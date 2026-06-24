Seleção Brasileira entra de vez na Copa do Mundo com grande atuação contra a Escócia

​Contra a Escócia, o Brasil fez a melhor partida na Copa do Mundo. Com 2 a 0 no primeiro tempo, o time comandado por Carlo Ancelotti não precisou ser o dono da posse de bola, mas forçou o erro do adversário quando subiu a marcação e soube explorar as costas da defesa.

​No segundo tempo, o ritmo baixou e o placar foi finalizado em 3 a 0, com Matheus Cunha marcando mais um e Vini Junior perdendo algumas chances. Na defesa, Alisson fez três boas intervenções.

​O que mais chamou a atenção foi a evolução do time. Marcando mais, a equipe pôde criar mais. Sim, faltou acertar a movimentação e o último passe em alguns lances, mas foi a melhor versão do Brasil na Copa do Mundo. Em termos de finalização, foram 11 só no primeiro tempo, uma a menos do que durante os 90 minutos contra Marrocos e três a mais do que contra o Haiti em todo o jogo. Ao final da partida, foram 20 chutes, 13 dentro da grande área e nove na direção do gol.

​CAMPANHA HISTÓRICA

Quatro gols em três jogos e mais uma assistência. Vinícius Júnior é o cara da Seleção Brasileira. Apenas na primeira fase, o atacante já igualou o melhor número de gols de Neymar em uma única edição de mundial. Em 2014, o camisa 10 também balançou as redes quatro vezes, mas em cinco jogos disputados.

​ELE VOLTOU!

981 dias depois, Neymar voltou a jogar com a camisa da seleção brasileira. Maior artilheiro do Brasil em jogos oficiais, o camisa 10 entrou faltando cerca de quinze minutos, causando uma das maiores vibrações da torcida canarinho durante o mundial.

Em campo, Neymar atuou como uma espécie de falso nove, função desempenhada por Matheus Cunha no início do jogo. A leitura dos espaços e a antecipação das jogadas seguem presentes. Saindo da área, ele também teve espaço para achar Vinícius Junior em um bom lance. A velocidade não é mais a mesma — o que é normal pela idade e pelo tempo de inatividade. Agora, resta saber se ele conseguirá acompanhar a intensidade nos jogos mais difíceis.