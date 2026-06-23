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Bruna Marquezine relembra namoro com Neymar e exposição: 'Muito difícil'

Marquezine ainda comentou que a situação causava-lhe episódios frequentes de choro nos bastidores da novela

Estadão Conteúdo

Bruna Marquezine relembrou seu namoro com Neymar. Durante participação em um evento, a atriz comentou que a época foi desafiadora no âmbito pessoal, mas também no profissional.

A atriz falou que estava com 18 anos e estrelava uma novela: "Foi um momento muito vulnerável da minha vida". Ela relembrou que o folhetim em questão "não estava indo muito bem", e ela foi colocada em posição de destaque com o programa já em exibição.

"Me tornei protagonista numa tentativa, acho, que de ganhar o público", comentou.

Na mesma época, a atriz também passava por momentos delicados em seu relacionamento com Neymar. "E eu lidando com o peso, aos 18 anos, de uma vida pessoal muito exposta, de um relacionamento muito difícil, e a responsabilidade que era reafirmada diariamente de contamos com você", relembrou.

Marquezine ainda comentou que a situação causava-lhe episódios frequentes de choro nos bastidores da novela. "E aí eu recebi uma reclamação do RH de que eu chorava muito, o que é absurdo, porque além de lidar com isso tudo, você tem que lidar bem", comentou.

Segundo a atriz, a reclamação foi feita por uma pessoa da equipe de maquiagem da novela e levou a uma reunião com a emissora. "Ouvi de um homem que eu precisava ser como tal atriz e a seguinte frase: Aqui você precisa passar o crachá e começar a interpretar. Aquilo me feriu profundamente. Eu estava tão vulnerável, tão exposta, precisando de suporte..."

Marquezine não nomeou a novela, mas pela descrição e pela época parece tratar-se de Em Família, trama de Manoel Carlos que foi exibida em 2014. Ela viveu Helena na primeira fase da novela e, na segunda, era Luiza, filha da protagonista então vivida por Júlia Lemmertz.

Entre idas e vindas, a atriz e Neymar namoraram por cerca de seis anos, entre 2012 e 2018.

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