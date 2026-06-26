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Alex Escobar deixa cobertura da Copa do Mundo após passar mal ao vivo: 'Não me sinto seguro'

Apresentador informou que os exames não apontaram nenhum problema grave, mas optou por se afastar para cuidar da saúde

O Liberal
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Apresentador passou mal ao vivo durante participação no programa Encontro com Patrícia Poeta (Reprodução / Instagram)

O apresentador e comentarista da Globo Alex Escobar anunciou, por meio das redes sociais, na última quinta-feira (25), que não seguirá na cobertura da Copa do Mundo após passar mal ao vivo durante uma entrada no programa Encontro com Patrícia Poeta. Em uma publicação, Escobar afirmou que fez exames, está bem, mas optou por se afastar para cuidar da saúde.

Segundo ele, os exames não apontaram nada grave; no entanto, ele disse não se sentir seguro para continuar na cobertura do Mundial.

"Amigos e amigas desta rede, estou deixando a cobertura da Copa. Embora nada de grave tenha sido descoberto nos exames que fiz aqui nos States [Estados Unidos], não me sinto seguro para seguir. Passei esses dias pensando, avaliando, conversando com os colegas da Globo, família e o melhor a fazer agora é parar e resolver o B.O.", escreveu o apresentador.

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Escobar destacou que a situação o deixa frustrado, mas ressaltou que está bem e agradeceu o carinho do público.

"Claro que fica uma frustração, estava me divertindo muito, mas estou bem. Obrigado pelo carinho! Vou atualizando a situação por aqui. Voa, Vini!!! Brasiiilll!!!", completou.

O que aconteceu

Durante uma entrada ao vivo no Encontro, na última segunda-feira (22), Alex Escobar teve um "pico de pressão". O jornalista apresentou dificuldades para falar e completar o raciocínio.

Após o episódio, Escobar foi levado ao hospital, onde passou por exames, que apontaram um aumento da pressão arterial.

Com isso, o apresentador havia sido afastado provisoriamente para se tratar e agora deve retornar ao Brasil para dar continuidade ao tratamento.

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