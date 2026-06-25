Filho de Neymar é barrado por seguranças em estádio e web reage: 'Educadíssimo'

O filho de Neymar, Davi Lucca, viralizou nas mídias sociais após ser barrado por alguns seguranças ao final da partida de futebol entre Brasil x Escócia, que ocorreu na noite desta quarta-feira (24), no estádio Hard Rock, em Miami (EUA). Ao descer as escadas e ultrapassar a barreira feita pelos organizadores, o adolescente de 14 anos tentou dar um abraço no pai, mas foi rapidamente impedido de chegar até o gramado.

No entanto, para a felicidade do garoto, a cena durou apenas alguns instantes e logo Davi conseguiu esclarecer que o seu pai era Neymar ao apontar para o campo enquanto o craque estava a sua espera. Assim que o adolescente foi liberado pelos seguranças responsáveis pelo controle de acesso, ele conseguiu finalmente dar um abraço no pai e esse se tornou um dos momentos mais emocionantes do evento esportivo.

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Torcedores elogiaram a educação do filho de Neymar

Mesmo com todo o sucesso de Neymar Jr., o adolescente não foi rude com os seguranças e decidiu explicar com calma que era filho do craque, o que fez os torcedores elogiarem a educação de Davi Lucca. "Educado demais: se fosse eu ia dizer, me larga bando de liso", brincou um usuário. “Meu amor, eu sou filho do Neymar”, disse outro. "Eu já ia gritar 'eu sou herdeiro disso aqui meu filho me solta'", escreveu uma terceira.

Davi Lucca comentou sobre o retorno do pai à Copa do Mundo

Ao ser entrevistado pela equipe do Itatiaia Esporte, Davi Lucca comentou sobre o retorno do pai, que estava no banco de reservas desde os primeiros jogos da Copa do Mundo em razão de uma lesão na panturrilha. O jovem que nasceu em 2011 é fruto do relacionamento do jogador com a ex-namorada Carol Dantas, com quem mantém uma relação admirável e a considera como "uma melhor amiga".

“Eu tô muito feliz. Muito feliz que tudo deu certo, que ele não desistiu. Claro, foi um caminho bem difícil, ele conseguiu passar por todos esses obstáculos e hoje está aqui em uma cena tão linda como essa. Para mim está sendo espetacular. A última vez que eu vi a Copa eu tinha uns 11 anos. Relembrar esse momento é muito sensacional", revelou o filho de Neymar Jr.

A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)