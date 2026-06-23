Seleção Brasileira faz último treino antes de enfrentar a Escócia na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira encerrou na manhã desta terça-feira (23), em Nova Jersey, a preparação para o último compromisso da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Antes do embarque para Miami, palco do confronto contra a Escócia, o técnico Carlo Ancelotti comandou o último treino e avançou nos ajustes finais da equipe que tentará garantir a liderança do Grupo C.

A principal notícia do treinamento foi a presença de Alisson em campo. O goleiro havia sido poupado da atividade anterior por controle de carga, mas trabalhou normalmente e não preocupa para o duelo decisivo. Outro nome que voltou a participar sem restrições foi Neymar. Recuperado fisicamente, o camisa 10 treinou novamente com o elenco e tende a aparecer entre os relacionados para a partida desta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Estádio de Miami.

Com uma vaga praticamente encaminhada às oitavas de final, o principal desafio da comissão técnica neste momento é definir a formação ideal e buscar a primeira colocação da chave. O empate em pontos com Marrocos mantém aberta a disputa pelo topo do grupo, posição considerada estratégica para o caminho da Seleção na sequência do torneio.

A principal indefinição está no setor ofensivo. Sem Raphinha, que sofreu lesão muscular na vitória sobre o Haiti, Ancelotti avaliou diferentes alternativas nos últimos treinamentos. Na segunda-feira, observou Luiz Henrique e Rayan na função exercida pelo atacante, além de testar Endrick em uma formação ofensiva ao lado de Matheus Cunha. Gabriel Martinelli também surge como possibilidade, embora tenha afirmado em entrevista coletiva que se sente mais confortável atuando pelo lado esquerdo.

Anceotti tem dúvidas quanto à escalação titular (Tarso Sarraf/ O Liberal)

O treinador italiano também promoveu testes em outros setores da equipe. Léo Pereira chegou a ser observado no lugar de Gabriel Magalhães, enquanto Douglas Santos e Casemiro, mesmo pendurados, não deram sinais de que serão preservados para o confronto.

Após o treinamento, a delegação brasileira embarca para Miami. Ainda nesta terça, Carlo Ancelotti e um jogador participarão da entrevista oficial da Fifa antes do encerramento da preparação para um jogo que pode definir não apenas a classificação, mas também o caminho do Brasil no mata-mata. Independentemente da posição final no Grupo C, o próximo compromisso da Seleção está marcado para segunda-feira — com horário e adversário ainda condicionados ao desfecho da chave.