Paysandu e Santa Cruz voltam a se enfrentar após cerca de cinco anos na Série C; relembre Último confronto entre as equipes aconteceu em 2021, ainda sem público na Curuzu, e terminou com vitória do Papão por 1 a 0 O Liberal 26.06.26 12h11 Papão venceu o Santa Cruz com um gol de Marino (Cristino Martins / O Liberal) Paysandu e Santa Cruz se enfrentam neste sábado (27), pela 12ª rodada da Série C. Este é o primeiro confronto entre as equipes em cerca de cinco anos. O último foi em meio à pandemia, também pela terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Bicola saiu vencedor, em um jogo que ficou marcado pelo placar magro e expulsões. A última partida entre o Papão e a Cobra Coral ocorreu no dia 5 de setembro de 2021, ainda em meio à pandemia da Covid-19. O jogo era válido pela 15ª rodada da Série C. O estádio da Curuzu estava vazio, e a torcida acompanhou o jogo de casa. O Paysandu tinha no elenco nomes como Ruy, Marlon, Rafael Grampola e Marino, que marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Cobra Coral. VEJA MAIS Thayllon projeta reação do Paysandu na Curuzu em duelo direto contra o Santa Cruz Atacante destaca força do elenco, confia na eficiência ofensiva do Papão e vê confronto deste sábado como decisivo para manter a equipe entre os primeiros colocados da Série C Santa Cruz divulga detalhes de ingressos para jogo contra o Paysandu e torcida cita insegurança Papão recebe o Cobra Coral no próximo sábado (27), na Curuzu, pela 12ª rodada da Série C Zagueiro do Paysandu cita apoio da Fiel contra o Santa Cruz e cita tempo de treinamento Castro falou da importância de ter uma semana cheia para treinos e afirmou que o foco é total na busca pelo acesso O jogo foi um pouco truncado. As duas equipes até buscaram o gol e disputas de bolas, no entanto, nenhum dos times conseguiu converter as chances em gols. Só aos 12 minutos da segunda etapa foi que Marino, após bela jogada de Ruy fez de cabeça para o Bicola. Na reta final, os times ainda ficaram sem um jogador cada. Maycon Lucas, do Santa Cruz, e Paulinho, do Paysandu, brigaram em campo e foram expulsos. Frustração O Paysandu vivia um momento mais favorável, parecido com a situação atual. Estava na parte de cima da tabela e brigava pela liderança. Já o Santa Cruz lutava contra o rebaixamento. O Papão avançou para o quadrangular de acesso, mas não conseguiu render e ficou em último lugar do grupo C, com apenas dois pontos conquistados em seis jogos. Assim, o Paysandu, que fechou a primeira fase na liderança do grupo A, terminou a temporada com a frustração de ter deixado o acesso escapar. Enquanto o Cobra Coral foi rebaixado para a Série D na lanterna da chave. Agenda Agora, as equipes seguem na busca pelo acesso. O Papão está na terceira colocação da tabela, com 20 pontos. Já o Santa Cruz ocupa a nona posição, com 15 pontos, e quer entrar no G-8. O duelo entre os times ocorre no sábado (27), a partir das 17h, na Curuzu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes série c paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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