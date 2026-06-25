Thayllon projeta reação do Paysandu na Curuzu em duelo direto contra o Santa Cruz Atacante destaca força do elenco, confia na eficiência ofensiva do Papão e vê confronto deste sábado como decisivo para manter a equipe entre os primeiros colocados da Série C O Liberal 25.06.26 19h16 Thayllon, atacante do Paysandu. (Jorge Luís Totti/Paysandu) Depois de voltar a vencer na última rodada, o Paysandu quer retomar a força dentro da Curuzu. Neste sábado, às 19h30, o Papão recebe o Santa Cruz pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro em um confronto direto na parte de cima da tabela. O time bicolor ocupa a terceira colocação, com 20 pontos, enquanto a equipe pernambucana aparece em nono lugar, com 15. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o atacante Thayllon reconheceu a dificuldade do compromisso, mas afirmou que o elenco está focado em fazer valer o mando de campo após a derrota para a Inter de Limeira na última partida disputada em Belém. "A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. O Santa Cruz é uma equipe forte, mas precisamos voltar a ganhar em casa. Vamos procurar fazer o que o professor Júnior está pedindo para conquistar essa vitória", afirmou. O duelo coloca frente a frente uma das defesas mais sólidas da competição e um dos ataques mais produtivos. O Santa Cruz sofreu apenas oito gols em 11 partidas, enquanto o Paysandu tem distribuído bem seus gols entre os homens de frente. Para Thayllon, o desempenho ofensivo é fruto da competitividade saudável existente no elenco. VEJA MAIS Santa Cruz divulga detalhes de ingressos para jogo contra o Paysandu e torcida cita insegurança Papão recebe o Cobra Coral no próximo sábado (27), na Curuzu, pela 12ª rodada da Série C Zagueiro do Paysandu cita apoio da Fiel contra o Santa Cruz e cita tempo de treinamento Castro falou da importância de ter uma semana cheia para treinos e afirmou que o foco é total na busca pelo acesso Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Santa Cruz na Série C; confira Partida ocorre no próximo sábado (27), na Curuzu "Nosso ataque está sendo muito eficiente. Não é à toa que temos vários jogadores brigando pela artilharia. A disputa por posição é saudável. Um apoia o outro, porque o mais importante é ajudar o Paysandu." Com a primeira fase entrando na reta decisiva, o atacante reforçou que o objetivo é permanecer entre os primeiros colocados e encaminhar a classificação para o quadrangular do acesso. "A gente sempre quer ficar lá em cima. Esse jogo é muito importante porque pode dar uma tranquilidade maior. O principal é continuar somando pontos para garantir a classificação o quanto antes." Além da Série C, Thayllon comentou rapidamente sobre a Copa do Mundo e revelou estar acompanhando a campanha da Seleção Brasileira. Admirador de Neymar, o atacante comemorou o retorno do camisa 10 e demonstrou confiança na conquista do hexacampeonato, enquanto mantém o foco no principal objetivo do Paysandu na temporada: o acesso à Série B. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 paysandu x santa cruz futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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