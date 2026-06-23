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Patrícia Poeta manda recado a Alex Escobar após apresentador passar mal ao vivo no 'Encontro'

A apresentadora destacou que o jornalista está focado na recuperação e segue realizando exames para investigar o que provocou o mal-estar

Estadão Conteúdo

Patrícia Poeta abriu o Encontro desta terça-feira, 23, com uma mensagem especial para Alex Escobar, que passou mal durante uma participação ao vivo no programa no dia anterior. O jornalista, que está nos Estados Unidos cobrindo a Copa do Mundo para a TV Globo, precisou ser atendido após apresentar dificuldades na fala durante a transmissão, o que gerou preocupação entre os telespectadores.

Ao atualizar o público sobre o estado de saúde do colega, a apresentadora fez questão de tranquilizar a todos e afirmou que Escobar está recebendo os cuidados necessários. Segundo ela, o jornalista já realiza exames e segue acompanhado por uma equipe médica.

Logo no início da atração, Patrícia interrompeu a programação para enviar uma mensagem de apoio ao jornalista.

"Quero mandar um grande abraço para um colega muito querido, o Alex Escobar, que ontem, infelizmente, passou mal durante a participação aqui no Encontro", disse.

Na sequência, ela destacou que o jornalista está focado na recuperação e segue realizando exames para investigar o que provocou o mal-estar.

"A gente sabe que ele já está fazendo os exames, cuidando da saúde e tudo direitinho", afirmou.

Patrícia também demonstrou confiança no retorno do apresentador à cobertura esportiva da Globo. "Já, já vai estar de volta brilhando aqui na Globo na cobertura da Copa, porque tudo que ele faz, ele arrasa. Escobar, até breve!", completou.

O que aconteceu com Alex Escobar?

O episódio ocorreu durante uma entrada ao vivo no Encontro na manhã de segunda-feira, 22. Enquanto comentava assuntos relacionados à Copa do Mundo, Escobar apresentou dificuldades para concluir as frases e aparentou estar desorientado por alguns instantes.

Pouco depois, a TV Globo informou que o jornalista havia sofrido um pico de pressão. Segundo colegas da emissora, as altas temperaturas registradas nos Estados Unidos podem ter contribuído para o quadro.

Após o atendimento inicial, Escobar foi encaminhado para um hospital, onde permaneceu em observação e realizou uma série de exames.

Retorno à cobertura deve ocorrer em breve

Apesar da boa recuperação, Alex Escobar foi afastado temporariamente de alguns compromissos profissionais. Por orientação médica, ele não viajará para Miami, onde a Seleção Brasileira disputará sua próxima partida pela Copa do Mundo.

A expectativa, no entanto, é de que o jornalista retorne em breve às transmissões da Globo, assim que concluir os exames e receber liberação médica.

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