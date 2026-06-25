Com quem o Brasil vai jogar na segunda-feira (29)? Veja o adversário definido para a segunda fase
Seleção Brasileira enfrenta o segundo colocado do Grupo F nas oitavas de final; Holanda, Japão e Suécia seguem na disputa
O adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 está definido. A Seleção Brasileira, líder do Grupo C, enfrentará o Japão no mata-mata da competição.
A confirmação veio após o empate em 1 a 1 entre Japão e Suécia, nesta quinta-feira (25), em Dallas, pela última rodada do Grupo F. O resultado garantiu a classificação da seleção asiática como segunda colocada da chave.
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Japão avança e define confronto com o Brasil
Com o empate, o Japão assegurou a vaga no mata-mata e ficará responsável por enfrentar o Brasil na próxima etapa do torneio.
A seleção japonesa terminou a fase de grupos com desempenho suficiente para avançar, enquanto a Suécia também dependia do resultado, mas acabou ficando fora da disputa direta pela segunda colocação.
Brasil garantiu liderança do Grupo C
A Seleção Brasileira assegurou a primeira posição da chave após derrotar a Escócia por 3 a 0, com dois gols de Vinícius Júnior e um de Matheus Cunha. O resultado levou o Brasil aos sete pontos e garantiu a classificação ao mata-mata como líder do Grupo C.
Pelo regulamento da Copa do Mundo, o primeiro colocado do Grupo C enfrenta obrigatoriamente o segundo colocado do Grupo F na fase eliminatória.
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