Zagueiro do Paysandu cita apoio da Fiel contra o Santa Cruz e cita tempo de treinamento Castro falou da importância de ter uma semana cheia para treinos e afirmou que o foco é total na busca pelo acesso O Liberal 24.06.26 17h33 Fiel promete lotar a Curuzu (Thiago Gomes / O Liberal) O Paysandu terá o Santa Cruz-PE pela frente no próximo sábado (27), às 17h, na Curuzu, pela 12ª rodada da Série C. A equipe paraense quer contar com o apoio da torcida bicolor em mais um jogo no “caldeirão” que é a Curuzu. O zagueiro Castro, do Paysandu, falou da importância em ter a Fiel ao lado e que isso pode ser um fator determinante na briga pelo acesso. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Titular absoluto do Paysandu na temporada, o zagueiro Castro comentou sobre a força do torcedor na disputa da Série C. O jogador alviceleste afirmou que a presença e apoio da arquibancada pode ser decisivo no acesso à Série C. “[A Curuzu] faz toda a diferença o fator casa no futebol. Sabemos da importância para nós jogadores, que é jogar dentro de casa com o nosso torcedor, com a festa que eles fazem e o apoio e isso faz toda a diferença”, disse. Zagueiro Castro é um dos líderes do grupo (Wagner Santana / O Liberal) VEJA MAIS Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos Torcedor símbolo do Paysandu, Pam Pam é homenageado em grafite em Belém Mural foi produzido na esquina da avenida Doutor Freitas com a Senador Lemos; influenciador e torcedor do Papão segue em recuperação após ser atropelado Castro é um dos “homens de confiança” do elenco e explicou que o momento é de foco total na Série C. Para o zagueiro, oscilar na competição é normal, porém a situação é diferente, com mais tempo para treinar e assimilar que o acesso é o principal objetivo do ano. “A Série C é muito difícil, todos procuram o acesso, a gente procura não oscilar na competição, mas sempre vai acontecer, isso é normal. É difícil mante ruma sequência invicta, mesmo treinando, se dedicando. Tínhamos um calendário cheio, chegamos nas finais e passou a ser importante para o elenco, queríamos sair com os títulos para dar confiança. É normal oscilar dentro da competição, mas agora passou, temos um campeonato apenas, estamos com tempo para treinar, alinhar e darmos sequência na competição”, falou. O Paysandu ocupa a 3ª posição na tabela da Série C com 20 pontos. O clube bicolor terá pela frente o Santa Cruz, que ocupa a 9ª posição e luta para entrar no G8 da Terceirona. A partida terá transmissão lance a lance no Portal OLiberal.com e também na Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu castro futebol série c COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Zagueiro do Paysandu cita apoio da Fiel contra o Santa Cruz e cita tempo de treinamento Castro falou da importância de ter uma semana cheia para treinos e afirmou que o foco é total na busca pelo acesso 24.06.26 17h33 Futebol Alef Manga destaca preparação do Remo para retomada da Série A Artilheiro azulino na competição, atacante projeta duelo com o Corinthians e reforça foco na recuperação da equipe na tabela 24.06.26 15h15 futebol Santa Cruz tem desfalques importantes para o jogo contra o Paysandu Equipe perdeu três jogadores, sendo dois titulares, para o duelo contra o Bicola no próximo sábado (27) 24.06.26 12h09 FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Santa Cruz na Série C; confira Partida ocorre no próximo sábado (27), na Curuzu 24.06.26 10h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Como joga a Escócia, última adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo Com quatro vitórias em seis jogos nas Eliminatórias, o time comandado por Steve Clarke varia bastante entre o 4-2-3-1 e o 5-3-2. 24.06.26 7h00 Futebol Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos 23.06.26 14h10 futebol Santa Cruz tem desfalques importantes para o jogo contra o Paysandu Equipe perdeu três jogadores, sendo dois titulares, para o duelo contra o Bicola no próximo sábado (27) 24.06.26 12h09 FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Santa Cruz na Série C; confira Partida ocorre no próximo sábado (27), na Curuzu 24.06.26 10h47