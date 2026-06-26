Em jogo equilibrado, Remo perde para o Paysandu na Copa Verão de Basquete Papão superou a equipe azulina por apenas três pontos na última quinta-feira (25) O Liberal 26.06.26 10h28 Time azulino joga contra a AP na última rodada e o Papão encara a JP8 (Samara Miranda/Remo) O Remo perdeu a chance de garantir a classificação antecipada para os playoffs da Copa Verão de Basquete. O time azulino foi derrotado pelo Paysandu na última quinta-feira (25), no ginásio Serra Freire, em jogo válido pela segunda rodada. Em um jogo equilibrado, como costumam ser os clássicos Re-Pa, o Paysandu conseguiu ser superior por uma margem mínima e venceu por apenas três pontos de diferença. Ao fim da partida, o Papão venceu por 69 a 66. O cestinha do confronto foi o jogador bicolor Andrey Medeiros. O Remo soma uma vitória na competição, conquistada sobre o JP8 na estreia. Assim, para avançar à decisão, o clube azulino terá que vencer a Assembleia Paraense no próximo sábado (27). A partida será realizada na quadra da AP, às 17h30. VEJA MAIS Remo vence o Paysandu e avança aos playoffs do Paraense de Basquete cadete Leão bateu o rival por 79 a 64, mantém campanha invicta e garante vaga na fase decisiva do primeiro turno Remo divulga lista de aprovados em peneira de futsal sub-16 e sub-17 Seletiva realizada no ginásio Serra Freire definiu 27 atletas que seguirão para a próxima etapa do processo no departamento de futsal azulino Paraense vence na estreia no Amazônia Open de Beach Tennis em Marabá Torneio garante mais de 400 pontos no ranking mundial para cada dupla campeã Já o Bicola vai encarar o JP8, também no sábado (27), às 16h, na AP. Ao todo, quatro equipes disputam a Copa Verão: Remo, Paysandu, JP8 e Assembleia Paraense. Na fase classificatória, as equipes se enfrentam em turno único, com um total de três partidas para cada clube. Ao fim da primeira etapa, os dois melhores colocados garantem vaga na final, que será disputada em uma série melhor de três jogos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO mais esportes Em jogo equilibrado, Remo perde para o Paysandu na Copa Verão de Basquete Papão superou a equipe azulina por apenas três pontos na última quinta-feira (25) 26.06.26 10h28 Futebol Remo utiliza GPS na base e mantém campanha perfeita na Copa Pará Tecnologia auxilia no monitoramento físico dos atletas do sub-17 e reforça o planejamento da comissão técnica 25.06.26 15h13 FUTEBOL Remo encaminha contratação de volante para as disputas da Série A e Copa do Brasil Leão Azul busca reforços para a sequência do ano na segunda e última janela de transferência 25.06.26 12h19 futebol Paraenses e torcedores do Remo marcam presença em jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Torcedores acompanharam de perto a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia na última quarta-feira (24), em Miami 25.06.26 11h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Diretor do Paysandu lança livro que resgata a história de 15 ídolos que marcaram o Papão 'Os Imortais da Curuzu' será lançado no domingo (28), em Belém, e reúne crônicas sobre atletas que fizeram parte da trajetória bicolor entre as décadas de 1950 e 2006. 26.06.26 9h56 mais esportes Em jogo equilibrado, Remo perde para o Paysandu na Copa Verão de Basquete Papão superou a equipe azulina por apenas três pontos na última quinta-feira (25) 26.06.26 10h28 Futebol Médico do Remo acompanha recuperação de Pam Pam, torcedor símbolo do Paysandu Daniel Pam Pam segue em tratamento após atropelamento e recebeu atendimento do ortopedista Jean Klay, que destacou que a rivalidade fica em segundo plano 25.06.26 19h55 futebol Alex Escobar deixa cobertura da Copa do Mundo após passar mal ao vivo: 'Não me sinto seguro' Apresentador informou que os exames não apontaram nenhum problema grave, mas optou por se afastar para cuidar da saúde 26.06.26 10h52