Giannis Antetokounmpo vai para o Miami Heat em mega-troca na NBA Estadão Conteúdo 23.06.26 2h22 O ala-pivô grego Giannis Antetokounmpo foi finalmente trocado pelo Milwaukee Bucks e será o novo reforço do Miami Heat, permanecendo na Conferência Leste da NBA. O movimento ocorre poucas horas antes do início do Draft, que terá a primeira rodada realizada nesta terça-feira. Em um negócio que envolve Bobby Portis indo também a Miami, o Bucks recebe Tyler Herro, Kelel Ware, Jaime Jaquez Jr. e Kasparas Jakucionis, além de três escolhas de primeira rodada, incluindo a número 13 deste draft, uma troca de escolha e uma escolha de segunda rodada, segundo informou Shams Charania da ESPN americana. Existe a possibilidade de Herro ser envolvido em uma troca com outro time da liga. O presidente de operações do Heat, o experiente Pat Riley, venceu a disputa pelo All-Star e futuro Hall da Fama, superando o Boston Celtics e Brad Stevens, que também almejavam a chegada de Giannis e, segundo boatos, estariam dispostos a incluir Jaylen Brown na negociação. Giannis vem de uma sequência de lesões e pouco atuou na última temporada pelos Bucks, jogando apenas 36 dos 82 jogos. A equipe fez uma campanha ruim e sequer avançou aos playoffs do Leste, vencidos pelos New York Knicks, que depois se sagraram campeões contra o San Antonio Spurs por 4 a 1. Horas antes da troca, Antetokounmpo havia feito uma publicação enigmática em suas redes sociais. "Deus, eu confiei em você no começo e continuarei confiando em você até o fim", escreveu. Agora, o atleta de 31 anos se junta ao pivô Bam Adebayo e será comandado pelo icônico técnico Erik Spoelstra. Draftado pelo Milwaukee na 15ª escolha em 2013, o grego-nigeriano foi campeão da NBA na temporada 2020-21, título que o Bucks não conquistava havia 50 anos. Ele anotou 50 pontos no jogo decisivo contra o Phoenix Suns, em uma série vencida por 4 a 2 de virada. Também foi MVP das finais na mesma temporada. Em Wisconsin, além de conquistar o troféu Larry OBrien, Giannis foi duas vezes MVP da temporada regular em 2018-19 e 2019-20, 10 vezes All-Star e nove vezes eleito para o time ideal. Ele também integra o panteão dos 75 maiores jogadores da história da liga, eleito pela própria NBA. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Giannis Antetokounmpo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Haaland brilha, Noruega vence Senegal e se classifica na Copa do Mundo Equipe europeia chega aos seis pontos no Grupo I da Copa do Mundo e decide a primeira colocação contra os franceses na última rodada 22.06.26 23h13 FUTEBOL Copa do Mundo: Agradeça, você viu a história Messi simplesmente marcou os cinco gols da Argentina no Mundial 2026 22.06.26 21h52 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões 22.06.26 21h23 FUTEBOL Árbitro paraense é convocado para evento em Madrid, na Espanha Fernando Mendes recebeu a convocação da CBF 22.06.26 19h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa do Mundo: Agradeça, você viu a história Messi simplesmente marcou os cinco gols da Argentina no Mundial 2026 22.06.26 21h52 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões 22.06.26 21h23 Giannis Antetokounmpo vai para o Miami Heat em mega-troca na NBA 23.06.26 2h22 CHEGOU Apresentado no Paysandu, Bruno Bispo diz que clube 'não é time de Série C' Ex-Remo, zagueiro destaca obrigação por títulos, experiência na competição e se coloca à disposição para estrear 27.03.26 19h28