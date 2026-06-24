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Zagueiro do Paysandu cita apoio da Fiel contra o Santa Cruz e cita tempo de treinamento

Castro falou da importância de ter uma semana cheia para treinos e afirmou que o foco é total na busca pelo acesso

O Liberal
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Fiel promete lotar a Curuzu (Thiago Gomes / O Liberal)

O Paysandu terá o Santa Cruz-PE pela frente no próximo sábado (27), às 17h, na Curuzu, pela 12ª rodada da Série C. A equipe paraense quer contar com o apoio da torcida bicolor em mais um jogo no “caldeirão” que é a Curuzu. O zagueiro Castro, do Paysandu, falou da importância em ter a Fiel ao lado e que isso pode ser um fator determinante na briga pelo acesso.

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Titular absoluto do Paysandu na temporada, o zagueiro Castro comentou sobre a força do torcedor na disputa da Série C. O jogador alviceleste afirmou que a presença e apoio da arquibancada pode ser decisivo no acesso à Série C.

“[A Curuzu] faz toda a diferença o fator casa no futebol. Sabemos da importância para nós jogadores, que é jogar dentro de casa com o nosso torcedor, com a festa que eles fazem e o apoio e isso faz toda a diferença”, disse.

image Zagueiro Castro é um dos líderes do grupo (Wagner Santana / O Liberal)

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Castro é um dos “homens de confiança” do elenco e explicou que o momento é de foco total na Série C. Para o zagueiro, oscilar na competição é normal, porém a situação é diferente, com mais tempo para treinar e assimilar que o acesso é o principal objetivo do ano.

“A Série C é muito difícil, todos procuram o acesso, a gente procura não oscilar na competição, mas sempre vai acontecer, isso é normal. É difícil mante ruma sequência invicta, mesmo treinando, se dedicando. Tínhamos um calendário cheio, chegamos nas finais e passou a ser importante para o elenco, queríamos sair com os títulos para dar confiança. É normal oscilar dentro da competição, mas agora passou, temos um campeonato apenas, estamos com tempo para treinar, alinhar e darmos sequência na competição”, falou.

O Paysandu ocupa a 3ª posição na tabela da Série C com 20 pontos. O clube bicolor terá pela frente o Santa Cruz, que ocupa a 9ª posição e luta para entrar no G8 da Terceirona. A partida terá transmissão lance a lance no Portal OLiberal.com e também na Rádio Liberal +.

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