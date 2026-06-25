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Thayllon projeta reação do Paysandu na Curuzu em duelo direto contra o Santa Cruz

Atacante destaca força do elenco, confia na eficiência ofensiva do Papão e vê confronto deste sábado como decisivo para manter a equipe entre os primeiros colocados da Série C

O Liberal
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Thayllon, atacante do Paysandu. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Depois de voltar a vencer na última rodada, o Paysandu quer retomar a força dentro da Curuzu. Neste sábado, às 19h30, o Papão recebe o Santa Cruz pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro em um confronto direto na parte de cima da tabela. O time bicolor ocupa a terceira colocação, com 20 pontos, enquanto a equipe pernambucana aparece em nono lugar, com 15.

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Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o atacante Thayllon reconheceu a dificuldade do compromisso, mas afirmou que o elenco está focado em fazer valer o mando de campo após a derrota para a Inter de Limeira na última partida disputada em Belém.

"A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. O Santa Cruz é uma equipe forte, mas precisamos voltar a ganhar em casa. Vamos procurar fazer o que o professor Júnior está pedindo para conquistar essa vitória", afirmou.

O duelo coloca frente a frente uma das defesas mais sólidas da competição e um dos ataques mais produtivos. O Santa Cruz sofreu apenas oito gols em 11 partidas, enquanto o Paysandu tem distribuído bem seus gols entre os homens de frente. Para Thayllon, o desempenho ofensivo é fruto da competitividade saudável existente no elenco.

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"Nosso ataque está sendo muito eficiente. Não é à toa que temos vários jogadores brigando pela artilharia. A disputa por posição é saudável. Um apoia o outro, porque o mais importante é ajudar o Paysandu."

Com a primeira fase entrando na reta decisiva, o atacante reforçou que o objetivo é permanecer entre os primeiros colocados e encaminhar a classificação para o quadrangular do acesso. "A gente sempre quer ficar lá em cima. Esse jogo é muito importante porque pode dar uma tranquilidade maior. O principal é continuar somando pontos para garantir a classificação o quanto antes."

Além da Série C, Thayllon comentou rapidamente sobre a Copa do Mundo e revelou estar acompanhando a campanha da Seleção Brasileira. Admirador de Neymar, o atacante comemorou o retorno do camisa 10 e demonstrou confiança na conquista do hexacampeonato, enquanto mantém o foco no principal objetivo do Paysandu na temporada: o acesso à Série B.

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