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Urumajó e Izabelense fazem a final da Série A2 do Parazão no sábado (27)

FPF divulgou os detalhes da final da segunda divisão do futebol paraense

O Liberal
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Decisão será em Augusto Corrêa (Reprodução / FPF)

A final da Série A2 do Campeonato Paraense já tem data marcada. Conforme divulgou a Federação Paraense de Futebol (FPF), a disputa entre Urumajó e Izabelense ocorre no próximo sábado (27), no estádio Estrelão, em Augusto Corrêa, às 15h. As equipes vão decidir o título da Segundinha em jogo único.

O Urumajó chegou à final após eliminar o Paragominas em uma disputa emocionante nos pênaltis. O time, que tem apenas seis anos de fundação, está garantido na elite do futebol paraense em 2027.

Na equipe de Augusto Corrêa, o clube fez uma campanha sólida. Passou em primeiro no Grupo B, venceu o Santos nas quartas de final e, na semifinal, eliminou o Paragominas. O clube busca o seu primeiro título da Segundinha.

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Enquanto o Urumajó vai participar do Parazão pela primeira vez com a classificação para a final, o Izabelense garantiu o retorno à elite estadual após 33 anos fora.

A equipe também avançou em primeiro no Grupo C, eliminou o Carajás nas quartas de final e o Itupiranga na semifinal e agora busca o título da segunda divisão do estadual.

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