Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos Fábio Will 23.06.26 14h10 Thiago Ennes é um dos atletas que passarem pelo Remo e Paysandu (Divulgação / "X" @SantaCruzFC) O Paysandu terá pela frente o Santa Cruz-PE, no próximo sábado (27), às 17h, na Curuzu, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O Papão briga na parte de cima da tabela e busca se aproximar da classificação para o quadrangular final. Já o Santa Cruz precisa vencer para entrar no G8 e conta com ex-jogadores do Remo e do Paysandu, para tentar pontuar em Belém. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A equipe pernambucana possui no elenco alguns jogadores bem conhecidos do futebol paraense. Alguns atletas tiveram passagens por Remo e pelo próprio Paysandu. Outros foram campeões com as duas camisas, além de terem conquistado acessos. Thiago Coelho Goleiro de 31 anos teve passagem pelo futebol paraense, atuando pelo Remo e também Paysandu. O jogador chegou a Belém para jogar pelo Remo, onde permaneceu por três anos. Porém, foi reserva do goleiro Vinícius nas três temporadas. Foram 15 jogos pelo Remo, um título estadual, uma Copa Verde e um acesso à Série B. Thiago Coelho foi campeão e conquistou acessos com as camisas do Remo e do Paysandu (Talita Gouvêa / Jorge Luís Totti/Paysandu) O jogador decidiu “atravessar” a Avenida Almirante Barroso e acertou com o Paysandu em 2022. No seu primeiro ano pelo Papão, viu o Remo, seu ex-clube, ser campeão do Parazão dentro da Curuzu com ele no gol, mas conquistou o título da Copa Verde. Na temporada de 2023, o goleiro não levantou taças e perdeu a posição no meio da Série C para Matheus Nogueira, mas fez parte da campanha do acesso à Série B. Com a camisa do Papão, foram 53 jogos. William Alves O defensor William Alves, de 39 anos, jogou em Belém e defendeu o Paysandu na temporada de 2015. Foram 16 partidas disputadas entre Parazão, Copa Verde e Copa do Brasil, e um gol marcado. William Alves defendeu a camisa do Papão em 2015 (Ascom Paysandu) Thiago Ennes O lateral-direito Thiago Ennes também atuou por Remo e Paysandu. A primeira passagem no futebol paraense ocorreu em 2021, quando jogou a Série B pelo Leão Azul. Nesta temporada foram 46 jogos pelo Remo e dois gols marcados. Na temporada de 2022, já na reta final do ano, Thiago Ennes foi contratado pelo Paysandu para disputar a Copa Verde. O jogador esteve em campo seis vezes e conquistou o título da competição regional pelo Papão. Thiago Ennes defendeu Leão e Papão em 2021 e 2022, respectivamente (Samara Miranda / Remo - John Wesley / Paysandu) Alex Ruan O lateral-esquerdo do Santinha é paraense e cria das categorias de base do Remo. Com 33 anos, Alex Ruan atuou na base azulina e permaneceu no Leão de 2010 a 2015. Nesse período, o jogador conquistou dois títulos do Parazão (2014 e 2015), além de um acesso à Série C em 2015. Outra equipe paraense que Alex Ruan defendeu foi o Parauapebas, em 2015. Régis O meia Régis, de 33 anos, jogou em Belém no ano passado. O atleta teve passagem pelo Remo, onde conquistou o acesso à Série A. Com a camisa azulina, foram 17 partidas e um gol marcado. Régis comemorando um gol pelo Leão (Samara Miranda / Remo) Robinho O atacante de 31 anos teve uma passagem pelo Paysandu no ano de 2022. Robinho fez parte da campanha do título da Copa Verde 2022. O jogador marcou cinco gols pelo Papão nesse período e atuou em 40 partidas. Robinho comemorando gol (John Wesley/Paysandu) Eron O atacante de 27 anos defendeu o Remo na temporada de 2020. O jogador fez parte da equipe que conquistou o acesso à Série B. Eron participou de oito partidas com a camisa azulina e não marcou gols. Atacante Eron esteve no elenco do Leão Azul que conquistou o acesso à Série B (Samara Miranda / Remo) Com 20 pontos, o Paysandu é o 3º colocado na classificação da Série C. O Santa Cruz é o 9º colocado, com 15 pontos. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu série c paysandu x santa cruz jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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