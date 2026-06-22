Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Torcedor símbolo do Paysandu, Pam Pam é homenageado em grafite em Belém

Mural foi produzido na esquina da avenida Doutor Freitas com a Senador Lemos; influenciador e torcedor do Papão segue em recuperação após ser atropelado

Hannah Franco
fonte

Torcedor símbolo do Paysandu, Pam Pam é homenageado em grafite em Belém (Divulgação/Paysandu e Instagram/@insta163)

Um dos rostos mais conhecidos da torcida do Paysandu, Daniel Grislei Tavares de Souza, o "Pam Pam", recebeu uma homenagem em forma de arte urbana em Belém. O influenciador digital e torcedor símbolo do Papão foi retratado em um grafite produzido pelos artistas Rildo e Jhonata Malone, em um muro localizado na esquina da avenida Doutor Freitas com a avenida Senador Lemos.

A iniciativa ocorreu no último fim de semana e teve como objetivo demonstrar apoio ao torcedor, que se recupera das lesões sofridas após um atropelamento ocorrido no último dia 10 de junho, no bairro da Sacramenta. Nas redes sociais, os artistas destacaram a admiração por Pam Pam e desejaram a rápida recuperação do torcedor, conhecido carinhosamente como "01" pela torcida bicolor.

VEJA MAIS

image Uma semana após atropelamento de Pam Pam em Belém, PC continua buscas por suspeito
O acidente ocorreu na noite do último dia 10 de junho, no bairro da Sacramenta

image Familiares de Pam Pam pedem justiça uma semana após atropelamento de moradores em Belém
O suspeito de atropelar as vítimas ainda está sendo procurado.

Pam Pam se tornou uma figura popular entre os torcedores do Paysandu e ganhou ainda mais notoriedade no início deste ano, quando participou da comemoração do título do Campeonato Paraense ao lado dos jogadores no Mangueirão.

Acidente mobilizou Belém

O atropelamento aconteceu na Passagem Marinho, entre a Rua Nova e o Canal da Pirajá, na Sacramenta. Segundo testemunhas, moradores realizavam a pintura da via para uma festividade comunitária quando uma caminhonete avançou pela área interditada e atingiu várias pessoas.

Ao menos quatro moradores ficaram feridos. Entre eles, Pam Pam, que sofreu fraturas nos dedos das mãos e lesões na boca. Outra vítima, Erick Henrique, precisou passar por cirurgia. Veículos estacionados na área também foram atingidos.

Após o acidente, o motorista deixou o local sem prestar socorro e, dias depois, a caminhonete suspeita foi encontrada abandonada no bairro do Coqueiro. A Polícia Civil informou que o condutor já foi identificado, mas segue sendo procurado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pam pam

paysandu
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Haaland brilha, Noruega vence Senegal e se classifica na Copa do Mundo

Equipe europeia chega aos seis pontos no Grupo I da Copa do Mundo e decide a primeira colocação contra os franceses na última rodada

22.06.26 23h13

FUTEBOL

Copa do Mundo: Agradeça, você viu a história

Messi simplesmente marcou os cinco gols da Argentina no Mundial 2026

22.06.26 21h52

FUTEBOL

CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos

Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões

22.06.26 21h23

FUTEBOL

Árbitro paraense é convocado para evento em Madrid, na Espanha

Fernando Mendes recebeu a convocação da CBF

22.06.26 19h41

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Copa do Mundo: Agradeça, você viu a história

Messi simplesmente marcou os cinco gols da Argentina no Mundial 2026

22.06.26 21h52

Futebol

Águia de Marabá e Tuna avançam no Parazão e garantem vaga na Série D de 2026

Equipes estão garantidas na semifinal do Campeonato Paraense e conquistaram a vaga para a competição nacional do próximo ano

30.03.25 20h22

FIQUE DE OLHO!

Supercopa Rei: veja o que pode e não pode levar para o Mangueirão na final entre Botafogo x Flamengo

O Núcleo de Esportes de O Liberal preparou uma lista com itens que serão proibidos durante a final da Supercopa Rei

29.01.25 13h08

PARCERIA CAMPEÃ

Vôlei de praia: André e George anunciam fim da dupla criada há 6 anos

Eles seguem juntos na etapa do circuito mundial em João Pessoa (PB)

16.10.24 20h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda