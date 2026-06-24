Seleção Brasileira entra de vez na Copa do Mundo com grande atuação contra a Escócia Destaque da equipe, Vini Junior iguala marca de Neymar em uma única edição de Mundial Felipe Campos, direto de Miami 24.06.26 21h15 Matheus Cunha e Bruno Guimarães: dupla fechou a vitória brasileira em Miami. (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal) Contra a Escócia, o Brasil fez a melhor partida na Copa do Mundo. Com 2 a 0 no primeiro tempo, o time comandado por Carlo Ancelotti não precisou ser o dono da posse de bola, mas forçou o erro do adversário quando subiu a marcação e soube explorar as costas da defesa. No segundo tempo, o ritmo baixou e o placar foi finalizado em 3 a 0, com Matheus Cunha marcando mais um e Vini Junior perdendo algumas chances. Na defesa, Alisson fez três boas intervenções. O que mais chamou a atenção foi a evolução do time. Marcando mais, a equipe pôde criar mais. Sim, faltou acertar a movimentação e o último passe em alguns lances, mas foi a melhor versão do Brasil na Copa do Mundo. Em termos de finalização, foram 11 só no primeiro tempo, uma a menos do que durante os 90 minutos contra Marrocos e três a mais do que contra o Haiti em todo o jogo. Ao final da partida, foram 20 chutes, 13 dentro da grande área e nove na direção do gol. CAMPANHA HISTÓRICA Quatro gols em três jogos e mais uma assistência. Vinícius Júnior é o cara da Seleção Brasileira. Apenas na primeira fase, o atacante já igualou o melhor número de gols de Neymar em uma única edição de mundial. Em 2014, o camisa 10 também balançou as redes quatro vezes, mas em cinco jogos disputados. ELE VOLTOU! 981 dias depois, Neymar voltou a jogar com a camisa da seleção brasileira. Maior artilheiro do Brasil em jogos oficiais, o camisa 10 entrou faltando cerca de quinze minutos, causando uma das maiores vibrações da torcida canarinho durante o mundial. Em campo, Neymar atuou como uma espécie de falso nove, função desempenhada por Matheus Cunha no início do jogo. A leitura dos espaços e a antecipação das jogadas seguem presentes. Saindo da área, ele também teve espaço para achar Vinícius Junior em um bom lance. A velocidade não é mais a mesma — o que é normal pela idade e pelo tempo de inatividade. Agora, resta saber se ele conseguirá acompanhar a intensidade nos jogos mais difíceis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Zagueiro do Paysandu cita apoio da Fiel contra o Santa Cruz e cita tempo de treinamento Castro falou da importância de ter uma semana cheia para treinos e afirmou que o foco é total na busca pelo acesso 24.06.26 17h33 futebol Santa Cruz tem desfalques importantes para o jogo contra o Paysandu Equipe perdeu três jogadores, sendo dois titulares, para o duelo contra o Bicola no próximo sábado (27) 24.06.26 12h09 FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Santa Cruz na Série C; confira Partida ocorre no próximo sábado (27), na Curuzu 24.06.26 10h47 Futebol Como joga a Escócia, última adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo Com quatro vitórias em seis jogos nas Eliminatórias, o time comandado por Steve Clarke varia bastante entre o 4-2-3-1 e o 5-3-2. 24.06.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Santa Cruz tem desfalques importantes para o jogo contra o Paysandu Equipe perdeu três jogadores, sendo dois titulares, para o duelo contra o Bicola no próximo sábado (27) 24.06.26 12h09 Futebol Como joga a Escócia, última adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo Com quatro vitórias em seis jogos nas Eliminatórias, o time comandado por Steve Clarke varia bastante entre o 4-2-3-1 e o 5-3-2. 24.06.26 7h00 Futebol Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos 23.06.26 14h10 FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Santa Cruz na Série C; confira Partida ocorre no próximo sábado (27), na Curuzu 24.06.26 10h47