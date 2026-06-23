Tempestade atrasa viagem do Brasil, mas Seleção segue rumo a duelo decisivo com a Escócia Mau tempo em Nova Jersey muda programação da equipe de Ancelotti; Rayan desponta como favorito para substituir Raphinha O Liberal 23.06.26 20h31 A seleção brasileira encerrou a preparação para jogo contra a Escócia. (Tarso Sarraf / O Liberal) A seleção brasileira teve um contratempo antes do último compromisso pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira (23), o embarque da delegação para Miami sofreu atraso por conta do mau tempo e do intenso tráfego aéreo na região de Nova York. A viagem estava prevista para as 13h (de Brasília), saindo do Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Jersey, mas a aeronave só decolou por volta das 17h45. Apesar da mudança na programação, a chegada à Flórida não deve comprometer os preparativos para o confronto contra a Escócia. A partida acontece nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, e vale a liderança do grupo para a equipe comandada por Carlo Ancelotti. VEJA MAIS Seleção Brasileira faz último treino antes de enfrentar a Escócia na Copa do Mundo Alisson, poupado da última atividade, volta aos treinos. Neymar deve ser relacionado Seleção Brasileira: Martinelli fala sobre Escócia e possível vaga no time titular Martinelli fala em decisão difícil contra a Escócia e destaca preparação da Seleção Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente A questão climática, aliás, segue no radar da organização do torneio. A Copa do Mundo registrou recentemente sua primeira paralisação por causa das condições meteorológicas, durante o duelo entre França e Iraque, interrompido após a incidência de raios na região do estádio, na Filadélfia. Para o jogo da Seleção, porém, o cenário parece mais tranquilo. A previsão indica céu parcialmente nublado, temperaturas entre 26°C e 32°C e cerca de 30% de possibilidade de chuva durante o horário da partida. Até o momento, não há indicativos de que as condições possam ameaçar a realização do confronto. Disputa aberta no ataque Enquanto a comissão técnica ajusta os últimos detalhes, uma das principais dúvidas segue no setor ofensivo. Suspenso, Raphinha está fora da partida e abriu uma vaga entre os titulares. Nos últimos treinamentos, Carlo Ancelotti testou alternativas e colocou Rayan e Luiz Henrique na equipe principal. O jovem atacante revelado pelo Vasco, no entanto, ganhou força nos bastidores e aparece como favorito para iniciar o confronto. Caso a tendência se confirme, Rayan formará o trio de ataque ao lado de Vini Jr. e Matheus Cunha em um jogo que pode garantir ao Brasil a melhor campanha do grupo antes do início da fase eliminatória. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa do mundo 2026 brasil x escócia futebol internacional jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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