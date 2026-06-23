Tempestade atrasa viagem do Brasil, mas Seleção segue rumo a duelo decisivo com a Escócia

A seleção brasileira teve um contratempo antes do último compromisso pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira (23), o embarque da delegação para Miami sofreu atraso por conta do mau tempo e do intenso tráfego aéreo na região de Nova York.

A viagem estava prevista para as 13h (de Brasília), saindo do Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Jersey, mas a aeronave só decolou por volta das 17h45. Apesar da mudança na programação, a chegada à Flórida não deve comprometer os preparativos para o confronto contra a Escócia.

A partida acontece nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, e vale a liderança do grupo para a equipe comandada por Carlo Ancelotti.

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A questão climática, aliás, segue no radar da organização do torneio. A Copa do Mundo registrou recentemente sua primeira paralisação por causa das condições meteorológicas, durante o duelo entre França e Iraque, interrompido após a incidência de raios na região do estádio, na Filadélfia.

Para o jogo da Seleção, porém, o cenário parece mais tranquilo. A previsão indica céu parcialmente nublado, temperaturas entre 26°C e 32°C e cerca de 30% de possibilidade de chuva durante o horário da partida. Até o momento, não há indicativos de que as condições possam ameaçar a realização do confronto.

Disputa aberta no ataque

Enquanto a comissão técnica ajusta os últimos detalhes, uma das principais dúvidas segue no setor ofensivo. Suspenso, Raphinha está fora da partida e abriu uma vaga entre os titulares.

Nos últimos treinamentos, Carlo Ancelotti testou alternativas e colocou Rayan e Luiz Henrique na equipe principal. O jovem atacante revelado pelo Vasco, no entanto, ganhou força nos bastidores e aparece como favorito para iniciar o confronto.

Caso a tendência se confirme, Rayan formará o trio de ataque ao lado de Vini Jr. e Matheus Cunha em um jogo que pode garantir ao Brasil a melhor campanha do grupo antes do início da fase eliminatória.