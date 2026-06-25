Com quem o Brasil vai jogar na segunda-feira (29)? Veja o adversário definido para a segunda fase

O adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 está definido. A Seleção Brasileira, líder do Grupo C, enfrentará o Japão no mata-mata da competição.

A confirmação veio após o empate em 1 a 1 entre Japão e Suécia, nesta quinta-feira (25), em Dallas, pela última rodada do Grupo F. O resultado garantiu a classificação da seleção asiática como segunda colocada da chave.

VEJA MAIS

Japão avança e define confronto com o Brasil

Com o empate, o Japão assegurou a vaga no mata-mata e ficará responsável por enfrentar o Brasil na próxima etapa do torneio.

A seleção japonesa terminou a fase de grupos com desempenho suficiente para avançar, enquanto a Suécia também dependia do resultado, mas acabou ficando fora da disputa direta pela segunda colocação.

Brasil garantiu liderança do Grupo C

A Seleção Brasileira assegurou a primeira posição da chave após derrotar a Escócia por 3 a 0, com dois gols de Vinícius Júnior e um de Matheus Cunha. O resultado levou o Brasil aos sete pontos e garantiu a classificação ao mata-mata como líder do Grupo C.

Pelo regulamento da Copa do Mundo, o primeiro colocado do Grupo C enfrenta obrigatoriamente o segundo colocado do Grupo F na fase eliminatória.