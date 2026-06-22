Torcedor símbolo do Paysandu, Pam Pam é homenageado em grafite em Belém Mural foi produzido na esquina da avenida Doutor Freitas com a Senador Lemos; influenciador e torcedor do Papão segue em recuperação após ser atropelado Hannah Franco 22.06.26 21h44 Torcedor símbolo do Paysandu, Pam Pam é homenageado em grafite em Belém (Divulgação/Paysandu e Instagram/@insta163) Um dos rostos mais conhecidos da torcida do Paysandu, Daniel Grislei Tavares de Souza, o "Pam Pam", recebeu uma homenagem em forma de arte urbana em Belém. O influenciador digital e torcedor símbolo do Papão foi retratado em um grafite produzido pelos artistas Rildo e Jhonata Malone, em um muro localizado na esquina da avenida Doutor Freitas com a avenida Senador Lemos. A iniciativa ocorreu no último fim de semana e teve como objetivo demonstrar apoio ao torcedor, que se recupera das lesões sofridas após um atropelamento ocorrido no último dia 10 de junho, no bairro da Sacramenta. Nas redes sociais, os artistas destacaram a admiração por Pam Pam e desejaram a rápida recuperação do torcedor, conhecido carinhosamente como "01" pela torcida bicolor. VEJA MAIS Uma semana após atropelamento de Pam Pam em Belém, PC continua buscas por suspeito O acidente ocorreu na noite do último dia 10 de junho, no bairro da Sacramenta Familiares de Pam Pam pedem justiça uma semana após atropelamento de moradores em Belém O suspeito de atropelar as vítimas ainda está sendo procurado. Pam Pam se tornou uma figura popular entre os torcedores do Paysandu e ganhou ainda mais notoriedade no início deste ano, quando participou da comemoração do título do Campeonato Paraense ao lado dos jogadores no Mangueirão. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Acidente mobilizou Belém O atropelamento aconteceu na Passagem Marinho, entre a Rua Nova e o Canal da Pirajá, na Sacramenta. Segundo testemunhas, moradores realizavam a pintura da via para uma festividade comunitária quando uma caminhonete avançou pela área interditada e atingiu várias pessoas. Ao menos quatro moradores ficaram feridos. Entre eles, Pam Pam, que sofreu fraturas nos dedos das mãos e lesões na boca. Outra vítima, Erick Henrique, precisou passar por cirurgia. Veículos estacionados na área também foram atingidos. Após o acidente, o motorista deixou o local sem prestar socorro e, dias depois, a caminhonete suspeita foi encontrada abandonada no bairro do Coqueiro. A Polícia Civil informou que o condutor já foi identificado, mas segue sendo procurado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave pam pam paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Haaland brilha, Noruega vence Senegal e se classifica na Copa do Mundo Equipe europeia chega aos seis pontos no Grupo I da Copa do Mundo e decide a primeira colocação contra os franceses na última rodada 22.06.26 23h13 FUTEBOL Copa do Mundo: Agradeça, você viu a história Messi simplesmente marcou os cinco gols da Argentina no Mundial 2026 22.06.26 21h52 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões 22.06.26 21h23 FUTEBOL Árbitro paraense é convocado para evento em Madrid, na Espanha Fernando Mendes recebeu a convocação da CBF 22.06.26 19h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa do Mundo: Agradeça, você viu a história Messi simplesmente marcou os cinco gols da Argentina no Mundial 2026 22.06.26 21h52 Futebol Águia de Marabá e Tuna avançam no Parazão e garantem vaga na Série D de 2026 Equipes estão garantidas na semifinal do Campeonato Paraense e conquistaram a vaga para a competição nacional do próximo ano 30.03.25 20h22 FIQUE DE OLHO! Supercopa Rei: veja o que pode e não pode levar para o Mangueirão na final entre Botafogo x Flamengo O Núcleo de Esportes de O Liberal preparou uma lista com itens que serão proibidos durante a final da Supercopa Rei 29.01.25 13h08 PARCERIA CAMPEÃ Vôlei de praia: André e George anunciam fim da dupla criada há 6 anos Eles seguem juntos na etapa do circuito mundial em João Pessoa (PB) 16.10.24 20h01