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Volante que está no futebol da Ucrânia entra na mira do Remo para a Série A; diz jornalista

Jogador teve passagens por Vitória-BA e Bahia-BA na carreira

O Liberal
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Edson Fernando estava na Ucrânia (Reprodução / Instagram / @edsonf_7)

O Remo já se reapresentou aos o período de férias, mas a diretoria azulina segue ativa no mercado buscando reforçar o elenco para o restante da temporada. Um dos nomes cotados para vestir azul-marinho é o volante Edson Fernando, que está no futebol ucraniano.

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Edson Fernando, de 28 anos, teve seu nome especulado no Baenão e, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, do SBT, a contratação está fechada com o Leão Azul. O jogador chegaria por empréstimo ao Remo com vínculo até o final da temporada.

O jogador iniciou a carreira atuando na base do Alecrim-RN. Passou pelo Vitória-BA, Votuporanguense-SP, Globo-RN, além do Bahia-BA, clube que jogou por quatro temporadas. Atuou também no Atlético-GO e no Juárez, do México. Na Ucrânia, defendeu as equipes do Rukh Vynnky e estava no Karpaty, onde jogou oito partidas.

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Caso a contratação de Edson Fernando se concretize, ele terá como concorrentes no time comandado pelo técnico Léo Condé, os jogadores: Picco, Zé Ricardo, Zé Welison e Patrick, Jaderson e Pavani.

O silêncio da diretoria azulina na questão de reforços vem deixando os torcedores do Remo impacientes nas redes sociais. Em várias publicações feitas pelo clube, muitos torcedores questionando a diretoria sobre novas contratações para o retorno do Brasileirão.

O Remo ocupa atualmente a 18ª colocação na tabela da Série A do Brasileirão com 18 pontos. O Vasco da Gama-RJ abre a zona de rebaixamento com 20 pontos. O primeiro clube fora do Z4 é o Grêmio-RS, com 21 pontos. O Remo volta a jogar pelo Brasileiro no dia 23 de junho, às 19h30, contra o Corinthians-SP, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada.

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