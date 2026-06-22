Torcedor símbolo do Paysandu, Pam Pam é homenageado em grafite em Belém

Um dos rostos mais conhecidos da torcida do Paysandu, Daniel Grislei Tavares de Souza, o "Pam Pam", recebeu uma homenagem em forma de arte urbana em Belém. O influenciador digital e torcedor símbolo do Papão foi retratado em um grafite produzido pelos artistas Rildo e Jhonata Malone, em um muro localizado na esquina da avenida Doutor Freitas com a avenida Senador Lemos.

A iniciativa ocorreu no último fim de semana e teve como objetivo demonstrar apoio ao torcedor, que se recupera das lesões sofridas após um atropelamento ocorrido no último dia 10 de junho, no bairro da Sacramenta. Nas redes sociais, os artistas destacaram a admiração por Pam Pam e desejaram a rápida recuperação do torcedor, conhecido carinhosamente como "01" pela torcida bicolor.

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Pam Pam se tornou uma figura popular entre os torcedores do Paysandu e ganhou ainda mais notoriedade no início deste ano, quando participou da comemoração do título do Campeonato Paraense ao lado dos jogadores no Mangueirão.

Acidente mobilizou Belém

O atropelamento aconteceu na Passagem Marinho, entre a Rua Nova e o Canal da Pirajá, na Sacramenta. Segundo testemunhas, moradores realizavam a pintura da via para uma festividade comunitária quando uma caminhonete avançou pela área interditada e atingiu várias pessoas.

Ao menos quatro moradores ficaram feridos. Entre eles, Pam Pam, que sofreu fraturas nos dedos das mãos e lesões na boca. Outra vítima, Erick Henrique, precisou passar por cirurgia. Veículos estacionados na área também foram atingidos.

Após o acidente, o motorista deixou o local sem prestar socorro e, dias depois, a caminhonete suspeita foi encontrada abandonada no bairro do Coqueiro. A Polícia Civil informou que o condutor já foi identificado, mas segue sendo procurado.