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Médico do Remo acompanha recuperação de Pam Pam, torcedor símbolo do Paysandu

Daniel Pam Pam segue em tratamento após atropelamento e recebeu atendimento do ortopedista Jean Klay, que destacou que a rivalidade fica em segundo plano

O Liberal
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"Pam Pam" recebeu tratamento com o médico do Remo, doutor Jean Klay. (reprodução / @dr.jeanklay)

Daniel Grislei Tavares de Souza, o "Pam Pam", um dos torcedores mais conhecidos do Paysandu, segue em recuperação após ser vítima de um atropelamento no bairro da Sacramenta, em Belém. Nesta semana, ele foi atendido pelo ortopedista Jean Klay, médico do Remo, em um gesto que mostrou que a rivalidade entre os clubes fica apenas dentro de campo.

O torcedor ilustre conquistou o carinho dos torcedores paraenses por meio dos vídeos publicados nas redes sociais ao lado do tio, Erick, e do amigo Agnaldo, ex-jogador do Remo. A irreverência e o bom humor transformaram o bicolor em uma figura querida entre torcedores dos dois maiores clubes do Estado.

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Em publicação nas redes sociais, Jean Klay afirmou que a recuperação do torcedor evolui de forma positiva e ressaltou o significado que Pam Pam representa para o futebol paraense.

"Depois de dias muito difíceis, ele está voltando. Ainda há caminho pela frente, cuidados, recuperação e muita força envolvida, mas a boa notícia é que, aos poucos, ele vai ficar bem e logo estará novamente espalhando alegria por onde passa."

Em tom descontraído, o médico brincou com a rivalidade entre Remo e Paysandu, mas fez questão de destacar que o momento é de união. "Brinquei com ele que estamos em negociação para tentar trazê-lo para o lado azul-marinho da cidade. Mas, independentemente da escolha do Pampam, uma coisa é muito maior do que qualquer rivalidade: a mensagem que ele representa."

Acidente

Pam Pam sofreu fraturas nos dedos das mãos e lesões na boca após ser atropelado no dia 10 de junho, na Passagem Marinho, entre a Rua Nova e o Canal da Pirajá, no bairro da Sacramenta. Segundo testemunhas, uma caminhonete invadiu uma área interditada para uma festividade comunitária e atingiu várias pessoas. Ao menos quatro moradores ficaram feridos, entre eles Erick Henrique, tio de Pam Pam, que precisou passar por cirurgia.

Após o acidente, o motorista fugiu sem prestar socorro. O veículo foi localizado dias depois, abandonado no bairro do Coqueiro. O suspeito foi preso na última quarta-feira (24), em Paragominas, durante uma operação integrada das forças de segurança do Estado.

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