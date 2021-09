VÍDEO: Na marra e com jogada de Ruy, Paysandu vence o Santa Cruz e volta ao G4 da Série C

Foi no sufoco, mas o Paysandu conseguiu vencer o Santa Cruz-PE, na noite deste domingo (5), no Estádio da Caruzu, em jogo válido pela 15ª rodada do grupo A da Série C. O Papão venceu pelo placar de 1 a 0, gol de Marino, de cabeça, no segundo tempo.

Essa foi a terceira vitória do Paysandu jogando em Belém nesta Série C. Os três pontos recolocaram o Papão no G4, dessa vez assumindo a vice-liderança, com 24 pontos, porém, pode ser ultrapassado pelo Tombense-MG ou Botafogo-PB, que ainda jogam hoje.

Assista aos melhores momentos

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

O jogo

Com um clube brigando pelo G4 e outro lutando para permanecer na Série C, a partida tinha tudo para ser movimentada, porém, as equipes do Papão e da Cobra Coral fizeram um primeiro tempo fraco, com bastantes erros de passes e poucas chances de gols.

Sem Rildo, que sentiu desconforto na coxa esquerda e foi vetado pelo departamento médico do Paysandu, a equipe bicolor entrou com Luan no ataque e com o criticado Ruy no meio. Na primeira etapa poucas emoções, com u7ma chance para cada lado, pelo Paysandu com Marlon, já pelo Santa Cruz Wallace.

Contusões

Ainda na primeira etapa o Paysandu perdeu dois jogadores e o técnico Roberto Fonseca foi obrigado a mexer na equipe. O primeiro foi Paulo Roberto, que deu lugar a Paulinho. Já na reta final foi a vez de Marlon, que não voltou após o intervalo, entrando Robinho em seu lugar.

Segunda etapa

A equipe bicolor teve dificuldades na criação de jogadas, mais ainda sem a presença de Rildo, principal atleta bicolor, porém, na segunda etapa, apareceu o meia Ruy, que foi fundamental na construção do gol bicolor.

É lona!

Aos 13 minutos, a bola chegou no meia Ruy, que com um drible, tirou dois jogadores do Santa Cruz da jogada, avançou e abriu na direita para Leandro Silva, que cruzou na cabeça de Marino, que testou forte e balançou a rede do time pernambucano, Papão 1 a 0.

Foi para cima

Atrás do marcador, o Santa Cruz se atirou ao ataque e quase chega lá com Breno Calixto, que cabeceou, a bola bateu na zaga do Papão. Os jogadores do Santinha reclamaram bastante da arbitragem e alagaram um toque de mão, mas o árbitro Douglas Marques das Flores, de São Paulo (SP), mandou seguir.

Pressão e contra-ataques

A equipe pernambucana continuou em cima, mandando bolas para a área bicolor e arriscando de fora da área. Já o Paysandu tentava o contra-ataque, em um deles, o atacante Luan recebeu, arrancou e enfiou para Robinho, mas na hora de finalizar mandou longe.

Expulsões

Na reta final os jogadores Paulinho, do Paysandu e Maycon Lucas, do Santa Cruz, foram expulsos, mas o Papão conseguiu segurar o resultado e garantiu três pontos importantes na Série C.

Panorama

Com a vitória o Papão somou 24 pontos e assumiu a vice-liderança do grupo, empatado com o Manaus-AM, porém, a equipe amazonense leva vantagem, por ter uma vitória a mais (seis contra 7), mas o Paysandu ainda aguarda o resultado de Botafogo-RJ x Tombens-MG, que ainda jogam neste domingo (5).

Festa no vestiário bicolor pela vitória contra o Santa Cruz-PE (Vitor Castelo / Paysandu)

Já o Santa Cruz-PE continua na lanterna do grupo com 11 pontos, um atrás do Jacuipense-BA e cinco a menos que o Floresta-CE, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Agenda

O próximo jogo do Paysandu será na segunda-feira (13), às 15h, contra o Ferroviário-CE, no CT do Ceará, na cidade de Itatinga (CE).

Ficha técnica - Paysandu 1 x 0 Santa Cruz-PE - 15ª rodada da Série C 2021

Local: Curuzu – Belém (PA)

Data: 05.09.2021

Horário: 18h

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Anderson José Moraes Coelho (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

Quarto árbitro: Ignácio José de Almeida Pedro (PA)

Cartões amarelos: Paulo Roberto e Marino (PAY); Vitinho (STA)

Cartões vermelhos: Paulinho (PAY); Maycon Lucas (STA)

Gol: Marino 13’/2T (PAY)

Paysandu: Victor Souza; Leandro Silva, Denilson, Victor Sallinas e Diego Matos; Paulo Roberto (Paulinho), Marino e Ruy (Jhonnatan); Marlon (Robinho), Luan Santos (Danrlei) e Rafael Grampola (Laércio). Técnico: Roberto Fonseca.

Santa Cruz: Jordan; Lucas Rodrigues, Breno Calixto, William Alves e Leonan (Gilmar); Maycon Lucas, Vitinho (Rondinelly), Janilson e Levy (Frank); Pipico e Wallace (Bruno Moraes). Técnico: Roberto Fernandes.