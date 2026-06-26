Em jogo equilibrado, Remo perde para o Paysandu na Copa Verão de Basquete

O Remo perdeu a chance de garantir a classificação antecipada para os playoffs da Copa Verão de Basquete. O time azulino foi derrotado pelo Paysandu na última quinta-feira (25), no ginásio Serra Freire, em jogo válido pela segunda rodada.

Em um jogo equilibrado, como costumam ser os clássicos Re-Pa, o Paysandu conseguiu ser superior por uma margem mínima e venceu por apenas três pontos de diferença. Ao fim da partida, o Papão venceu por 69 a 66. O cestinha do confronto foi o jogador bicolor Andrey Medeiros.

O Remo soma uma vitória na competição, conquistada sobre o JP8 na estreia. Assim, para avançar à decisão, o clube azulino terá que vencer a Assembleia Paraense no próximo sábado (27). A partida será realizada na quadra da AP, às 17h30.

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Já o Bicola vai encarar o JP8, também no sábado (27), às 16h, na AP.

Ao todo, quatro equipes disputam a Copa Verão: Remo, Paysandu, JP8 e Assembleia Paraense. Na fase classificatória, as equipes se enfrentam em turno único, com um total de três partidas para cada clube. Ao fim da primeira etapa, os dois melhores colocados garantem vaga na final, que será disputada em uma série melhor de três jogos.