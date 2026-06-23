Volante que está no futebol da Ucrânia entra na mira do Remo para a Série A; diz jornalista Jogador teve passagens por Vitória-BA e Bahia-BA na carreira O Liberal 23.06.26 17h30 Edson Fernando estava na Ucrânia (Reprodução / Instagram / @edsonf_7) O Remo já se reapresentou aos o período de férias, mas a diretoria azulina segue ativa no mercado buscando reforçar o elenco para o restante da temporada. Um dos nomes cotados para vestir azul-marinho é o volante Edson Fernando, que está no futebol ucraniano. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Edson Fernando, de 28 anos, teve seu nome especulado no Baenão e, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, do SBT, a contratação está fechada com o Leão Azul. O jogador chegaria por empréstimo ao Remo com vínculo até o final da temporada. O jogador iniciou a carreira atuando na base do Alecrim-RN. Passou pelo Vitória-BA, Votuporanguense-SP, Globo-RN, além do Bahia-BA, clube que jogou por quatro temporadas. Atuou também no Atlético-GO e no Juárez, do México. Na Ucrânia, defendeu as equipes do Rukh Vynnky e estava no Karpaty, onde jogou oito partidas. VEJA MAIS CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente Caso a contratação de Edson Fernando se concretize, ele terá como concorrentes no time comandado pelo técnico Léo Condé, os jogadores: Picco, Zé Ricardo, Zé Welison e Patrick, Jaderson e Pavani. O silêncio da diretoria azulina na questão de reforços vem deixando os torcedores do Remo impacientes nas redes sociais. Em várias publicações feitas pelo clube, muitos torcedores questionando a diretoria sobre novas contratações para o retorno do Brasileirão. O Remo ocupa atualmente a 18ª colocação na tabela da Série A do Brasileirão com 18 pontos. O Vasco da Gama-RJ abre a zona de rebaixamento com 20 pontos. O primeiro clube fora do Z4 é o Grêmio-RS, com 21 pontos. O Remo volta a jogar pelo Brasileiro no dia 23 de junho, às 19h30, contra o Corinthians-SP, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Volante que está no futebol da Ucrânia entra na mira do Remo para a Série A; diz jornalista Jogador teve passagens por Vitória-BA e Bahia-BA na carreira 23.06.26 17h30 futebol CBF divulga detalhes de mais seis rodadas do Brasileirão; confira os jogos do Remo Campeonato retorna antes do fim da Copa do Mundo; Leão Azul volta a campo no dia 23 de julho 23.06.26 10h17 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões 22.06.26 21h23 FUTEBOL Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente 22.06.26 16h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos 23.06.26 14h10 futebol CBF divulga detalhes de mais seis rodadas do Brasileirão; confira os jogos do Remo Campeonato retorna antes do fim da Copa do Mundo; Leão Azul volta a campo no dia 23 de julho 23.06.26 10h17 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões 22.06.26 21h23 futebol Urumajó e Izabelense fazem a final da Série A2 do Parazão no sábado (27) FPF divulgou os detalhes da final da segunda divisão do futebol paraense 23.06.26 12h35