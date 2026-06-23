Seleção Brasileira faz último treino antes de enfrentar a Escócia na Copa do Mundo Alisson, poupado da última atividade, volta aos treinos. Neymar deve ser relacionado Caio Maia 23.06.26 13h50 Neymar participa de último treino do Brasil antes de encarar a Escócia (Tarso Sarraf/ O Liberal) A Seleção Brasileira encerrou na manhã desta terça-feira (23), em Nova Jersey, a preparação para o último compromisso da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Antes do embarque para Miami, palco do confronto contra a Escócia, o técnico Carlo Ancelotti comandou o último treino e avançou nos ajustes finais da equipe que tentará garantir a liderança do Grupo C. A principal notícia do treinamento foi a presença de Alisson em campo. O goleiro havia sido poupado da atividade anterior por controle de carga, mas trabalhou normalmente e não preocupa para o duelo decisivo. Outro nome que voltou a participar sem restrições foi Neymar. Recuperado fisicamente, o camisa 10 treinou novamente com o elenco e tende a aparecer entre os relacionados para a partida desta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Estádio de Miami. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Com uma vaga praticamente encaminhada às oitavas de final, o principal desafio da comissão técnica neste momento é definir a formação ideal e buscar a primeira colocação da chave. O empate em pontos com Marrocos mantém aberta a disputa pelo topo do grupo, posição considerada estratégica para o caminho da Seleção na sequência do torneio. A principal indefinição está no setor ofensivo. Sem Raphinha, que sofreu lesão muscular na vitória sobre o Haiti, Ancelotti avaliou diferentes alternativas nos últimos treinamentos. Na segunda-feira, observou Luiz Henrique e Rayan na função exercida pelo atacante, além de testar Endrick em uma formação ofensiva ao lado de Matheus Cunha. Gabriel Martinelli também surge como possibilidade, embora tenha afirmado em entrevista coletiva que se sente mais confortável atuando pelo lado esquerdo. Anceotti tem dúvidas quanto à escalação titular (Tarso Sarraf/ O Liberal) O treinador italiano também promoveu testes em outros setores da equipe. Léo Pereira chegou a ser observado no lugar de Gabriel Magalhães, enquanto Douglas Santos e Casemiro, mesmo pendurados, não deram sinais de que serão preservados para o confronto. Após o treinamento, a delegação brasileira embarca para Miami. Ainda nesta terça, Carlo Ancelotti e um jogador participarão da entrevista oficial da Fifa antes do encerramento da preparação para um jogo que pode definir não apenas a classificação, mas também o caminho do Brasil no mata-mata. Independentemente da posição final no Grupo C, o próximo compromisso da Seleção está marcado para segunda-feira — com horário e adversário ainda condicionados ao desfecho da chave. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol copa do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos 23.06.26 14h10 Futebol Seleção Brasileira faz último treino antes de enfrentar a Escócia na Copa do Mundo Alisson, poupado da última atividade, volta aos treinos. Neymar deve ser relacionado 23.06.26 13h50 futebol Urumajó e Izabelense fazem a final da Série A2 do Parazão no sábado (27) FPF divulgou os detalhes da final da segunda divisão do futebol paraense 23.06.26 12h35 MMA Sport Club Acesse Fight Series anuncia primeira edição e projeto de desenvolvimento para atletas amadores 23.06.26 11h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol CBF divulga detalhes de mais seis rodadas do Brasileirão; confira os jogos do Remo Campeonato retorna antes do fim da Copa do Mundo; Leão Azul volta a campo no dia 23 de julho 23.06.26 10h17 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões 22.06.26 21h23 futebol Urumajó e Izabelense fazem a final da Série A2 do Parazão no sábado (27) FPF divulgou os detalhes da final da segunda divisão do futebol paraense 23.06.26 12h35 FUTEBOL Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente 22.06.26 16h14