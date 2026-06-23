Urumajó e Izabelense fazem a final da Série A2 do Parazão no sábado (27) FPF divulgou os detalhes da final da segunda divisão do futebol paraense O Liberal 23.06.26 12h35 Decisão será em Augusto Corrêa (Reprodução / FPF) A final da Série A2 do Campeonato Paraense já tem data marcada. Conforme divulgou a Federação Paraense de Futebol (FPF), a disputa entre Urumajó e Izabelense ocorre no próximo sábado (27), no estádio Estrelão, em Augusto Corrêa, às 15h. As equipes vão decidir o título da Segundinha em jogo único. O Urumajó chegou à final após eliminar o Paragominas em uma disputa emocionante nos pênaltis. O time, que tem apenas seis anos de fundação, está garantido na elite do futebol paraense em 2027. Na equipe de Augusto Corrêa, o clube fez uma campanha sólida. Passou em primeiro no Grupo B, venceu o Santos nas quartas de final e, na semifinal, eliminou o Paragominas. O clube busca o seu primeiro título da Segundinha. VEJA MAIS Izabelense empata com o Itupiranga e garante retorno à elite do Parazão após 33 anos Equipe de Santa Izabel do Pará vai disputar a final da Segundinha do Campeonato Paraense Nos pênaltis, Urumajó elimina o Paragominas e confirma acesso à elite do futebol paraense Equipe de Augusto Corrêa venceu o Paragominas nos pênaltis após empate sem gols e garantiu vaga na final da Série A2 e no Parazão de 2027 Enquanto o Urumajó vai participar do Parazão pela primeira vez com a classificação para a final, o Izabelense garantiu o retorno à elite estadual após 33 anos fora. A equipe também avançou em primeiro no Grupo C, eliminou o Carajás nas quartas de final e o Itupiranga na semifinal e agora busca o título da segunda divisão do estadual. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes parazão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos 23.06.26 14h10 Futebol Seleção Brasileira faz último treino antes de enfrentar a Escócia na Copa do Mundo Alisson, poupado da última atividade, volta aos treinos. Neymar deve ser relacionado 23.06.26 13h50 futebol Urumajó e Izabelense fazem a final da Série A2 do Parazão no sábado (27) FPF divulgou os detalhes da final da segunda divisão do futebol paraense 23.06.26 12h35 MMA Sport Club Acesse Fight Series anuncia primeira edição e projeto de desenvolvimento para atletas amadores 23.06.26 11h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol CBF divulga detalhes de mais seis rodadas do Brasileirão; confira os jogos do Remo Campeonato retorna antes do fim da Copa do Mundo; Leão Azul volta a campo no dia 23 de julho 23.06.26 10h17 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões 22.06.26 21h23 futebol Urumajó e Izabelense fazem a final da Série A2 do Parazão no sábado (27) FPF divulgou os detalhes da final da segunda divisão do futebol paraense 23.06.26 12h35 FUTEBOL Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente 22.06.26 16h14