Alex Escobar deixa cobertura da Copa do Mundo após passar mal ao vivo: 'Não me sinto seguro' Apresentador informou que os exames não apontaram nenhum problema grave, mas optou por se afastar para cuidar da saúde O Liberal 26.06.26 10h52 Apresentador passou mal ao vivo durante participação no programa Encontro com Patrícia Poeta (Reprodução / Instagram) O apresentador e comentarista da Globo Alex Escobar anunciou, por meio das redes sociais, na última quinta-feira (25), que não seguirá na cobertura da Copa do Mundo após passar mal ao vivo durante uma entrada no programa Encontro com Patrícia Poeta. Em uma publicação, Escobar afirmou que fez exames, está bem, mas optou por se afastar para cuidar da saúde. Segundo ele, os exames não apontaram nada grave; no entanto, ele disse não se sentir seguro para continuar na cobertura do Mundial. "Amigos e amigas desta rede, estou deixando a cobertura da Copa. Embora nada de grave tenha sido descoberto nos exames que fiz aqui nos States [Estados Unidos], não me sinto seguro para seguir. Passei esses dias pensando, avaliando, conversando com os colegas da Globo, família e o melhor a fazer agora é parar e resolver o B.O.", escreveu o apresentador. VEJA MAIS Patrícia Poeta manda recado a Alex Escobar após apresentador passar mal ao vivo no 'Encontro' A apresentadora destacou que o jornalista está focado na recuperação e segue realizando exames para investigar o que provocou o mal-estar Alex Escobar passar mal ao vivo na TV Globo e preocupa fãs O apresentador esportivo estava com a voz trêmula e aparentou estar "desnorteado com as palavras" Com quem o Brasil vai jogar na segunda-feira (29)? Veja o adversário definido para a segunda fase Seleção Brasileira enfrenta o segundo colocado do Grupo F nas oitavas de final; Holanda, Japão e Suécia seguem na disputa Escobar destacou que a situação o deixa frustrado, mas ressaltou que está bem e agradeceu o carinho do público. "Claro que fica uma frustração, estava me divertindo muito, mas estou bem. Obrigado pelo carinho! Vou atualizando a situação por aqui. Voa, Vini!!! Brasiiilll!!!", completou. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O que aconteceu Durante uma entrada ao vivo no Encontro, na última segunda-feira (22), Alex Escobar teve um "pico de pressão". O jornalista apresentou dificuldades para falar e completar o raciocínio. Após o episódio, Escobar foi levado ao hospital, onde passou por exames, que apontaram um aumento da pressão arterial. Com isso, o apresentador havia sido afastado provisoriamente para se tratar e agora deve retornar ao Brasil para dar continuidade ao tratamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol copa do mundo 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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