli fala sobre Escócia e possível vaga no time titular Martinelli fala em decisão difícil contra a Escócia e destaca preparação da Seleção 22.06.26 16h29 FUTEBOL Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente 22.06.26 16h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES MAL-ESTAR Alex Escobar passar mal ao vivo na TV Globo e preocupa fãs O apresentador esportivo estava com a voz trêmula e aparentou estar "desnorteado com as palavras" 22.06.26 16h32 FUTEBOL Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente 22.06.26 16h14 Futebol Com Neymar e sem dois jogadores, Seleção faz penúltimo treino antes de encarar a Escócia Com quatro pontos somados, o Brasil divide a liderança do Grupo C com Marrocos 22.06.26 13h49 FUTEBOL Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento 20.06.26 21h24